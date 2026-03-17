फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 17, 2026, 02:23 PM IST
1.फीस बढ़ोतरी को लेकर विवादों में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी
मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा में है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स में प्रोजेक्ट फीस बढ़ाए जाने के फैसले ने छात्रों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है और कैंपस में इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है.
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2.मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कौन-कौन से राजनेता?
फीस विवाद के कारण सुर्खियों में आई यह यूनिवर्सिटी लंबे समय से देश की राजनीति में अहम योगदान देती रही है. इसे नेताओं की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां से कई बड़े राजनीतिक चेहरे निकलकर सामने आए हैं. एक बार फिर इस यूनिवर्सिटी का राजनीतिक कनेक्शन चर्चा में आ गया है.
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3.मायावती
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ यूनिवर्सिटी से संबद्ध गाजियाबाद के V.M.L.G. कॉलेज से 1976 में बीएड की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश की सबसे प्रभावशाली दलित नेताओं में शामिल हुईं.
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4.मुरली मनोहर जोशी
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई की थी. वे शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं.
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5.रेखा गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गाजियाबाद स्थित IMIRC कॉलेज ऑफ लॉ से 2022 में एलएलबी की डिग्री हासिल की जो मेरठ यूनिवर्सिटी से ही संबद्ध है. उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर मुख्यधारा की राजनीति तक पहुंचा.
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6.नायब सिंह सैनी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, जिसने उनके राजनीतिक करियर की नींव मजबूत करने में मदद की.
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7.राकेश टिकैत
भारतीय किसान यूनियन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत ने इसी यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली और बाद में एलएलबी की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की. वे किसान आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं.
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8.रमेश बिधूड़ी
दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी मेरठ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है. वहीं जाने-माने नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी ने भी यहां से बीएससी की डिग्री हासिल की थी.
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