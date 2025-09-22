क्या चांद पर आता है भूकंप? जानें चंद्रमा पर होने वाले भूस्खलन से धरती को कितना खतरा

4 . अपोलो मिशन में सबसे पहले चला था भूकंप का पता

साइंटिस्ट ने आगे बताया कि मानव सभ्यता पहले कभी चंद्रमा पर स्थायी अवसंरचना स्थापित करने के करीब नहीं पहुंची थी जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर के रूप में काम करती. चांद पर आने वाले भूकंपों का पता सबसे पहले अपोलो मिशन में चला था लेकिन कई सालों तक वैज्ञानिकों का मानना ​​था कि चंद्रमा की आंतरिक गतिविधियां बहुत पहले ही रुक गई थीं. यह नया डेटा इस धारणा का खंडन करता है और संकेत देता है कि चंद्रमा अभी भी भूकंपीय रूप से सक्रिय है.