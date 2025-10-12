साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

RBI की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सोनाली सेन गुप्ता के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम
मतदान से पहले ही प्रशांत किशोर के खिलाफ केस दर्ज, तेजस्वी यादव के गढ़ में की थी रैली, जानें पूरा मामला
Indian Army करना चाहते हैं जॉइन? 194 पदों पर भर्तियां शुरू, जानें कौन कर सकता है आवेदन
IND-W vs AUS-W: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया को हर हाल में जीतना होगा मैच, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने
Normal Weight By Age And Height: हाइट और उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए वजन? देखें सामान्य वेट रेंज चार्ट
दुनिया के सबसे अधिक बेघर आबादी वाले टॉप 5 देश, जानें किस नंबर पर आते हैं चीन-पाकिस्तान
'हाउसफुल 5' के प्रीमियर पर अक्षय, रितेश व अभिषेक ने दिए 'हाउसफुल 6' के लिए आइडिया, बोले- सुपरहीरो थीम में ले चलो
Devuthani Ekadashi: कब है देवउठनी एकादशी? 4 महीने बाद इसी दिन नींद से जागेंगे भगवान विष्णु
NDA के साथ-साथ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा, तेजस्वी के दिल्ली दौरे के बाद होगा फाइनल फैसला
दिवाली पर इस कंपनी ने दिया 9 दिन की छुट्टी का तोहफा, कर्मचारी बोले- 'ऐसा बॉस सबको मिले'
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 01:53 PM IST
1.गरीब किसान परिवार से आती हैं प्रियल यादव
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यह लाइन मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर प्रियल यादव पर एकदम सटीक बैठती है. एक गरीब किसान परिवार से आने वाली प्रियल यादव (शादी के बाद प्रियल सिंह राठौर) की सफलता की कहानी कई लड़कियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.
2.मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर हैं प्रियल यादव
कभी 11वीं कक्षा पास न कर पाने वालीं प्रियल आज मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर हैं. उन्होंने MPPSC परीक्षा एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार पास की है. प्रियल यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के एक साधारण किसान परिवार से आती हैं.
3.10वीं में मिले थे 90 फीसदी मार्क्स
उनके पिता किसान हैं और मां गृहिणी हैं. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां सिर्फ आठवीं या सातवीं तक पढ़ी हैं जबकि उनके पिता तीसरी कक्षा तक ही पढ़े हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रियल को पढ़ने के लिए इंदौर भेजा. प्रियल बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थी, उन्होंने दसवीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त किए थे.
4.11वीं में रिश्तेदारों के दबाव में साइंस लेना पड़ा महंगा
लेकिन दसवीं पास करने के बाद उनका एक फैसला गलत हो गया. रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया जिसकी वजह से वह ग्यारहवीं कक्षा में फेल हो गई. रिश्तेदारों के दबाव में उन्होंने ग्यारहवीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चुने, जबकि उन्हें इन सब्जेक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे फिजिक्स में फेल हो गईं.
5.माता-पिता के सपोर्ट से बनीं पीसीएस अधिकारी
प्रियल एमपीपीएससी में अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में उनका साथ दिया और ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी. एक ऐसे समाज में जहां लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, उनके माता-पिता ने उन पर कभी इसके लिए दबाव नहीं डाला.
6.एक बार नहीं तीन बार पास की MPPSC परीक्षा
साल 2019 में उन्होंने मध्य प्रदेश पीसीएस में पहला अटेम्प्ट दिया और 19वीं रैंक लाकर जिला रजिस्ट्रार बनीं. इसके बाद उन्होंने दोबारा यह परीक्षा दी लेकिन इस बर उनकी 34वीं रैंक आई और वह सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त की गईं. अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 14वीं रैंक हासिल की और आज वह मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.