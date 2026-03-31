LPG क्राइसिस की वजह से दीपिका कक्कड़ की ननद के रेस्टोरेंट पर लगा ताला, जानें कितना पढ़ा-लिखा है सबा इब्राहिम का परिवार

5 . दीपिका कक्कड़ का एजुकेशनल बैकग्राउंड

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वहीं दीपिका कक्कड़ की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से स्कूलिंग की है और वह केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हैं. इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया. पढ़ाई के बाद उन्होंने करीब तीन साल तक जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया. बाद में स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और फिर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उन्होंने अपने अभिनय से खास पहचान बनाई.

(Image Credit: Dipika Kakar Instagram)

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