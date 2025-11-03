IIT में नहीं मिला एडमिशन, नौकरी से भी धोना पड़ा हाथ, जानें DreamLaunch के CEO की सफलता की कहानी

4 . नौकरी के अप्लाई किया मगर लंबे समय तक नहीं मिली जॉब

4

लेकिन हार मानने के बजाय उन्होंने और मेहनत की. अपनी इंटर्नशिप के दौरान जब दूसरे लोग अपना समय बर्बाद कर रहे थे, उन्होंने घंटों रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ट्यूटोरियल देखे. उन्होंने बताया, 'मुझे बस एक्सरसाइज करने, पढ़ाई करने और नई नौकरी के लिए अप्लाई करने में ही दिलचस्पी थी. उन्होंने हर दिन 100 से ज़्यादा नौकरी के आवेदन भेजे लेकिन छह महीने तक कोई कामयाबी नहीं मिली. फिर हालात बदल गए. इंटरव्यू के लिए कॉल आने लगे और 2024 तक उन्हें अपनी पहली रिमोट जॉब मिल गई.