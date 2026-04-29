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दुनिया के इस देश में है सबसे हाई-स्पीड ट्रेन, जानें कितनी देर में लगा लेगी पूरी पृथ्वी का चक्कर

आज हम आपको दुनिया के उस देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका ट्रेनों की स्पीड के मामले में कोई सानी नहीं है. यहां के लोग 2,000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी को भी एक ही दिन में पूरा कर लेते हैं...

Jaya Pandey | Apr 29, 2026, 11:35 AM IST

1.चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क

चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा हाई-स्पीड रेल नेटवर्क
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चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जो लगातार अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम कर रहा है. खासकर हाई-स्पीड रेलवे के मामले में इसका कोई सानी नहीं है. हाल ही में चीन ने Xi'an-Yan'an High-Speed Railway का संचालन शुरू किया है. इसके साथ उसके हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की कुल लंबाई लगभग  50,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है, जो दुनिया में सबसे बड़ी है.
(Image Credit: Social Media)

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2.रेलवे नेटवर्क विस्तार के मामले में टॉप पर है चीन

रेलवे नेटवर्क विस्तार के मामले में टॉप पर है चीन
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चीन की हाई-स्पीड रेल सेवाएं अब 500,000 से अधिक आबादी वाले 97 प्रतिशत शहरों को कवर करती हैं. चाइना स्टेट रेलवे ग्रुप के अनुसार, ऑपरेटिंग दूरी और नेटवर्क विस्तार के मामले में चीन दुनिया में पहले नंबर पर है. इसका रेलवे नेटवर्क दुनिया के बाकी देशों के कुल नेटवर्क से भी बड़ा है. कॉमर्शियल ऑपरेशन स्पीड की बात करें तो चीन की कई ट्रेनें रोजाना 300 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं.
(Image Credit: Social Media)

3.कितने देर में कितनी दूरी कवर करती है चीन की हाईस्पीड ट्रेन?

कितने देर में कितनी दूरी कवर करती है चीन की हाईस्पीड ट्रेन?
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चीन ने अपने प्रमुख शहरों को इस तरह से जोड़ा है कि 500 किलोमीटर के दायरे में यात्रा आमतौर पर 1 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है. लगभग 1,000 किलोमीटर की दूरी 4 से 5 घंटे में तय की जा सकती है, जबकि 2,000 किलोमीटर तक की लंबी दूरी भी एक ही दिन में पूरी करना संभव हो गया है. 
(Image Credit: Social Media)

4. एक दिन में 1.6 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है चीनी रेलवे

एक दिन में 1.6 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है चीनी रेलवे
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यात्री क्षमता के मामले में, चीन का हाई-स्पीड रेल नेटवर्क एक दिन में करीब 1.6 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है. यह किसी बड़े महानगर की आबादी के बराबर है.  Xi'an-Yan'an High-Speed Railway उत्तर-पश्चिम चीन के शानक्सी प्रांत में स्थित है. यह शीआन से शुरू होकर वेइनान और टोंगचुआन होते हुए यानआन तक जाती है. 
(Image Credit: Social Media)

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5.चीन का हाई-स्पीड रेल विस्तार पर खास जोर

चीन का हाई-स्पीड रेल विस्तार पर खास जोर
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इसकी लंबाई लगभग 299 किलोमीटर है और अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. इस लाइन के चालू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर करीब 1 से 1.5 घंटे रह गया है. चीन की 14वें फाइव ईयर प्लान (2021-25) के दौरान हाई-स्पीड रेल विस्तार पर खास जोर दिया गया है. इस समयसीमा में हजारों किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण हुआ है और देश के कई नए जिलों और शहरों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है.
(Image Credit: Social Media)

6.नई पीढ़ी की ट्रेनों के लिए टेक्निकल बेंचमार्क सिस्टम बना रहा चीन

नई पीढ़ी की ट्रेनों के लिए टेक्निकल बेंचमार्क सिस्टम बना रहा चीन
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इस समय में चीन ने तेजी से प्रगति की है. CR450 EMU जैसे नए प्रोटोटाइप ट्रेनों में हाई स्पीड, एनर्जी एफिसिएंशी, कम शोर और एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम जैसे फीचर्स शामिल हैं. ट्रेन ने दो ईएमयू के बीच 896 किलोमीटर प्रति घंटे की हाई स्पीड का रिकॉर्ड बनाया है, जो यह दिखाता है कि चीन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की अगली पीढ़ी की ट्रेनों के लिए भी टेक्निकल बेंचमार्क सिस्टम विकसित कर रहा है.
(Image Credit: Social Media)

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