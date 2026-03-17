FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

इजरायल का दावा- हमले में मारे गए लारिजानी, कल रात हमले में मार गिराया-रक्षा मंत्री काट्ज, काट्ज का दावा- हमले में लारीजानी की मौत, लारीजानी पर इजरायली रक्षा मंत्री का बयान, ईरान सुरक्षा परिषद के सचिव लारीजानी की मौत, बीती रात हमले में मौत- रक्षा मंत्री काट्ज का दावा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CTET Result 2026: सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी? जानें कब आएगा रिजल्ट

CTET Result 2026: सीटेट में पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने जरूरी? जानें कब आएगा रिजल्ट

'रात में शूटिंग नहीं करूंगा', बोलकर डायरेक्टर को बीच रास्ते में कार से किया बाहर, पढ़ें ऋषि कपूर का अनसुना किस्सा

'रात में शूटिंग नहीं करूंगा', बोलकर डायरेक्टर को बीच रास्ते में कार से किया बाहर, पढ़ें ऋषि कपूर का अनसुना किस्सा

Prana Vayu: सांस से पाचन तक सब कंट्रोल करती हैं ये 10 'प्राण वायु', आयुर्वेद में छिपा है पूरा विज्ञान

Prana Vayu: सांस से पाचन तक सब कंट्रोल करती हैं ये 10 प्राण वायु, आयुर्वेद में छिपा है पूरा विज्ञान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा

फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा

Social Behavior: ये 5 छुपी आदतें लोगों के सामने कम करती हैं इज्जत, हर कोई करने लगता है इग्नोर

Social Behavior: ये 5 छुपी आदतें लोगों के सामने कम करती हैं इज्जत, हर कोई करने लगता है इग्नोर

वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?

HomePhotos

एजुकेशन

फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा

चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी फिलहाल फीस बढ़ोतरी को लेकर चर्चा में है. इसे राजनेताओं की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां से मुरली मनोहर जोशी से लेकर मायावती तक कई बड़े नेता निकले हैं, जानें उन्होंने यहां से कौन सा कोर्स किया था...

Jaya Pandey | Mar 17, 2026, 02:23 PM IST

1.फीस बढ़ोतरी को लेकर विवादों में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी

फीस बढ़ोतरी को लेकर विवादों में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी
1

मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी इन दिनों चर्चा में है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट कोर्स में प्रोजेक्ट फीस बढ़ाए जाने के फैसले ने छात्रों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है और कैंपस में इसे लेकर विरोध भी देखने को मिल रहा है.
(Image: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कौन-कौन से राजनेता?

मेरठ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं कौन-कौन से राजनेता?
2

फीस विवाद के कारण सुर्खियों में आई यह यूनिवर्सिटी लंबे समय से देश की राजनीति में अहम योगदान देती रही है. इसे नेताओं की नर्सरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां से कई बड़े राजनीतिक चेहरे निकलकर सामने आए हैं. एक बार फिर इस यूनिवर्सिटी का राजनीतिक कनेक्शन चर्चा में आ गया है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.मायावती

मायावती
3

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेरठ यूनिवर्सिटी से संबद्ध गाजियाबाद के V.M.L.G. कॉलेज से 1976 में बीएड की डिग्री हासिल की थी. इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और देश की सबसे प्रभावशाली दलित नेताओं में शामिल हुईं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.मुरली मनोहर जोशी

मुरली मनोहर जोशी
4

पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने भी मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी की पढ़ाई की थी. वे शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.रेखा गुप्ता

रेखा गुप्ता
5

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गाजियाबाद स्थित IMIRC कॉलेज ऑफ लॉ से 2022 में एलएलबी की डिग्री हासिल की जो मेरठ यूनिवर्सिटी से ही संबद्ध है. उनका राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर मुख्यधारा की राजनीति तक पहुंचा.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.नायब सिंह सैनी

नायब सिंह सैनी
6

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है, जिसने उनके राजनीतिक करियर की नींव मजबूत करने में मदद की.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.राकेश टिकैत

राकेश टिकैत
7

भारतीय किसान यूनियन के बड़े चेहरे राकेश टिकैत ने इसी यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री ली और बाद में एलएलबी की पढ़ाई भी यहीं से पूरी की. वे किसान आंदोलनों में अपनी सक्रिय भूमिका के लिए जाने जाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

8.रमेश बिधूड़ी

रमेश बिधूड़ी
8

दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी मेरठ यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है. वहीं जाने-माने नेता और पूर्व सांसद केसी त्यागी ने भी यहां से बीएससी की डिग्री हासिल की थी.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा
फीस विवाद में घिरी मेरठ यूनिवर्सिटी, जानें मायावती से लेकर रेखा गुप्ता तक यहां से किसने-क्या पढ़ा
Social Behavior: ये 5 छुपी आदतें लोगों के सामने कम करती हैं इज्जत, हर कोई करने लगता है इग्नोर
Social Behavior: ये 5 छुपी आदतें लोगों के सामने कम करती हैं इज्जत, हर कोई करने लगता है इग्नोर
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?
वो 3 देश जहां रहते हैं दुनिया के आधे से ज्यादा बिलियनेयर, क्या भारत उनमें से एक है?
50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी 
50000 से की थी बिजनेस की शुरुआत, आज बना दी 170 करोड़ की कंपनी
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर
IPL में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10 बल्लेबाज, रोहित-विराट लिस्ट से कोसों दूर
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri Mandir Darshan: मां काली के इस मंदिर की 1800 सीढ़ियां चढ़ते से मिलती है तंत्र-मंत्र से मुक्ति, जानें चमत्कारी शक्तिपीठ का रहस्य 
मां काली के इस मंदिर की 1800 सीढ़ियां चढ़ते से मिलती है तंत्र-मंत्र से मुक्ति, जानें चमत्कारी शक्तिपीठ का रहस्य
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोग एक-दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
इन तारीखों में जन्मे लोग एक-दूसरे के होते हैं कट्टर दुश्मन, मौका मिलते ही करते हैं वार
Navratri Kanya Puja: नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत
नवरात्रि पर कन्या पूजन का ये नियम जानते हैं आप? उपहार से लेकर बच्चियों की उम्र तक को लेकर हैं ये सिद्धांत
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
MORE
Advertisement