CBSE Class 12th Re-evaluation 2026 आज से शुरू, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई; जानें फीस और पूरी प्रक्रिया

एजुकेशन
मोहम्मद साबिर | May 29, 2026, 07:07 PM IST
1.जानें क्या है नया सिस्टम?
CBSE स्टूडेंट्स को सीधे रिचेकिंग के लिए आवेदन करना पड़ता था. लेकिन अब सीबीएसई ने स्टूडेंट्स के लिए एक नया नियम लागू किया है. इस नियम के अनुसार, स्टूडेंट्स को स्कैन कॉपी लेनी होगी और फिर खुद तय करना होगा कि वो कौन से सवाल को दोबारा चेक करवाना है.
2.रिचेकिंग के लिए कैसे करें आवेदन?
रिचेकिंग के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपको Post Result Services पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड से लॉगिन करना होगा. उसके बाद आपको जिस विषय पर रिचेकिंग करनी है, वो चुनना होगा. फिर आपको ऑनलाइन फीस देनी होगी. हालांकि, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आप फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं.
3.रिचेंकिग के लिए कितनी लगेगी फीस?
Answer Sheet की स्कैन कॉपी के लिए 100 रुपये प्रति विषय देने होंगे. नंबर वेरिफिकेशन के लिए 100 रुपये प्रति विषय और किसी सवाल की री इवैल्यूएशन के लिए 25 रुपये प्रति सवाल देने होंगे. हालांकि, रि इवैल्यूएशन के बाद अगर नंबर्स बढ़ते हैं, तो इसकी फीस भी वापस मिल जाएगी.
4.क्या बढ़ने के साथ घट भी सकते हैं नंबर्स?
छात्रों के मन में ये भी सवाल रहता है कि क्या री-इवैल्यूएशन के बाद नंबर्स सिर्फ बढ़ते हैं या घट भी जाते हैं. इसपर CBSE ने साफ किया है कि इस प्रक्रिया के बाद नंबर बढ़ सकते हैं और साथ ही नंबर्स घट भी सकते हैं. इतना ही नहीं, नंबर्स में वैसे भी रह सकते हैं. हालांकि, री-इवैल्यूएशन के बाद जो मार्क्स आएंगे, वो आखिरी नंबर्स होंगे.