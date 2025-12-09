धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

3 . विदेश में थिएटर और ड्रामा का मिला अनुभव

उच्च शिक्षा के लिए रणवीर अमेरिका गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया. विदेश में थिएटर और ड्रामा का मिला अनुभव उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. धुरंधर में उनके जासूस वाले किरदार ने एक बार फिर साबित किया कि रणवीर अपने रोल में पूरी तरह ढल जाना जानते हैं.

