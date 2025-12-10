क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

7 . शाहजहां की नजरबंदी और दुखद अंत

यह बात जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर से जुड़ी है जिन्होंने 1665 ई. में आगरा में रहते हुए बताया था कि शाहजहां ने नदी के उस पार अपना मकबरा बनवाना शुरू किया था लेकिन अपने बेटों के साथ युद्ध के कारण उनकी यह योजना सफल नहीं हो पाई और औरंगजेब इसे पूरा करने के लिए बिलकुल भी तैयार नहीं था. शाहजहां को उनके ही बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था और पिता की मौत के बाद उनके शव को उनकी पत्नी के बगल में दफनाया गया था.

