धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

एजुकेशन
राजा राम | Dec 09, 2025, 02:51 PM IST
1.फैंस के बीच तहलका मचा दिया है
फिल्म धुरंधर ने रिलीज के साथ ही फैंस के बीच तहलका मचा दिया है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेज़ेंस, संवाद और दमदार अभिनय ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है. खासतौर पर अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की चारों तरफ चर्चा हो रही है.
2.कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई
रणवीर सिंह, जो अपनी एनर्जी और यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, बचपन से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित थे. उनकी शुरुआती पढ़ाई लर्नर्स अकैडमी से हुई, जहां से उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर पहला बड़ा प्रोत्साहन मिला. आगे चलकर उन्होंने मुंबई के एच.आर कॉलेज से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की.
3.विदेश में थिएटर और ड्रामा का मिला अनुभव
उच्च शिक्षा के लिए रणवीर अमेरिका गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया. विदेश में थिएटर और ड्रामा का मिला अनुभव उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. धुरंधर में उनके जासूस वाले किरदार ने एक बार फिर साबित किया कि रणवीर अपने रोल में पूरी तरह ढल जाना जानते हैं.
4.कॉमर्स और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया
वहीं अक्षय खन्ना की पढ़ाई मुंबई के बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने ऊटी के लॉरेंस स्कूल में 11वीं-12वीं की शिक्षा पूरी की. अक्षय ने भी एच.आर कॉलेज से कॉमर्स और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. मगर एक्टिंग के प्रति जुनून ने उन्हें किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचा दिया.
5.एक अनुभवी कलाकार की तरह चमके
धुरंधर में अक्षय खन्ना एक अनुभवी कलाकार की तरह चमके. उनका शांत लेकिन प्रभावी अंदाज़ दर्शकों को बेहद पसंद आया है. फिल्म में उन्होंने रणवीर के बराबर नहीं, बल्कि कई जगह उनसे आगे का प्रदर्शन दिया है.
6.अक्षय खन्ना से एक कदम आगे
अगर पढ़ाई की बात करें तो रणवीर सिंह अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर और हायर एजुकेशन के कारण अक्षय खन्ना से एक कदम आगे नजर आते हैं. हालांकि, एक्टिंग के मैदान में दोनों ने साबित किया है कि असली जीत मेहनत, जुनून और प्रतिभा की होती है.