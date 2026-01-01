रेत के पहाड़ों के बावजूद बाहर से बालू क्यों मंगाता है सऊदी अरब? समझें आखिर क्या है इस खाड़ी देश की मजबूरी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 01, 2026, 11:32 AM IST
1.बाहर से बालू क्यों मंगवाता है सऊदी अरब?
सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों को आमतौर पर रेगिस्तानी देश कहा जाता है. यहां चारों ओर रेत ही रेत नजर आती है लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये देश ऑस्ट्रेलिया, चीन और बेल्जियम जैसे देशों से बालू का आयात करते हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि जब अपने देश में रेत की कोई कमी नहीं है तो फिर इन्हें बाहर से बालू मंगाने की जरूरत क्यों पड़ती है.
2.रेगिस्तानी बालू से कैसे अलग है आयातित बालू?
दरअसल सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देश अरबों डॉलर की बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं. इनमें गगनचुंबी इमारतें, स्मार्ट सिटी, सड़कें, पुल और बड़े औद्योगिक ढांचे शामिल हैं. इन सभी निर्माण कार्यों के लिए बड़ी मात्रा में कंक्रीट की जरूरत होती है. कंक्रीट बनाने के लिए सही किस्म की बालू बेहद जरूरी होती है. यही वजह है कि इन देशों को बाहर से बालू मंगानी पड़ती है.
3.निर्माण लायक नहीं होती सऊदी अरब की बालू
भले ही सऊदी अरब जैसे देशों में रेत प्रचुर मात्रा में पाई जाती हो, लेकिन समस्या यह है कि हर रेत निर्माण कार्य के लायक नहीं होती. रेगिस्तानों में मिलने वाली रेत के कण आमतौर पर बहुत गोल और चिकने होते हैं. हजारों साल तक हवा से टकराने और उड़ने के कारण इनके किनारे घिस जाते हैं. ऐसी रेत कंक्रीट में अच्छी तरह से आपस में नहीं चिपक पाती जिससे इमारतें कमजोर हो सकती हैं.
4.निर्माण कार्य में किस बालू का होता है इस्तेमाल?
निर्माण कार्यों में जिस बालू की जरूरत होती है, उसके कण थोड़े मोटे और नुकीले यानी कोणीय होते हैं. ऐसे कण सीमेंट और पानी के साथ मिलकर मजबूत पकड़ बनाते हैं. इसी वजह से रेगिस्तानी रेत को सीधे कंक्रीट बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
5.CO₂ उत्सर्जन के मामले में टॉप पर है कंक्रीट
कंक्रीट सीमेंट, पानी और एग्रीगेट को मिलाकर बनाई जाती है. सीमेंट एक महीन पाउडर होता है जो पानी के साथ मिलकर गोंद जैसा काम करता है और पूरे मिश्रण को बांधता है. सीमेंट का उत्पादन चूना पत्थर से बहुत अधिक तापमान पर किया जाता है जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च होती है. इसी कारण सीमेंट उद्योग से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है. कई ग्लोबल रिपोर्ट्स के मुताबिक सीमेंट उद्योग दुनिया के कुल CO₂ उत्सर्जन का लगभग 7 से 8 प्रतिशत तक जिम्मेदार माना जाता है.
6.इमारत की गुणवत्ता में रेत की भूमिका
कंक्रीट का बड़ा हिस्सा एग्रीगेट से बनता है. यह कंक्रीट के कुल आयतन का करीब 60 से 80 प्रतिशत और वजन का लगभग 70 से 85 प्रतिशत तक हो सकता है. एग्रीगेट में मोटी बजरी और महीन रेत दोनों शामिल होती हैं. इसमें रेत की हिस्सेदारी करीब 40 से 45 प्रतिशत तक होती है. लेकिन यहां भी ध्यान देने वाली बात यह है कि हर तरह की रेत निर्माण के लिए सही नहीं होती. रेत का आकार, बनावट और मजबूती सीधे तौर पर कंक्रीट की गुणवत्ता और टिकाऊपन को प्रभावित करती है.
7.कहां से आती है इमारतों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली बालू?
इसी कारण गगनचुंबी इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल होने वाली रेत आमतौर पर नदी तल, झीलों और समुद्र तल से निकाली जाती है. पानी के संपर्क में आने से इन रेत कणों के किनारे अपेक्षाकृत नुकीले और खुरदुरे बनते हैं. ऐसे कण सीमेंट के साथ बेहतर तरीके से चिपकते हैं और मजबूत कंक्रीट तैयार होती है.
8.विदेशों से बालू आयात करने की वजह
सैटेलाइट इमेज में भले ही रेगिस्तान रेत से भरे नजर आते हों, लेकिन हकीकत यह है कि वहां की रेत निर्माण के लिहाज से दुरुस्त नहीं होती. हवा से घिसी हुई रेगिस्तानी रेत बहुत चिकनी और महीन होती है जिससे वह मजबूत पकड़ नहीं बना पाती. यही वजह है कि सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी देश भी अपने बड़े निर्माण प्रोजेक्ट्स के लिए खदानों, नदी तलों और समुद्री क्षेत्रों से निकाली गई बालू पर निर्भर रहते हैं और उसे विदेशों से आयात करते हैं.
