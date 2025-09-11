दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

2 . न्यूज़ीलैंड - 447 मिनट

न्यूज़ीलैंड के लोग सबसे ज़्यादा सोते हैं. यहां के नागरिक प्रतिदिन 7 घंटे 27 मिनट से ज़्यादा सोते हैं. यह रैंकिंग प्रकृति और ऐसे जीवन जीने के कारण है जहाँ काम, निजी जीवन और आराम का संतुलन समान रूप से बना रहता है. ऐसा लगता है कि यहां के लोग आराम को बहुत गंभीरता से लेते हैं.