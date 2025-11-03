FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अमेरिकी चैनल पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, पाकिस्तान ने परमाणु टेस्ट किया, जिस वजह से भूकंप आया

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Blood Sugar Remedy: ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान

ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान

ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक

ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक

Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?

Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ

HomePhotos

एजुकेशन

IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

आज हम आपको ड्रीमलॉन्च के सीईओ की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने असफल होते-होते सफलता की इबारत लिख दी. आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए उन्होंने जी-तोड़ मेहनत की लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली. नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, जानें हर्षित तोमर की सक्सेस स्टोरी

जया पाण्डेय | Nov 03, 2025, 11:55 AM IST

1.प्रेरणादायक है ड्रीमलॉन्च के सीईओ की कहानी

प्रेरणादायक है ड्रीमलॉन्च के सीईओ की कहानी
1

कई लोगों के लिए सफलता की शुरुआत एक मनपसंद कॉलेज या अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी से होती है. लेकिन हर्षिल तोमर के लिए जिंदगी ने उल्टा रास्ता अपनाया, बार-बार असफलताओं और कम तनख्वाह से लेकर ड्रीमलॉन्च के सीईओ बनने तक उनकी कहानी ऐसी है जिससे लाखों लोग प्रेरणा ले सकते हैं.

Advertisement

2.आईआईटी में नहीं मिल पाया एडमिशन

आईआईटी में नहीं मिल पाया एडमिशन
2

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हर्षिल तोमर ने अपनी जिंदगी की कहानी शेयर की है. उन्होंने लिखा, '17 साल की उम्र में मुझे बस आईआईटी की ही परवाह थी. मैं उसमें बुरी तरह असफल रहा.' उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में उनकी रैंक 1.3 लाख रही और दूसरे प्रयास में 75,000 रही. आखिरकार उन्होंने एक टियर-2 कॉलेज में दाखिला ले लिया.

3.सॉफ्टवेयर डेवलेपर के तौर पर किया काम

सॉफ्टवेयर डेवलेपर के तौर पर किया काम
3

बीस साल की उम्र तक तोमर की महत्वाकांक्षा एक बढ़िया नौकरी पाने की थी. उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में 400 डॉलर प्रति माह (करीब ₹33,000) की नौकरी मिल गई. उन्होंने कबूल किया, 'मुझे वहां बिताए हर पल से नफरत थी. मैं बस की खिड़की के पास बैठकर सोचता था, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे घर पहुंचना और चंद पैसों के लिए हर चीज पर सवाल उठाना.'

4.नौकरी के अप्लाई किया मगर लंबे समय तक नहीं मिली जॉब

नौकरी के अप्लाई किया मगर लंबे समय तक नहीं मिली जॉब
4

लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने और मेहनत की. अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब दूसरे लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे, उन्होंने घंटों रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल देखे. उन्होंने बताया, 'मुझे बस एक्सरसाइज करने, पढ़ाई करने और नई नौकरी के लिए अप्लाई करने में ही दिलचस्पी थी. उन्होंने हर दिन 100 से ज़्यादा नौकरी के आवेदन भेजे लेकिन छह महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली. फिर हालात बदल गए. इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे और 2024 तक उन्हें अपनी पहली रिमोट जॉब मिल गई.

TRENDING NOW

5.अब है $60,000 तक की कमाई

अब है $60,000 तक की कमाई
5

तोमर ने बाद में हाईफाइव में अपनी इंटर्नशिप को फुल टाइम जॉब में बदल दिया लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. फिर भी उस झटके ने भी उनके उत्साह को और बढ़ाया. आज वह ड्रीमलॉन्च चलाते हैं, बड़े उद्यमों के साथ सहयोग करते हैं और स्पॉन्सरशिप्स से अपनी शुरुआती तनख्वाह से ज़्यादा कमाते हैं. उन्होंने लिखा, 'यह आपके लिए मेहनत करते रहने का संकेत है. मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे और न ही कोई मेरी मदद के लिए आगे आया.' अब उनकी सैलरी $60,000 है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Blood Sugar Remedy: ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान
ये हरा पत्ता मीठे की तलब शांत कर ब्लड शुगर करेगा कंट्रोल, टाइप-2 डायबिटीज में है वरदान
ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक
ICAI CA Sep Result 2025: ICAI ने जारी किया CA फाइनल और इंटर का रिजल्ट, icai.nic.in पर ऐसे करें चेक
Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?
Bigg Boss 19 से बाहर हुए Pranit More, क्या बेघर होने के बाद कॉमेडियन को मिलेगी सीक्रेट रूम में एंट्री?
Kartik Purnima-Dev Deepawali Date: इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर होगी देवों की दीपावली, जान लें पूजा का सटीक मुहूर्त और स्नान-दान नियम
इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर होगी देवों की दीपावली, जान लें पूजा का सटीक मुहूर्त और स्नान-दान नियम
ICAI Result Sep 2025: ICAI आज जारी करेगा CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का रिजल्ट, यहां चेक करें टाइमिंग
ICAI Result Sep 2025: ICAI आज जारी करेगा CA फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का रिजल्ट, यहां चेक करें टाइमिंग
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी
IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
दुनिया के 5 देश जहां सबसे ज्यादा खुश रहते हैं बच्चे, जानें किस नंबर पर आता है भारत
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
प्रेमानंद महाराज से कैसे मिलें? यहां जानें टोकन प्राइज़ से लेकर ऑनलाइन-ऑफलाइन बुकिंग प्रक्रिया तक सबकुछ
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
निवेश के लिए खरीदने जा रहे हैं सोना तो रुकिए, इसे पढ़े बिना एक भी रुपया गोल्ड पर खर्च न करें वरना पछताना पड़ेगा
Banana For Weight Loss: पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
पका या कच्चा, वजन कम करने के लिए कौन सा केला है बेस्ट, जानें इसके फायदे और नुकसान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE