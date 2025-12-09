FacebookTwitterYoutubeInstagram
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?

योगी सरकार का ‘सुपर सिक्योरिटी मॉडल’, पहली बार बनेगा घुसपैठियों का डेटाबेस, UP में फुलप्रूफ एक्शन तैयार

विराट कोहली का स्पाइक्ड क्विफ्स से मॉडर्न मलेट आइकॉनिक हेयरस्टाइल, हर लुक में दिखता है क्रिकेटर का निडर व्यक्तित्व

Akshaye Khanna Net Worth: धुरंधर के रहमान डकैत, छावा के औरंगजेब... 2025 के टॉप विलेन बने अक्षय खन्ना की कितनी है नेटवर्थ?

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

5 आसान स्टेप्स में अपनी कॉफी को बनाएं Anti-inflammatory, सूजन, दर्द और इंफ्लेमेशन से मिलेगा छुटकारा

धुरंधर में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की धमाकेदार एक्टिंग ने बरपाया कहर, जानें रियल लाइफ में पढ़ाई के मामले में कौन है आगे

हाल ही में रिलीज हुई रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचा रही है. जहां एक तरफ दोनों सितारों की एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है, वहीं दर्शकों में यह जानने की उत्सुकता भी है कि असल जिंदगी में पढ़ाई-लिखाई के मामले में कौन आगे है.

राजा राम | Dec 09, 2025, 02:51 PM IST

फैंस के बीच तहलका मचा दिया है
फिल्म धुरंधर ने रिलीज के साथ ही फैंस के बीच तहलका मचा दिया है. रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की स्क्रीन प्रेज़ेंस, संवाद और दमदार अभिनय ने दर्शकों को खूब प्रभावित किया है. खासतौर पर अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की चारों तरफ चर्चा हो रही है.
 

कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई
रणवीर सिंह, जो अपनी एनर्जी और यूनिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, बचपन से ही एक्टिंग की ओर आकर्षित थे. उनकी शुरुआती पढ़ाई लर्नर्स अकैडमी से हुई, जहां से उन्हें परफॉर्मिंग आर्ट्स की ओर पहला बड़ा प्रोत्साहन मिला. आगे चलकर उन्होंने मुंबई के एच.आर कॉलेज से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई पूरी की.
 

विदेश में थिएटर और ड्रामा का मिला अनुभव
उच्च शिक्षा के लिए रणवीर अमेरिका गए और इंडियाना यूनिवर्सिटी से आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया. विदेश में थिएटर और ड्रामा का मिला अनुभव उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. धुरंधर में उनके जासूस वाले किरदार ने एक बार फिर साबित किया कि रणवीर अपने रोल में पूरी तरह ढल जाना जानते हैं.
 

कॉमर्स और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया
वहीं अक्षय खन्ना की पढ़ाई मुंबई के बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने ऊटी के लॉरेंस स्कूल में 11वीं-12वीं की शिक्षा पूरी की. अक्षय ने भी एच.आर कॉलेज से कॉमर्स और इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. मगर एक्टिंग के प्रति जुनून ने उन्हें किशोर नमित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचा दिया.

एक अनुभवी कलाकार की तरह चमके
धुरंधर में अक्षय खन्ना एक अनुभवी कलाकार की तरह चमके. उनका शांत लेकिन प्रभावी अंदाज़ दर्शकों को बेहद पसंद आया है. फिल्म में उन्होंने रणवीर के बराबर नहीं, बल्कि कई जगह उनसे आगे का प्रदर्शन दिया है.

अक्षय खन्ना से एक कदम आगे
अगर पढ़ाई की बात करें तो रणवीर सिंह अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर और हायर एजुकेशन के कारण अक्षय खन्ना से एक कदम आगे नजर आते हैं. हालांकि, एक्टिंग के मैदान में दोनों ने साबित किया है कि असली जीत मेहनत, जुनून और प्रतिभा की होती है.

