CBSE Class 12th Re-evaluation 2026 आज से शुरू, स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई; जानें फीस और पूरी प्रक्रिया

2 . रिचेकिंग के लिए कैसे करें आवेदन?

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रिचेकिंग के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उसके बाद आपको Post Result Services पर क्लिक करना होगा. फिर रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड से लॉगिन करना होगा. उसके बाद आपको जिस विषय पर रिचेकिंग करनी है, वो चुनना होगा. फिर आपको ऑनलाइन फीस देनी होगी. हालांकि, आपका फॉर्म फिल हो जाएगा और आप फॉर्म को सबमिट करके उसका प्रिंट या स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं.

