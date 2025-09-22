FacebookTwitterYoutubeInstagram
हजारों फ्रैक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट मगर जज़्बा लोहा निकला, UPSC की इस बहादुर कैंडिडेट की कहानी आपको रुला देगी

'पड़ोसी को सही राह पर...', मोरक्को से राजनाथ सिंह का पाकिस्तान को सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2-3 पर भी बड़ा बयान

क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

Durga Aarti-Chalisa: देवी दुर्गा जी की आरती और चालीसा यहां पढ़ें, घर-परिवार में बढ़ेगा ऊर्जा का प्रवाह और पॉजिटिविटी

लोन लेने के बाद भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना अगली बार कर्ज मिलना होगा मुश्किल

RSSB 4th Grade Result 2025: कब जारी होगा राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा का रिजल्ट? यहां जानें डिटेल्स

Navratri Havan Vidhi: घर पर खुद इस विधि से नवरात्रि पर करें हवन, जानें देवताओं के आह्वान से लेकर पूर्णाहुति मंत्र तक सबकुछ

UP News: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की तबीयत बिगड़ी, माइनर ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेदांता अस्पताल में भर्ती

आज से लागू हुई GST की नई दरें! दूध, पनीर, साबुन से लेकर TV, फ्रिज, कार-बाइक तक, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता... यहां देखें पूरी डिटेल्स

Attention Seeker: अटेंशन सीकर लोगों में होती हैं ये 5 आदतें, फंस गए जाल में तो निकलना होगा मुश्किल

एजुकेशन

क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

आपके मन में भी यह सवाल आता है कि क्या चंद्रमा पर भी धरती की तरह भूकंप आते हैं और अगर आते हैं तो इसका धरती पर कैसा असर होता होगा? यहां जानिए ऐसे सभी सवालों के जवाब...

जया पाण्डेय | Sep 22, 2025, 11:09 AM IST

1.चांद पर भी आता है भूकंप

चांद पर भी आता है भूकंप
1

चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चंद्रमा भूगर्भीय रूप से उतना निष्क्रिय नहीं है जितना पहले सोचा गया था. एक नए रिसर्च पेपर में चांद की सतह पर दर्जनों नए भूस्खलन की खोज की गई है जिनमें से अधिकतर चांद पर आए भूकंपों के कारण हुए हैं. यह रिसर्च भविष्य में चांद पर बसने के लिए सुरक्षित ठिकानों की खोज में काफी मददगार साबित होगा. 

(Photo Credit- NASA)

2.चीन के साइंटिस्ट ने की स्टडी

चीन के साइंटिस्ट ने की स्टडी
2

यह रिसर्च पेपर National Science Review में छपा है. सन यात-सेन यूनिवर्सिटी, फ़ूझोउ यूनिवर्सिटी और शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा पर 74 अस्थिर स्थानों से ली गई 562 पहले और बाद दी तस्वीरों पर स्टडी की. शोधकर्ताओं ने आगे बताया कि 2009 से अब तक चंद्रमा पर 41 नए भूस्खलन हुए हैं.

3.चांद पर क्यों आता है भूकंप?

चांद पर क्यों आता है भूकंप?
3

इस रिसर्च के मुताबिक चंद्रमा पर हुए भूस्खलनों में से लगभग 30 प्रतिशत अंतरिक्ष मलबे के कारण होने वाली प्रभावकारी घटनाओं के कारण हुए होंगे, हालांकि अधिकांश भूस्खलन के लिए चंद्रमा के भीतर गहरे भूकंपीय गतिविधि को जिम्मेदार ठहराया गया.

4.अपोलो मिशन में सबसे पहले चला था भूकंप का पता

अपोलो मिशन में सबसे पहले चला था भूकंप का पता
4

साइंटिस्ट ने आगे बताया कि मानव सभ्यता पहले कभी चंद्रमा पर स्थायी अवसंरचना स्थापित करने के करीब नहीं पहुंची थी जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के रूप में काम करती. चांद पर आने वाले भूकंपों का पता सबसे पहले अपोलो मिशन में चला था लेकिन कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना ​​था कि चंद्रमा की आंतरिक गतिविधियां बहुत पहले ही रुक गई थीं. यह नया डेटा इस धारणा का खंडन करता है और संकेत देता है कि चंद्रमा अभी भी भूकंपीय रूप से सक्रिय है.

5.चंद्रमा पर ये जगह है भूकंप के लिए सबसे एक्टिव

चंद्रमा पर ये जगह है भूकंप के लिए सबसे एक्टिव
5

वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि अधिकांश नए भूस्खलनों की वजह चंद्र पिंड के आंतरिक भाग से उत्पन्न हलचल है. शोध में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अधिकांश भूस्खलन आमतौर पर क्रेटर की दीवारों, झुर्रीदार चोटियों और ज्वालामुखीय पैच के साथ 24° और 42° के बीच की ढलानों पर हुए. ये सबसे ज़्यादा पूर्वी मारे इम्ब्रियम बेसिन में केंद्रित थे जिससे पता चलता है कि यह चंद्रमा के सबसे सक्रिय क्षेत्रों में से एक है.

6.धरती से कैसे अलग होते हैं चंद्रमा के भूकंप?

धरती से कैसे अलग होते हैं चंद्रमा के भूकंप?
6

नासा ने पहले ही चेतावनी दी है कि चांद पर आने वाले भूकंप धरती के भूकंपों की तुलना में घंटों तक बने रह सकते है. इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले झटके सतह की संरचनाओं को नष्ट करके भविष्य की चंद्र गतिविधियों के लिए खतरनाक हो सकते हैं. चंद्रभूकंप लॉन्चर्स को अस्थिर भी कर सकते हैं या मिशनों में बाधा डाल सकते हैं.

7.क्यों चांद के भूकंप के बारे में जानना है जरूरी?

क्यों चांद के भूकंप के बारे में जानना है जरूरी?
7

सन यात-सेन यूनिवर्सिटी के  प्लेनेटरी एंवायरमेंट एंड एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च लैब के प्रोफेसर शियाओ झियोंग ने बताया कि भूस्खलन अपेक्षाकृत छोटे थे. ये एक किलोमीटर से भी छोटे और 100 मीटर से भी कम चौड़े थे. ये भूस्खलन इस बात का संकेत देते हैं कि स्थायी ठिकाने बनाने से पहले चंद्र भूकंपीय गतिविधि का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

