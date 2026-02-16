दुनिया की वो नदी जो सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, 10 देशों और 4 राजधानियों में बहती है इसकी जलधारा

1 . दुनिया की सबसे इंटरनेशनल नदी

धरती पर जीवन के लिए नदियां बेहद जरूरी मानी जाती हैं, क्योंकि यही पानी, खेती, व्यापार और सभ्यता के विकास का आधार बनती हैं. दुनिया में कई बड़ी नदियां हैं लेकिन अगर सवाल हो कि सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन-सी है तो इसका जवाब है Danube River. यह नदी यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण सीमा-पार नदियों में गिनी जाती है और कई देशों को आपस में जोड़ती है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)