क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

1 . ल्यारी

ल्यारी वो जगह है जिसे 'कराची की मां' भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से कराची अस्तित्व में आया. यह वही ल्यारी है जो 2000 के दशक में खूनी जंग का मैदान बना था. गैंगवार ने यहां सैकड़ों जिंदगियां लील ली थीं.