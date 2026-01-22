FacebookTwitterYoutubeInstagram
Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार का वह कौन-सा अकाउंट है जिसमें पूरे देश के खर्च और आय का लेखा-जोखा रखा जाता है और बजट के खर्च का सारा पैसा इसी अकाउंट से आता है...

जया पाण्डेय | Jan 22, 2026, 04:23 PM IST

1.कौन सा अकाउंट रखता है पूरे देश के खर्च का लेखा-जोखा?

कौन सा अकाउंट रखता है पूरे देश के खर्च का लेखा-जोखा?
1

देश का आम बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है. बजट के जरिए सरकार यह बताती है कि उसे पैसा कहां से मिलेगा और किन-किन कामों में कितना खर्च किया जाएगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत सरकार का वह कौन-सा अकाउंट है जिसमें पूरे देश के खर्च और आय का लेखा-जोखा रखा जाता है?

2.भारत सरकार के तीन प्रमुख वित्तीय खाते

भारत सरकार के तीन प्रमुख वित्तीय खाते
2

भारत सरकार के वित्तीय लेन-देन को संभालने के लिए संविधान में तीन अलग-अलग खातों का प्रावधान किया गया है. ये खाते हैं Consolidated Fund of India यानी भारत की संचित निधि, Contingency Fund of India यानी भारत की आकस्मिक निधि और Public Account of India यानी भारत का सार्वजनिक खाता.

3.तीनों खातों का उद्देश्य

तीनों खातों का उद्देश्य
3

इन तीनों खातों का उद्देश्य अलग-अलग है, लेकिन तीनों मिलकर देश के वित्तीय प्रबंधन की रीढ़ बनते हैं. इन खातों को समझना सरकार के खर्च, पारदर्शिता और जवाबदेही को समझने के लिए बेहद जरूरी है.

4.संविधान में इन खातों का प्रावधान

संविधान में इन खातों का प्रावधान
4

भारत का संविधान वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इन निधियों की व्यवस्था करता है. भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266(1) में किया गया है. वहीं सार्वजनिक खाते का प्रावधान अनुच्छेद 266(2) में है. इसके अलावा आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है. इन प्रावधानों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि सरकारी धन का उपयोग संसद की निगरानी में हो.
 

5.भारत की संचित निधि क्या है?

भारत की संचित निधि क्या है?
5

भारत की संचित निधि यानी Consolidated Fund of India भारत सरकार का सबसे प्रमुख और मुख्य वित्तीय खाता है. केंद्र सरकार की सभी आय और लगभग सभी खर्च इसी खाते के जरिए होते हैं. सरकार को मिलने वाला हर वैध राजस्व सबसे पहले इसी निधि में जमा किया जाता है.

6.भारत की संचित निधि में क्या-क्या जमा होता है?

भारत की संचित निधि में क्या-क्या जमा होता है?
6

भारत की संचित निधि में तीन प्रमुख स्रोतों से पैसा आता है. पहला, केंद्र सरकार को मिलने वाले सभी कर और शुल्क जैसे आयकर, जीएसटी, सीमा शुल्क और अन्य कर राजस्व. दूसरा, सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण, जैसे बाजार से लिया गया कर्ज, ट्रेजरी बिल और विदेशी ऋण. तीसरा, सरकार द्वारा पहले दिए गए ऋणों की वापसी यानी लोन का पुनर्भुगतान.

7.संचित निधि से खर्च कैसे होता है?

संचित निधि से खर्च कैसे होता है?
7

भारत की संचित निधि से वही खर्च किया जा सकता है जिसे संसद ने विधिवत रूप से मंजूरी दी हो. इसका मतलब यह है कि बिना संसदीय अनुमति के इस खाते से एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता. बजट के दौरान संसद से पारित विनियोग विधेयक के जरिए सरकार को खर्च करने की अनुमति मिलती है. इससे यह सुनिश्चित होता है कि सरकारी खर्च पारदर्शी, जवाबदेह और कानून के दायरे में रहे.

8.आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता

आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता
8

आकस्मिक निधि सरकार के पास आपात स्थितियों के लिए रखी जाती है. इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा या अचानक पैदा हुई वित्तीय जरूरतों के समय किया जाता है. बाद में इस राशि को संसद की मंजूरी लेकर संचित निधि से वापस किया जाता है. वहीं सार्वजनिक खाता उन पैसों का लेखा-जोखा रखता है जो सरकार के पास अमानत के तौर पर होते हैं, जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत योजनाएं और अन्य जमा राशि. ये पैसे सरकार की आय नहीं माने जाते.

9.क्यों जरूरी हैं ये खाते?

क्यों जरूरी हैं ये खाते?
9

ये तीनों वित्तीय खाते मिलकर सरकार को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने, खर्च में संतुलन लाने और संसद की निगरानी सुनिश्चित करने में मदद करते हैं. इससे यह सुनिश्चित होता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग सही तरीके से हो और सरकार की नीतियों व खर्चों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहे. राजकोषीय स्थिरता और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में इन खातों की भूमिका बेहद अहम है.

