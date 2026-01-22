Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

8 . आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाता

आकस्मिक निधि सरकार के पास आपात स्थितियों के लिए रखी जाती है. इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदा या अचानक पैदा हुई वित्तीय जरूरतों के समय किया जाता है. बाद में इस राशि को संसद की मंजूरी लेकर संचित निधि से वापस किया जाता है. वहीं सार्वजनिक खाता उन पैसों का लेखा-जोखा रखता है जो सरकार के पास अमानत के तौर पर होते हैं, जैसे भविष्य निधि, छोटी बचत योजनाएं और अन्य जमा राशि. ये पैसे सरकार की आय नहीं माने जाते.