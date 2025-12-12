FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

दिल्ली-NCR के लोगों को बड़ी राहत, सराय काले खां से चलेगी नई नमो भारत और मेट्रो, आसान होगा Noida Airport तक सफर

कंपनी सेक्रेटरी दिसंबर परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

वैभव सूर्यवंशी ने Asia Cup 2025 में जड़ा पहला शतक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल

धुरंधर के अक्षय खन्ना ने ये फिल्में कर दी थी रिजेक्ट, आमिर ने की थी एक Film, कमाएं थे 200 करोड़

नींद में क्यों मुस्कुराते हैं नवजात बच्चे? समझें इसके पीछे का साइंस

क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

एजुकेशन

क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

हाल ही रिलीज हुई फिल्म धुरंधर ने पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके को चर्चा में ला दिया है. इस फिल्म में पाकिस्तान की राजनीति के साथ-साथ आतंकवाद को भी दिखाया गया है. लेकिन क्या आप जानते है कि हकीकत में ल्यारी की कहानी क्या है. आइए इस लेख में हम आपको विस्तार से बताते हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 10:52 AM IST

1.ल्यारी 

ल्यारी 
1

ल्यारी वो जगह है जिसे 'कराची की मां' भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से कराची अस्तित्व में आया. यह वही ल्यारी है जो 2000 के दशक में खूनी जंग का मैदान बना था. गैंगवार ने यहां सैकड़ों जिंदगियां लील ली थीं.

2.हथियारों के कारोबार का वर्चस्व

हथियारों के कारोबार का वर्चस्व
2

यहां ड्रग्स, रंगदारी और हथियारों के कारोबार का वर्चस्व था. अपराधियों के सिंडिकेट के कारण ल्यारी वास्तव में ‘नो-गो जोन’ बन गया था. हालांकि ल्यारी हमेशा से ऐसा नहीं था. ल्यारी पाकिस्तान के सिंध प्रांच के कराची शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित है.

3.सिंधी मछुआरे 

सिंधी मछुआरे 
3

सिंधी मछुआरे ही ल्यारी में बसने वाले सबसे पहले आदमजात थे. बलूच खानाबदोशों को भी यहां सबसे पहले बसने वालों में गिना जाता है. अब ये इलाका नदीं के किनारे थे इसलिए इसके विकास में अग्रेंजों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई.

4.ध्यान ल्यारी पर कम और कराची पर ज्यादा

ध्यान ल्यारी पर कम और कराची पर ज्यादा
4

अंग्रेज शासक और कराची के व्यापारियों का ध्यान ल्यारी पर कम और कराची के नए इलाकों के विकास पर ज्यादा रहा. उद्योगों की स्थापना और बंदरगाह पास होने के कारण ल्यारी में मजदूर, कारीगर और छोटे कारोबारी लोग बसते गए.

5.राजनीतिक गतिविधियों का गढ़

राजनीतिक गतिविधियों का गढ़
5

अब चूंकी यहां मजदूर भी काफी तादात में रहा करते थे. इसलिए  घनी आबादी वाला यह इलाका राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही मजदूर आंदोलनों का केंद्र भी बनता गया.1960 के दशक में यहां ड्रग्स के गैंग उभरने लगे. नशीली दवाओं की तस्करी होने लगी.

6.राजनीतिक पार्टी का सहयोग

राजनीतिक पार्टी का सहयोग
6

समय के साथ जबरन वसूली और टैंकर कब्जाने के चक्कर में खूनखराबा बढ़ता गया. 1990 के दशक में यहां अपराधियों का एक नया रूप डकैतों के रूप में सामने आया. ऐसा बताया जाता है कि इन डकैतों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी संरक्षण मिला हुआ था. 

Advertisement
