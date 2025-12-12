क्या है धुरंधर के ल्यारी की असली कहानी? 'कराची की मां' कहे जाने वाली जगह कैसे बनी खूनी जंग का मैदान

Indigo को 58 करोड़ का टैक्स नोटिस, 4 इंस्पेक्टर टर्मिनेट, आज 54 फ्लाइट कैंसिल | पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर, नई बाबरी पर जुटी हजारों की भीड़, पढ़ी गई नमाज, 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने रखी थी नींव | अंडर 19 एशिया कप क्रिकेटः वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ 56 बॉल में लगाई सेंचुरी | कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर निशाना- पार्टी न तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन पा रही है, न ही यूपी में प्रदेश अध्यक्ष
एजुकेशन
सुमित तिवारी | Dec 12, 2025, 10:52 AM IST
1.ल्यारी
ल्यारी वो जगह है जिसे 'कराची की मां' भी कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि यही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से कराची अस्तित्व में आया. यह वही ल्यारी है जो 2000 के दशक में खूनी जंग का मैदान बना था. गैंगवार ने यहां सैकड़ों जिंदगियां लील ली थीं.
2.हथियारों के कारोबार का वर्चस्व
यहां ड्रग्स, रंगदारी और हथियारों के कारोबार का वर्चस्व था. अपराधियों के सिंडिकेट के कारण ल्यारी वास्तव में ‘नो-गो जोन’ बन गया था. हालांकि ल्यारी हमेशा से ऐसा नहीं था. ल्यारी पाकिस्तान के सिंध प्रांच के कराची शहर के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थित है.
3.सिंधी मछुआरे
सिंधी मछुआरे ही ल्यारी में बसने वाले सबसे पहले आदमजात थे. बलूच खानाबदोशों को भी यहां सबसे पहले बसने वालों में गिना जाता है. अब ये इलाका नदीं के किनारे थे इसलिए इसके विकास में अग्रेंजों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई.
4.ध्यान ल्यारी पर कम और कराची पर ज्यादा
अंग्रेज शासक और कराची के व्यापारियों का ध्यान ल्यारी पर कम और कराची के नए इलाकों के विकास पर ज्यादा रहा. उद्योगों की स्थापना और बंदरगाह पास होने के कारण ल्यारी में मजदूर, कारीगर और छोटे कारोबारी लोग बसते गए.
5.राजनीतिक गतिविधियों का गढ़
अब चूंकी यहां मजदूर भी काफी तादात में रहा करते थे. इसलिए घनी आबादी वाला यह इलाका राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही मजदूर आंदोलनों का केंद्र भी बनता गया.1960 के दशक में यहां ड्रग्स के गैंग उभरने लगे. नशीली दवाओं की तस्करी होने लगी.
6.राजनीतिक पार्टी का सहयोग
समय के साथ जबरन वसूली और टैंकर कब्जाने के चक्कर में खूनखराबा बढ़ता गया. 1990 के दशक में यहां अपराधियों का एक नया रूप डकैतों के रूप में सामने आया. ऐसा बताया जाता है कि इन डकैतों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी संरक्षण मिला हुआ था.