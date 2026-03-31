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LPG क्राइसिस की वजह से दीपिका कक्कड़ की ननद के रेस्टोरेंट पर लगा ताला, जानें कितना पढ़ा-लिखा है सबा इब्राहिम का परिवार

दीपिका कक्कड़ की ननद सबा इब्राहिम को एलपीजी क्राइसिस की वजह से अपना मुंबई वाला रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा. ऐसे में जानिए उनका परिवार कितना एजुकेटेड है...

Jaya Pandey | Mar 31, 2026, 01:52 PM IST

1.कितना पढ़ा-लिखा है दीपिका कक्कड़ का परिवार?

कितना पढ़ा-लिखा है दीपिका कक्कड़ का परिवार?
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टीवी एक्टर शोएब इब्राहिम की बहन सबा इब्राहिम अपने मुंबई के मीरा रोड वाले रेस्टोरेंट को लेकर चर्चा में रही हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलपीजी गैस सप्लाई से जुड़ी परेशानियों के कारण उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा. ऐसे में लोग उनके परिवार, खासकर उनकी भाभी दीपिका कक्कड़ के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहे हैं.
(Image Credit: Dipika Kakar Instagram)

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2.सबा इब्राहिम की पढ़ाई-लिखाई

सबा इब्राहिम की पढ़ाई-लिखाई
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सबा इब्राहिम एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं, जिन्हें उनके चैनल 'सबा का जहान' से पहचान मिली. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई भोपाल से पूरी की है. हालांकि उनके स्कूल या कॉलेज की डिग्री से जुड़ी डिटेल्स सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं. यूट्यूब करियर शुरू करने से पहले वह टीवी इंडस्ट्री में असिस्टेंट के तौर पर काम कर चुकी हैं, जहां से उन्हें ग्लैमर वर्ल्ड की समझ मिली.
(Image Credit: Dipika Kakar Instagram)

3.खालिद नियाज की पढ़ाई-लिखाई

खालिद नियाज की पढ़ाई-लिखाई
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सबा के पति खालिद नियाज ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद विदेश में काम किया था. शादी के बाद वह भारत आ गए और अब सबा के साथ उनके यूट्यूब व्लॉग्स में नजर आते हैं और उनके डिजिटल काम में सहयोग करते हैं.
(Image: khalid_niaz23)

4.शोएब इब्राहिम का एजुकेशनल बैकग्राउंड

शोएब इब्राहिम का एजुकेशनल बैकग्राउंड
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सबा के भाई शोएब इब्राहिम ने अपनी स्कूली पढ़ाई भोपाल के हिल्स पब्लिक स्कूल से की है. इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. हालांकि एक्टिंग में रुचि होने के कारण उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का रुख किया और आज वह एक सफल अभिनेता हैं.
(Image Credit: Dipika Kakar Instagram)

TRENDING NOW

5.दीपिका कक्कड़ का एजुकेशनल बैकग्राउंड

दीपिका कक्कड़ का एजुकेशनल बैकग्राउंड
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वहीं दीपिका कक्कड़ की पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से स्कूलिंग की है और वह केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट रही हैं. इसके बाद उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरा किया. पढ़ाई के बाद उन्होंने करीब तीन साल तक जेट एयरवेज में फ्लाइट अटेंडेंट के रूप में काम किया. बाद में स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों की वजह से उन्होंने यह नौकरी छोड़ दी और फिर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा, जहां उन्होंने अपने अभिनय से खास पहचान बनाई.
(Image Credit: Dipika Kakar Instagram)

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