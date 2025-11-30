बाहुबली शहाबुद्दीन के आतंक को चुनौती देने वाले बहादुर पुलिस अफसर रिटायर, जानें IPS बच्चू सिंह मीणा का शानदार सर्विस रिकॉर्ड

4 . ईमानदार पुलिस अफसर के रूप में होती है IPS बच्‍चू सिंह मीणा की गिनती

IPS बच्‍चू सिंह मीणा मूल रूप से राजस्थान के निवासी हैं और उन्होंने बिहार में कई अहम पदों पर काम किया है. राज्य के कई जिलों में एसपी के रूप में सेवा देने के अलावा वह पूर्णिया रेंज और मगध क्षेत्र के डीआईजी भी रहे. उन्होंने स्पेशल ब्रांच के आईजी का भी पदभार संभाला और चार महीने बाद प्रमोशन पाकर वह एडीजी बने. उनकी गिनती राज्य के तेजतर्रार और ईमानदान पुलिस अधिकारी के रूप में होती है.