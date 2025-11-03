IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 03, 2025, 11:55 AM IST
1.प्रेरणादायक है ड्रीमलॉन्च के सीईओ की कहानी
कई लोगों के लिए सफलता की शुरुआत एक मनपसंद कॉलेज या अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी से होती है. लेकिन हर्षिल तोमर के लिए जिंदगी ने उल्टा रास्ता अपनाया, बार-बार असफलताओं और कम तनख्वाह से लेकर ड्रीमलॉन्च के सीईओ बनने तक उनकी कहानी ऐसी है जिससे लाखों लोग प्रेरणा ले सकते हैं.
2.आईआईटी में नहीं मिल पाया एडमिशन
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में हर्षिल तोमर ने अपनी जिंदगी की कहानी शेयर की है. उन्होंने लिखा, '17 साल की उम्र में मुझे बस आईआईटी की ही परवाह थी. मैं उसमें बुरी तरह असफल रहा.' उन्होंने बताया कि पहले प्रयास में उनकी रैंक 1.3 लाख रही और दूसरे प्रयास में 75,000 रही. आखिरकार उन्होंने एक टियर-2 कॉलेज में दाखिला ले लिया.
3.सॉफ्टवेयर डेवलेपर के तौर पर किया काम
बीस साल की उम्र तक तोमर की महत्वाकांक्षा एक बढ़िया नौकरी पाने की थी. उन्हें एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में 400 डॉलर प्रति माह (करीब ₹33,000) की नौकरी मिल गई. उन्होंने कबूल किया, 'मुझे वहां बिताए हर पल से नफरत थी. मैं बस की खिड़की के पास बैठकर सोचता था, क्या यही मेरी ज़िंदगी है? सुबह 7 बजे उठना, 8 बजे घर पहुंचना और चंद पैसों के लिए हर चीज पर सवाल उठाना.'
4.नौकरी के अप्लाई किया मगर लंबे समय तक नहीं मिली जॉब
लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने और मेहनत की. अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब दूसरे लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे, उन्होंने घंटों रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल देखे. उन्होंने बताया, 'मुझे बस एक्सरसाइज करने, पढ़ाई करने और नई नौकरी के लिए अप्लाई करने में ही दिलचस्पी थी. उन्होंने हर दिन 100 से ज़्यादा नौकरी के आवेदन भेजे लेकिन छह महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली. फिर हालात बदल गए. इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे और 2024 तक उन्हें अपनी पहली रिमोट जॉब मिल गई.
5.अब है $60,000 तक की कमाई
तोमर ने बाद में हाईफाइव में अपनी इंटर्नशिप को फुल टाइम जॉब में बदल दिया लेकिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. फिर भी उस झटके ने भी उनके उत्साह को और बढ़ाया. आज वह ड्रीमलॉन्च चलाते हैं, बड़े उद्यमों के साथ सहयोग करते हैं और स्पॉन्सरशिप्स से अपनी शुरुआती तनख्वाह से ज़्यादा कमाते हैं. उन्होंने लिखा, 'यह आपके लिए मेहनत करते रहने का संकेत है. मेरे कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं थे और न ही कोई मेरी मदद के लिए आगे आया.' अब उनकी सैलरी $60,000 है.
