समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा

1 . भारत से कितनी दूर है व्हेल की कब्रगाह?

1

हिंद महासागर की गहराइयों में डायमंटिना फ्रैक्चर जोन वैज्ञानिकों के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है. यह जोन भारत के दक्षिणी छोर से लगभग 5,500-6,000 किलोमीटर दूर है. इस जोन से सबसे नजदीक देश ऑस्ट्रेलिया है जिसके दक्षिण-पश्चिमी तट से यह 1,400 किलोमीटर दूर है. दक्षिण-पूर्वी हिंद महासागर में फैला समुद्र तल का यह विशाल इलाका गहरी खाइयों, लंबी दरारों और ऊंची समुद्री लकीरों से बना है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह लगभग 1,200 किलोमीटर तक फैला हुआ है और कुछ जगहों पर यह समुद्र की सतह से करीब 7 किलोमीटर नीचे तक पहुंचता है. यहां के प्रेशर, घुप्प अंधेरे और कठिन परिस्थितियों की वजह से यह जगह लंबे समय तक साइंटिस्ट की पहुंच से बेहद दूर रही.

(Image: AI)