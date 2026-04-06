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UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

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UPSC में बार-बार मिली नाकामी फिर भी डटा रहा सिक्योरिटी गार्ड का बेटा, संघर्ष की आग में तपकर यूं 'हीरा' बने जतिन जाखड़

आज हम आपको ऐसे शख्स की सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी में 4 बार फेल होकर भी हार नहीं मानी और पांचवें प्रयास में इतिहास रच लिया, जानें जतिन जाखड़ की सक्सेस स्टोरी...

Jaya Pandey | Apr 06, 2026, 01:21 PM IST

1.UPSC में 191वीं रैंक लाने वाले जतिन जाखड़ की कहानी

UPSC में 191वीं रैंक लाने वाले जतिन जाखड़ की कहानी
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मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे. हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले जतिन जाखड़ ने इस कहावत को सच कर दिखाया है. उन्होंने साल 2025 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 191वीं रैंक हासिल करके न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया. कई बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत के दम पर आखिरकार सफलता हासिल की.
(Image: Social Media)

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2.सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर पिता ने आगे बढ़ाया

सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर पिता ने आगे बढ़ाया
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जतिन एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं. उनके पिता आर्मी से रिटायर्ड हैं और बाद में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके परिवार का खर्च चलाते रहे. सीमित आय के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने दी और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. यही संस्कार और समर्थन जतिन की सफलता की मजबूत नींव बने.
(Image: Social Media)

3.9 साल परिवार से दूर रहकर किया 'तप'

9 साल परिवार से दूर रहकर किया 'तप'
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स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जतिन हायर स्टडीज के लिए घर से बाहर चले गए. करीब 9 साल तक उन्होंने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई की और इसी दौरान उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की. कॉलेज के समय ही उन्होंने सिविल सेवक बनने का लक्ष्य तय कर लिया था और उसे हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहे.
(Image: Social Media)

4.लगातार 4 बार यूपीएससी में फेल होकर भी नहीं मानी हार

लगातार 4 बार यूपीएससी में फेल होकर भी नहीं मानी हार
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शुरुआत में उन्हें लगा कि सफलता जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कई बार परीक्षा दी, कभी प्रीलिम्स में तो कभी मेन्स या इंटरव्यू में रुक गए. लगातार असफलताओं के कारण उन्हें लोगों की आलोचना और तानों का भी सामना करना पड़ा. एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया और अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने पर ध्यान दिया.
(Image: Social Media)

TRENDING NOW

5.जतिन जाखड़ की यूपीएससी की स्ट्रैटजी

जतिन जाखड़ की यूपीएससी की स्ट्रैटजी
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उन्होंने अपने जनरल स्टडीज को मजबूत किया और अपने ऑप्शनल विषय पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस पर खास फोकस किया. करेंट अफेयर्स के लिए उन्होंने अखबार, सरकारी रिपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का गहराई से अध्ययन किया. इसके साथ ही उन्होंने आंसर राइटिंग की लगातार प्रैक्टिस की और इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू भी दिए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा.
(Image: Social Media)

6.पांचवें प्रयास में यूपीएससी में रच दिया इतिहास

पांचवें प्रयास में यूपीएससी में रच दिया इतिहास
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आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और पांचवें प्रयास में उन्होंने 191वीं रैंक हासिल कर ली. अब वे ट्रेनिंग के बाद सिविल सेवा में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. उनकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान ठान ले और लगातार प्रयास करता रहे तो कठिन परिस्थितियां भी उसे सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकतीं.
(Image: Social Media)

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