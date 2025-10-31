मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स

1 . CBSE Motu Patlu Comics

देश में टैक्स जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक अनूठी और महत्वपूर्ण पहल की है.'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत, CBSE ने लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर 'मोटू-पतलू' पर आधारित 8 कॉमिक बुक्स लॉन्च की हैं.इन कॉमिक्स का प्रकाशन आयकर विभाग के निदेशालय की ओर से किया गया है.यह पहल बच्चों को खेल-खेल में टैक्स का महत्व समझाएगी और उन्हें भविष्य में एक ईमानदार टैक्सपेयर बनने के लिए प्रेरित करेगी.