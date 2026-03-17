फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा

2 . मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कौन-कौन से राजनेता?

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फीस विवाद के कारण सुर्खियों में आई यह यूनिवर्सिटी लंबे समय से देश की राजनीति में अहम योगदान देती रही है. इसे नेताओं की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां से कई बड़े राजनीतिक चेहरे निकलकर सामने आए हैं. एक बार फिर इस यूनिवर्सिटी का राजनीतिक कनेक्शन चर्चा में आ गया है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)