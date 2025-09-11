दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

9/11 in Cricket History:आतंक के लिए ही क्यों याद करें 11 सितंबर, क्रिकेट में भी Ind vs Pak Asia Cup समेत जाने ये खास बातें
जया पाण्डेय | Sep 11, 2025, 01:51 PM IST
1.दुनिया के 5 सबसे ज्यादा सोने वाला देश
नींद एक स्वस्थ जीवनशैली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है. दुनिया भर के लोगों की नींद की आदतें बहुत अलग-अलग हैं. आंकड़े बताते हैं कि कुछ देश दूसरों की तुलना में नींद को अधिक प्राथमिकता देते हैं. नीचे सबसे अधिक सोने वाले टॉप देखों की लिस्ट दी गई है.
2.न्यूज़ीलैंड - 447 मिनट
न्यूज़ीलैंड के लोग सबसे ज़्यादा सोते हैं. यहां के नागरिक प्रतिदिन 7 घंटे 27 मिनट से ज़्यादा सोते हैं. यह रैंकिंग प्रकृति और ऐसे जीवन जीने के कारण है जहाँ काम, निजी जीवन और आराम का संतुलन समान रूप से बना रहता है. ऐसा लगता है कि यहां के लोग आराम को बहुत गंभीरता से लेते हैं.
3.नीदरलैंड - 444 मिनट
सबसे ज़्यादा सोने के घंटे वाले देशों की सूची में नीदरलैंड दूसरे स्थान पर है, यहां 7 घंटे 24 मिनट की नींद होती है. यह देश अपने जीवन स्तर, अच्छे सामाजिक कल्याण और पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली के लिए जाना जाता है. इसके अलावां यहां का सुव्यवस्थित कार्य वातावरण लोगों को आराम करने के लिए पर्याप्त समय देता है.
4.फ़िनलैंड - 443 मिनट
फ़िनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है , जो इसके लगभग 7 घंटे 23 मिनट के औसत नींद चक्र से भी ज़ाहिर होता है. यह देश न्यूनतम तनाव और उच्च सामुदायिक भागीदारी पर काम करता है. यहां के लोग किसी भी दूसरे देश की तुलना में सबसे अधिक आराम से जीवन जीते हैं.
5.यूनाइटेड किंगडम - 442 मिनट
यूनाइटेड किंगडम में औसत नींद का समय प्रतिदिन 7 घंटे 22 मिनट है. अपने भीड़भाड़ वाले शहरों के बावजूद ब्रिटेन जन स्वास्थ्य अभियानों, नींद की स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ते सांस्कृतिक रुझान पर फोकस करता है जिससे संभवतः पूरी आबादी में नींद की आदतों में सुधार हुआ है.
6.ऑस्ट्रेलिया - 440 मिनट
ऑस्ट्रेलियाई लोग औसतन प्रतिदिन 7 घंटे 20 मिनट सोते हैं. इसका श्रेय यहां के शांत तटीय जीवन, बाहरी गतिविधियों पर केंद्रित खेल संस्कृति और स्वास्थ्य एवं फिटनेस पर उच्च-गुणवत्तापूर्ण ध्यान को जाता है, जो यहां के लोगों की स्लीप साइकिल में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.
7.किस नंबर पर आता है भारत?
भारत टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है जो सबसे ज़्यादा सोते हैं. बिस्तर पर बिताए गए औसत समय 395 मिनट के साथ भारत 39वें स्थान पर है. हैरानी की बात है कि भारत सबसे कम औसत मिनट सोने वाले देशों की सूची में 11वें स्थान पर है.