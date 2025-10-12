साइंस लेकर 11वीं में फेल लेकिन जिंदगी के इम्तिहान में हुईं पास, जानें डिप्टी कलेक्टर प्रियल राठौर की Success Story

6 . एक बार नहीं तीन बार पास की MPPSC परीक्षा

साल 2019 में उन्होंने मध्य प्रदेश पीसीएस में पहला अटेम्प्ट दिया और 19वीं रैंक लाकर जिला रजिस्ट्रार बनीं. इसके बाद उन्होंने दोबारा यह परीक्षा दी लेकिन इस बर उनकी 34वीं रैंक आई और वह सहकारिता विभाग में सहायक आयुक्त के पद पर नियुक्त की गईं. अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 14वीं रैंक हासिल की और आज वह मध्य प्रदेश की डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत हैं.

