HomePhotos

एजुकेशन

20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

आज हम आपको यूपीएससी 2025 के उस सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाने जा रहे हैं तो 20 परीक्षाओं में फेल होने के बावजूद भी हार नहीं माना और दो-दो बार यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा पास की. जानें ड्राइवर के बेटे विवेक यादव के सफलता की कहानी...

Jaya Pandey | Mar 12, 2026, 03:39 PM IST

1.ड्राइवर के बेटे की सफलता की कहानी

ड्राइवर के बेटे की सफलता की कहानी
1

अगर आपमें अपने सपनों को सच करने की हिम्मत है तो हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हों, मेहनत और धैर्य आपको मंजिल तक जरूर पहुंचाते हैं. सफलता की ऐसी ही प्रेरक कहानी मध्य प्रदेश के चंदेरी के रहने वाले विवेक यादव की है. कई बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की. उनकी कहानी बताती है कि लगातार प्रयास करने वाले लोगों के सामने मुश्किलें ज्यादा देर तक टिक नहीं पातीं.

(Image Credit: Vivek Yadav Instagram)

2.साधारण परिवार का असाधारण बच्चा

साधारण परिवार का असाधारण बच्चा
2

विवेक यादव का बचपन साधारण परिवार में बीता. उनके पिता नवल सिंह ड्राइवर का काम करते हैं, जबकि उनकी मां घर पर सिलाई करके परिवार की मदद करती थीं. आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन माता-पिता ने हमेशा अपने बेटे को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया. उन्हें भरोसा था कि शिक्षा ही उनके बेटे का भविष्य बदल सकती है. इसी विश्वास ने विवेक को पढ़ाई के प्रति गंभीर बना दिया और उन्होंने शुरू से ही अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया.

(Image Credit: Vivek Yadav Instagram)

3.विवेक यादव ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

विवेक यादव ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?
3

विवेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से इतिहास ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इग्नू से इतिहास विषय में एमए भी किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा सहित अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दीं और अलग-अलग राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं में भी अपनी किस्मत आजमाई. कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. हर असफलता को उन्होंने सीख में बदला और अपनी तैयारी को और बेहतर करते गए.

(Image Credit: Vivek Yadav Instagram)

4.विवेक यादव को यूपीएससी में मिली कितनी रैंक?

विवेक यादव को यूपीएससी में मिली कितनी रैंक?
4

लगातार मेहनत और समर्पण का परिणाम आखिरकार उन्हें मिला. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में विवेक यादव ने 413वीं रैंक हासिल की. इसके बाद भी उन्होंने अपनी रैंक सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा देने का फैसला किया और अगले प्रयास में फिर से सफलता हासिल की औ 487वीं रैंक लाए. यह उपलब्धि बताती है कि उनका लक्ष्य केवल परीक्षा पास करना नहीं, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाना था.

(Image Credit: Vivek Yadav Instagram)

5.हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के प्रेरणास्रोत हैं विवेक

हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के प्रेरणास्रोत हैं विवेक
5

विवेक यादव हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाले छात्रों में से हैं. अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि यूपीएससी में हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों का चयन कम होता है, लेकिन विवेक की सफलता इस सोच को गलत साबित करती है. सीमित संसाधनों, आर्थिक चुनौतियों और कई असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि अगर इंसान में दृढ़ इच्छाशक्ति, मेहनत और धैर्य हो तो कोई भी मुश्किल उसे अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती.

(Image Credit: Vivek Yadav Instagram)

