साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

ग्यारहवीं फेल होने से लेकर अपने गृह राज्य मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर बनने तक प्रियल यादव ने एक लंबा सफर तय किया है. उनकी कहानी उन सभी को प्रेरित कर सकती है जो तमाम मुश्किलों के बावजूद एक सफल करियर की ख्वाहिश रखते हैं...

जया पाण्डेय | Oct 12, 2025, 01:53 PM IST

गरीब किसान परिवार से आती हैं प्रियल यादव

गरीब किसान परिवार से आती हैं प्रियल यादव
1

कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. यह लाइन मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर प्रियल यादव पर एकदम सटीक बैठती है. एक गरीब किसान परिवार से आने वाली प्रियल यादव (शादी के बाद प्रियल सिंह राठौर) की सफलता की कहानी कई लड़कियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है.

मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर हैं प्रियल यादव

मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर हैं प्रियल यादव
2

कभी 11वीं कक्षा पास न कर पाने वालीं प्रियल आज मध्य प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर हैं. उन्होंने MPPSC परीक्षा एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार पास की है. प्रियल यादव मूल रूप से मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले के एक साधारण किसान परिवार से आती हैं.

10वीं में मिले थे 90 फीसदी मार्क्स

10वीं में मिले थे 90 फीसदी मार्क्स
3

उनके पिता किसान हैं और मां गृहिणी हैं. उन्होंने कई इंटरव्यू में बताया कि उनकी मां सिर्फ आठवीं या सातवीं तक पढ़ी हैं जबकि उनके पिता तीसरी कक्षा तक ही पढ़े हैं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने प्रियल को पढ़ने के लिए इंदौर भेजा. प्रियल बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थी, उन्होंने दसवीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त किए थे.

11वीं में रिश्तेदारों के दबाव में साइंस लेना पड़ा महंगा

11वीं में रिश्तेदारों के दबाव में साइंस लेना पड़ा महंगा
4

लेकिन दसवीं पास करने के बाद उनका एक फैसला गलत हो गया. रिश्तेदारों के कहने पर उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करने का फैसला किया जिसकी वजह से वह ग्यारहवीं कक्षा में फेल हो गई. रिश्तेदारों के दबाव में उन्होंने ग्यारहवीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स चुने, जबकि उन्हें इन सब्जेक्ट्स में कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे फिजिक्स में फेल हो गईं.

माता-पिता के सपोर्ट से बनीं पीसीएस अधिकारी

माता-पिता के सपोर्ट से बनीं पीसीएस अधिकारी
5

प्रियल एमपीपीएससी में अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं, जिन्होंने उनकी पढ़ाई में उनका साथ दिया और ग्रामीण पृष्ठभूमि से होने के बावजूद उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी. एक ऐसे समाज में जहां लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर दी जाती है, उनके माता-पिता ने उन पर कभी इसके लिए दबाव नहीं डाला.

एक बार नहीं तीन बार पास की MPPSC परीक्षा

एक बार नहीं तीन बार पास की MPPSC परीक्षा
6

साल 2019 में उन्होंने मध्य प्रदेश पीसीएस में पहला अटेम्प्ट दिया और 19वीं रैंक लाकर जिला रजिस्ट्रार बनीं. इसके बाद उन्होंने दोबारा यह परीक्षा दी लेकिन इस बर उनकी 34वीं रैंक आई और वह सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त की गईं. अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 14वीं रैंक हासिल की और आज वह मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. 

