एजुकेशन

मोटू-पतलू सिखाएंगे GST और Income Tax के नियम, बच्चों के लिए CBSE ने लॉन्च की ये 8 कॉमिक्स

CBSE Motu Patlu Comics: सीबीएसई ने टैक्स जागरूकता बढ़ाने के लिए मोटू-पतलू पर आधारित 8 कॉमिक्स लॉन्च की हैं.ये कॉमिक्स बच्चों को ईमानदार नागरिक बनने और देश के विकास में टैक्स के महत्व को मजेदार तरीके से सिखाने में मदद करेंगी.

Pragya Bharti | Oct 31, 2025, 08:32 AM IST

1.CBSE Motu Patlu Comics

CBSE Motu Patlu Comics
1

देश में टैक्स जागरूकता बढ़ाने और बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाने की दिशा में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने एक अनूठी और महत्वपूर्ण पहल की है.'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत, CBSE ने लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर 'मोटू-पतलू' पर आधारित 8 कॉमिक बुक्स लॉन्च की हैं.इन कॉमिक्स का प्रकाशन आयकर विभाग के निदेशालय की ओर से किया गया है.यह पहल बच्चों को खेल-खेल में टैक्स का महत्व समझाएगी और उन्हें भविष्य में एक ईमानदार टैक्सपेयर बनने के लिए प्रेरित करेगी.

2.मोटू-पतलू बनेंगे बच्चों के 'टैक्स गुरु'

मोटू-पतलू बनेंगे बच्चों के 'टैक्स गुरु'
2

इन कॉमिक्स में मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स मोटू और पतलू को मुख्य किरदार बनाया गया है.इन किरदारों के माध्यम से बच्चों को कई अहम विषय बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझाए गए हैं.इनमें टैक्स क्यों देना जरूरी है, समय पर टैक्स भरने के फायदे और देश के विकास में टैक्स की क्या भूमिका है, जैसी बातें शामिल हैं.

3.देश के विकास पर जोर

देश के विकास पर जोर
3

कॉमिक्स में यह संदेश दिया गया है कि अगर देश का हर नागरिक ईमानदारी से टैक्स देता है, तो देश तेजी से आगे बढ़ता है.उदाहरण के लिए, एक दृश्य में मोटू कहता है कि वह अब एडवांस टैक्स समय पर भरेगा और एक ईमानदार टैक्सपेयर बनेगा.इस पर पतलू जवाब देता है कि वे दोनों अब समय पर टैक्स देंगे, ताकि साल के आखिर में बोझ न बढ़े और देश तरक्की करे.

4.स्कूलों में टैक्स लिटरेसी को बढ़ावा

स्कूलों में टैक्स लिटरेसी को बढ़ावा
4

CBSE ने एक सर्कुलर जारी कर अपने सभी संबद्ध स्कूलों से अपील की है कि वे इन कॉमिक्स को छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच साझा करें.सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि स्कूल चाहें तो इन कॉमिक्स के कंटेंट को जागरूकता गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं, जिससे बच्चों में छोटी उम्र से ही टैक्स लिटरेसी और जिम्मेदार नागरिकता की भावना विकसित हो सके.

5.CBSE Launched Comics for Taxes

CBSE Launched Comics for Taxes
5

ये कॉमिक बुक्स देश भर के बच्चों तक पहुंचने के लिए कुल 5 भाषाओं में उपलब्ध हैं— अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगू, तमिल और गुजराती.इससे अलग-अलग राज्यों के बच्चे इन्हें आसानी से समझ सकेंगे.
 

6.Motu Patlu Income Tax Related Comics

Motu Patlu Income Tax Related Comics
6

इन कॉमिक्स के टाइटल बच्चों को आकर्षित करने वाले और शिक्षाप्रद हैं.कुछ प्रमुख टाइटल इस प्रकार हैं-
मोटू-पतलू और कायदे का फायदा.
मोटू-पतलू और हमारा भारत महान.
मोटू-पतलू और हम साथ साथ हैं.
मोटू-पतलू और ऑनलाइन जिंदगी.
मोटू-पतलू और डर के आगे जीत है.
मोटू-पतलू और कहानी इन्कम टैक्स की.
मोटू-पतलू और टैक्स परी.
मोटू-पतलू और कहानी पैन कार्ड की.

7.'जानकारी बाबू' का मजेदार डायलॉग

'जानकारी बाबू' का मजेदार डायलॉग
7

कॉमिक्स में 'जानकारी बाबू' नामक एक मजेदार किरदार भी है, जो बच्चों को टैक्स से जुड़ी अहम बातें सिखाता है.उसका मजेदार डायलॉग है-
“मैं हूं तुम्हारा जानकारी बाबू,
टैक्स की दूं जानकारी सबको खूब.
जो टैक्स ईमानदारी से देंगे,
आजादी का अमृत महोत्सव में ‘हीरो’ कहलाएंगे.”

8.मजेदार गेम्स और पजल्स मिलेगा

मजेदार गेम्स और पजल्स मिलेगा
8

पढ़ाई को मस्ती के साथ जोड़ने के लिए, हर कॉमिक बुक के आखिर में बच्चों के लिए छोटे-छोटे क्विक गेम्स, पजल्स और भूलभुलैया भी जोड़े गए हैं.यह बच्चों की रुचि बनाए रखने में मदद करेगा.CBSE की ये पहल बच्चों को खेल-खेल में टैक्स का महत्व समझाने के साथ-साथ  उन्हें भविष्य में एक अच्छा टैक्सपेयर बनने की दिशा में भी प्रेरित करेगी.

