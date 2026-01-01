रेत के पहाड़ों के बावजूद बाहर से बालू क्यों मंगाता है सऊदी अरब? समझें आखिर क्या है इस खाड़ी देश की मजबूरी

5 . CO₂ उत्सर्जन के मामले में टॉप पर है कंक्रीट

5

कंक्रीट सीमेंट, पानी और एग्रीगेट को मिलाकर बनाई जाती है. सीमेंट एक महीन पाउडर होता है जो पानी के साथ मिलकर गोंद जैसा काम करता है और पूरे मिश्रण को बांधता है. सीमेंट का उत्पादन चूना पत्थर से बहुत अधिक तापमान पर किया जाता है जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है. इसी कारण सीमेंट उद्योग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. कई ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमेंट उद्योग दुनिया के कुल CO₂ उत्सर्जन का लगभग 7 से 8 प्रतिशत तक जिम्मेदार माना जाता है.