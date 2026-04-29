दुनिया के इस देश में है सबसे हाई-स्पीड ट्रेन, जानें कितनी देर में लगा लेगी पूरी पृथ्वी का चक्कर

5 . चीन का हाई-स्पीड रेल विस्तार पर खास जोर

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इसकी लंबाई लगभग 299 किलोमीटर है और अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है. इस लाइन के चालू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर करीब 1 से 1.5 घंटे रह गया है. चीन की 14वें फाइव ईयर प्लान (2021-25) के दौरान हाई-स्पीड रेल विस्तार पर खास जोर दिया गया है. इस समयसीमा में हजारों किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण हुआ है और देश के कई नए जिलों और शहरों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है.

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