भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम

2 . आज भी मिसाल दी जाती है

2

90 के दशक की शुरुआत में जब चुनावों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे, उसी दौरान एक अधिकारी ने सिस्टम को ऐसे बदला कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और मजबूत होकर उभरा. उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनके नाम से राजनीतिक गलियारों में आज भी मिसाल दी जाती है.