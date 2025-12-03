भारत के वो मुख्य चुनाव आयुक्त जिनसे थर-थर कांपते थे नेता, बदल दिया था पूरा सिस्टम

फ्लाइट्स की देरी पर इंडिगो का बयान- स्थिति सामान्य करने के लिए काम कर रहे, यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले स्टेटस जान लें, उन्हें हुई परेशानी के लिए खेद | दिल्ली पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कहा- यात्रा का सियासी मतलब नहीं, निजी काम से आया हूं | इंडिगो एयरलाइंस से जुड़ी बड़ी खबर, स्टाफ की कमी की वजह से 48 घंटे में 100 से ज्यादा फ्लाइट रद्द, 50% से ज्यादा इंडिगो फ्लाइट्स में 1 से 10 घंटे तक की देरी
राजा राम | Dec 03, 2025, 03:49 PM IST
1.फैसलों से पूरे सिस्टम को हिला दिया था
देशभर में चुनाव आयोग की भूमिका पर जारी राजनीतिक बहस ने एक ऐसे आयोग प्रमुख की याद ताज़ा कर दी है जिसने अपनी दृढ़ता और फैसलों से पूरे सिस्टम को हिला दिया था. उनके समय में नेताओं से लेकर चुनावी मशीनरी तक सभी को नियमों के पालन के लिए मजबूर होना पड़ा था.
2.आज भी मिसाल दी जाती है
90 के दशक की शुरुआत में जब चुनावों की पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते थे, उसी दौरान एक अधिकारी ने सिस्टम को ऐसे बदला कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में और मजबूत होकर उभरा. उनका प्रभाव इतना गहरा था कि उनके नाम से राजनीतिक गलियारों में आज भी मिसाल दी जाती है.
3.टी.एन. शेषन
टी.एन. शेषन, केरल में जन्मे, 1955 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए थे. अपने करियर में उन्होंने कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और उच्च प्रशासनिक पदों पर अपनी छाप छोड़ी. 1989 में वे कैबिनेट सचिव के पद तक पहुंचे, लेकिन वास्तविक पहचान उन्हें बाद में मिली.
4.राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुके
1990 में मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही उन्होंने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग सरकार का विभाग नहीं, बल्कि स्वतंत्र संस्था है. राजनीतिक दबाव के आगे झुकने से उन्होंने खुलकर इनकार किया, और यही उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी पहचान बनी.
5.सबसे क्रांतिकारी फैसला
फर्जी मतदान रोकने के लिए उन्होंने देश में पहली बार वोटर आईडी कार्ड लागू कराया. यह कदम चुनाव सुधारों का सबसे क्रांतिकारी फैसला माना गया. इसके साथ ही चुनावी हिंसा रोकने के लिए उन्होंने अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की.
6.निर्धारित खर्च सीमा तोड़ने पर सख्त कार्रवाई
शेषन की सख्ती का अंदाज़ इस बात से भी मिलता है कि उन्होंने शराब बांटने, जाति-धर्म के नाम पर वोट मांगने और निर्धारित खर्च सीमा तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की. हजारों उम्मीदवारों के नामांकन रद्द होना उनकी दृढ़ता का प्रमाण था.
7.राजनीति में कदम रखने की कोशिश
1997 में उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए. बाद में राजनीति में कदम रखने की कोशिश भी सफल नहीं हुई. धीरे-धीरे वे सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए और 2019 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनका प्रभाव आज भी कायम है.