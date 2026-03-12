20 परीक्षाओं में फेल हुए फिर भी नहीं टूटा हौसला, ड्राइवर के बेटे Vivek Yadav ने UPSC क्रैक कर रच दिया इतिहास

3 . विवेक यादव ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई?

विवेक ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सरस्वती विद्या मंदिर से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित हिंदू कॉलेज से इतिहास ऑनर्स में ग्रेजुएशन किया. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इग्नू से इतिहास विषय में एमए भी किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा सहित अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाएं दीं और अलग-अलग राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं में भी अपनी किस्मत आजमाई. कई बार असफलता हाथ लगी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी. हर असफलता को उन्होंने सीख में बदला और अपनी तैयारी को और बेहतर करते गए.

(Image Credit: Vivek Yadav Instagram)