UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

4 . लगातार 4 बार यूपीएससी में फेल होकर भी नहीं मानी हार

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शुरुआत में उन्हें लगा कि सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कई बार परीक्षा दी, कभी प्रीलिम्स में तो कभी मेन्स या इंटरव्यू में रुक गए. लगातार असफलताओं के कारण उन्हें लोगों की आलोचना और तानों का भी सामना करना पड़ा. एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया और अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने पर ध्यान दिया.

(Image: Social Media)