कड़क अंदाज वाली IPS तदाशा मिश्रा से थर-थर कांपते हैं अपराधी, अब बनीं झारखंड की पहली महिला DGP

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 07, 2025, 05:36 PM IST
1.तदाशा मिश्रा बनीं झारखंड की पहली महिला डीजीपी
झारखंड में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए आईपीएस तदाशा मिश्रा को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है. इससे वह झारखंड पुलिस बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है. हालांकि उनका कार्यकाल काफी छोटा होगा. वह 31 दिसंबर 2025 को रिटायर होने वाली हैं जिससे वह कार्यवाहक डीजीपी के रूप में दो महीने से भी कम समय तक ही काम कर पाएंगी.
2.रेलवे से गृह विभाग तक तदाशा मिश्रा का निरंतर उत्थान
झारखंड की कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्ति से पहले आईपीएस तदाशा मिश्रा गृह, कारागार एवं आपदा प्रबंधन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थीं. इससे पहले उन्होंने रेलवे की अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) के रूप में काम किया और राज्य के रेलवे नेटवर्क में सुरक्षा कार्यों की देखरेख की. उनके करियर में महानिरीक्षक (आईजी) और दूसरी वरिष्ठ प्रशासनिक भूमिकाएं भी शामिल हैं.
3.पुलिसिंग में महिलाओं के लिए वकालत
आईपीएस तदाशा मिश्रा लंबे समय से पुलिस बल में लैंगिक संवेदनशीलता और महिला सशक्तिकरण की मुखर समर्थक रही हैं. उन्होंने पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थागत सुधारों पर जोर दिया और कामकाजी माताओं के लिए शिशुगृहों की स्थापना, लैंगिक रूप से संतुलित नियुक्तियां और क्षेत्रीय कामों में समान अवसर प्रदान करने का आग्रह किया है.
4.आईपीएस तदाशा मिश्रा की पर्सनल लाइफ
ओडिशा में जन्मीं तदाशा मिश्रा 1994 में बिहार कैडर के तहत भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हुई थी. बाद में 2000 में राज्य के गठन के बाद उन्हें झारखंड आवंटित किया गया. वह दो बच्चों की मां हैं और साल 2018 में उन्होंने अपने बेटे को खो दिया जिससे वह काफी टूट गई थी.
5.आईपीएस तदाशा मिश्रा के बारे में क्या कहते हैं साथी?
सहकर्मियों के अनुसार उनकी नेतृत्व शैली सहानुभूति और प्रशासनिक कौशल से युक्त है, जो उन्हें झारखंड और उसके बाहर की महिला अधिकारियों के लिए एक आदर्श बनाती है. सहकर्मी उन्हें दृढ़, दयालु और सार्वजनिक सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता वाली बताते हैं, जो व्यक्तिगत चुनौतियों को पेशेवर समर्पण के साथ संतुलित करती हैं.
6.झारखंड पुलिस के लिए आगे क्या?
आईपीएस तदाशा मिश्रा के कार्यभार संभालने के साथ झारखंड पुलिस एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा है जिसका नेतृत्व पहली बार एक महिला अधिकारी कर रही हैं. वह देश की लाखों महिलाओं के लिए एक प्रेरणास्रोत हैं और उनकी सफलता यह साबित करती है कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो महिलाएं पूरी नहीं कर सकतीं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से