दिल्ली की टॉप 5 बुक मार्केट, जहां किफायती दाम पर मिलती हैं किताब-कॉपियां

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 17, 2026, 01:43 PM IST
1.दिल्ली की सबसे सस्ती किताबों की मार्केट
अगर आपको पढ़ना-लिखना पसंद है और आप सस्ते में अच्छी किताबें खरीदना चाहते हैं, तो दिल्ली आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है. यहां कई ऐसे बुक मार्केट हैं जहां आपको बेहद किफायती दाम में एकेडमिक किताबों से लेकर उपन्यास, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की किताबें और साहित्य तक सबकुछ मिल सकता है.
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2.नई सड़क बुक मार्केट
पुरानी दिल्ली की नई सड़क बुक मार्केट दिल्ली की सबसे मशहूर बुक मार्केट में से एक है. यहां स्कूल और कॉलेज की किताबें, प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें और स्टेशनरी के सामान बहुत सस्ते दामों पर मिलते हैं. यह बाजार चांदनी चौक के पास है और सुबह 11 बजे से शाम 6 तक खुला रहता है. मोलभाव करने पर यहां और भी अच्छी डील मिल सकती है.
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3.जनपथ मार्केट
जनपथ मार्केट में भी आपको सस्ते दामों पर किताबें मिल जाती हैं. यह मार्केट कनॉट प्लेस के पास है और यहां अक्सर सेकेंड हैंड किताबें, उपन्यास और मैगजीन कम कीमत में मिलती हैं. कई दुकानदार पुराने के बदले नई किताब खरीदने का ऑप्शन भी अपने ग्राहकों को देते हैं. कनॉट प्लेस के आसपास फैले छोटे-छोटे बुक स्टॉल भी बुक लवर्स को काफी पसंद आते हैं. यहां आपको नई और पुरानी दोनों तरह की किताबें मिल जाती हैं और इनकी कीमतें भी बेहद कम होती हैं. चाहे आप बेस्टसेलर ढूंढ रहे हों या कोई क्लासिक बुक, यहां ढूंढने पर अच्छी किताबें मिल ही जाती हैं.
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4.मुखर्जी नगर मार्केट
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के बीच मुखर्जी नगर मार्केट काफी मशहूर है. यह इलाका स्टूडेंट हब माना जाता है, जहां आपको UPSC, SSC, बैंकिंग और दूसरी परीक्षाओं की हर तरह की किताब आसानी से मिल जाएगी. यहां नई और पुरानी दोनों तरह की किताबें किफायती दाम पर मिलती हैं.
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5.महिला हाट बुक मार्केट
दिल्ली का दरियागंज मार्केट अब महिला हाट में शिफ्ट हो चुका है. यह बाजार हर रविवार को लगता है. यहां आपको बेहद सस्ती कीमतों पर किताबों का बढ़िया कलेक्शन मिलता है, जिसमें उपन्यास, पुरानी मैगजीन और अलग-अलग भाषाओं का साहित्य भी शामिल होता है. यह बाजार सुबह से शाम तक खुला रहता है और किताबों के शौकीनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.
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