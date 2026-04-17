दिल्ली की टॉप 5 बुक मार्केट, जहां किफायती दाम पर मिलती हैं किताब-कॉपियां

3 . जनपथ मार्केट

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जनपथ मार्केट में भी आपको सस्ते दामों पर किताबें मिल जाती हैं. यह मार्केट कनॉट प्लेस के पास है और यहां अक्सर सेकेंड हैंड किताबें, उपन्यास और मैगजीन कम कीमत में मिलती हैं. कई दुकानदार पुराने के बदले नई किताब खरीदने का ऑप्शन भी अपने ग्राहकों को देते हैं. कनॉट प्लेस के आसपास फैले छोटे-छोटे बुक स्टॉल भी बुक लवर्स को काफी पसंद आते हैं. यहां आपको नई और पुरानी दोनों तरह की किताबें मिल जाती हैं और इनकी कीमतें भी बेहद कम होती हैं. चाहे आप बेस्टसेलर ढूंढ रहे हों या कोई क्लासिक बुक, यहां ढूंढने पर अच्छी किताबें मिल ही जाती हैं.

(Image Credit: Canva)