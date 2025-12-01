FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

कितनी होती है CJI की तनख्वाह? भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के साथ मिलती हैं ये खास सुविधाएं

देश के 53वें सीजेआई के रूप में जस्टिस सूर्यकांत ने सपथ ली है. इस पद के साथ उन्हें कई विशेष सुविधाएं भी मिलेंगी. लेकिन क्या आप जातने है कि भारत के मुख्य न्यायधीश को कितनी सैलरी मिलती है और वेतन के साथ उन्हें कौनसी- खास सुविधाएं मिलती हैं.

सुमित तिवारी | Dec 01, 2025, 03:07 PM IST

1.संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी

संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
1

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी.

2.CJI की सैलरी

CJI की सैलरी
2

इस संशोधन के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को प्रतिमाह 2,80,000 रुपये वेतन मिलता है. हाउस रेंट भत्ता मूल वेतन का 24 प्रतिशत और साथ में सत्कार भत्ता (Sumptuary Allowance) 45 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता है.

3.20 लाख रुपये ग्रेच्युटी

20 लाख रुपये ग्रेच्युटी
3

इसके अलावा इन्हें 10 लाख रुपये का फर्निंशिंग भत्ता भी मिलता है.  इतना ही नहीं इन्हें पेंशन के तौर पर  16 लाख 80 रुपये प्लस महंगाई राहत भत्ता सालाना मिलता है. साथ ही 20 लाख रुपये ग्रेच्युटी भी मिलती है.
 

4.अन्य जजो की सैलरी

अन्य जजो की सैलरी
4

अब अगर सुप्रीम कोर्ट के और जजों की बात की जाए तो इन्हें 2 लाख 50 हजार रुपये प्रति माह सैलरी मिलती है. इनका हाउस रेंट भत्ता भी मूल वेतन का 24 प्रतिशत होता है. इन्हें फर्निशिंग अलाउंस के तौर पर 8 लाख रुपये मिलते है. 
 

5.15 लाख रुपये सालाना

15 लाख रुपये सालाना
5

सुप्रीम कोर्ट के जजों का वेतन 15 लाख रुपये सालान होता है. ग्रेच्युटी के तौर पर इन्हें भी 20 लाख रुपये दिया जाता है. इसके अलावा सत्कार भत्ता के रूप में 34 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाता है.

