Lawyer और Advocate में होता है बड़ा अंतर, जानें कोर्ट में किसे होती है केस लड़ने की इजाजत

3 . क्या होता है Lawyer और Advocate में फर्क?

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आपको बता दें कि Lawyer और Advocate में फर्क ये है कि लॉयर कोर्ट में सीधा केस नहीं लड़ सकता है, क्योंकि काउंसिल से लाइसेंस नहीं मिलने वाले को लॉयर कहते हैं, जबकि एडवोकेट कोर्ट में केस लड़ सकता है. हालांकि, दोनों ने एक ही पढ़ाई की होती है, लेकिन एडवोकेट वही बनता है, जिसने काउंसिल की परीक्षा पास कर लाइसेंस हासिल किया हो. इसी लिए कहा जाता है कि हर एडवोकेट लॉयर होता है, लेकिन हर लॉयर एडवोकेट नहीं होता है.

