क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

जया पाण्डेय | Dec 10, 2025, 01:41 PM IST
1.ताजमहल की सुंदरता, प्रेम और इतिहास
ताजमहल की सुंदरता हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है. जो भी इसे देखता है, वह इसकी खूबसूरती पर मोहित हुए बिना नहीं रह पाता. इस स्मारक ने पीढ़ियों से कवियों और कलाकारों को आकर्षित किया है. आगरा में सफेद संगमरमर से बने इस स्मारक पर प्रेम दर्द पर भारी पड़ता है. ताजमहल एक ऐसी जगह है जहां मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल को एक ऐसे मकबरे में सुला दिया जो समय को भी चुनौती देता है.
2.यमुना के पार ‘काला ताजमहल’ की रहस्यमयी कथा
हालांकि यमुना के उस पार काले ताजमहल के बारे में भी काफी किंवदंतियां गूंजती हैं. ताजमहल के सफेद संगमरमर की जगह इसकी काले संगमरमर से बनाए जाने की कल्पना की जाती है. यह रहस्यमयी महल मेहताब बाग के बगीचों में विचरण करता है. लेकिन क्या यह शाहजहां का अधूरा सपना था या सिर्फ यात्रियों द्वारा गढ़ी गई एकमात्र कहानी? सत्य हो या मिथक लेकिन यह हमें मुगल युग के रोमांस में और गहराई तक ले जाता है.
3.शाहजहां का व्यक्तित्व, रचनात्मकता और स्थापत्य प्रेम
शाहजहां अकबर का पोता और जहांगीर का बेटा था. वह काफी रचनात्मक था और वास्तुकला के प्रति सच्चा जुनून रखता था. उनके शासनकाल को अक्सर मुगल स्थापत्य प्रतिभा के चरम के रूप में देखा जाता है. उन्होंने अपना दिल खूबसूरत और कालातीत स्मारकों को बनाने में लगा दिया, जिसमें फारसी, भारतीय और इस्लामी शैलियों का पूर्ण सामंजस्य था.
4.शाहजहां का स्थापत्य स्वर्णयुग
ताजमहल को उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था और यह उनके प्रेम और कलात्मक दृष्टि का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक है. लेकिन शाहजहां यहीं नहीं रुके उन्होंने दिल्ली में भव्य लाल किला और प्रतिष्ठित जामा मस्जिद भी बनवाया.
5.मेहताब बाग के काले संगमरमर के खंडहर
लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि मेहताब बाग में खुदाई के दौरान मिले काले पत्थर असल में काले ताजमहल के अधूरे खंडहर थे. हालांकि ASI सहित कई सर्वे से पता चलता है कि आगरा के मेहताब बाग में काले संगमरमर के खंडहर सिर्फ रंगहीन सफेद पत्थर हैं, काला संगमरमर नहीं. खुदाई से एक बगीचे की नींव का पता चला लेकिन इससे किसी मकबरे की कोई जानकारी नहीं मिली.
6.किसी दूसरे मकबरे का उल्लेख नहीं, लेकिन मिथक जिंदा
मुगल दरबार के अभिलेखों में जो ताजमहल के निर्माण का विवरण देते हैं, किसी दूसरे मकबरे के निर्माण का उल्लेख नहीं है. हालांकि ताजमहल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार , 'शाहजहां ने वर्तमान मकबरे के ठीक सामने मेहताब बाग की जगह पर काले संगमरमर से 'काला ताज' बनवाने का इरादा किया था.
7.शाहजहां की नजरबंदी और दुखद अंत
यह बात जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर से जुड़ी है जिन्होंने 1665 ई. में आगरा में रहते हुए बताया था कि शाहजहां ने नदी के उस पार अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था लेकिन अपने बेटों के साथ युद्ध के कारण उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई और औरंगजेब इसे पूरा करने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था. शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था और पिता की मौत के बाद उनके शव को उनकी पत्नी के बगल में दफनाया गया था.
