विक्की कौशल ने किस कॉलेज से की थी इंजीनियरिंग की पढ़ाई? जानें अब कितनी है उसकी फीस

4 . मसान जैसी बड़ी फिल्म में लीड रोल मिला

कॉलेज खत्म करने के बाद, विक्की ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा. उन्होंने शुरुआत की असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की फिल्म Gangs of Wasseypur से. इसके बाद छोटे रोल्स निभाने के बाद उन्हें मसान जैसी बड़ी फिल्म में लीड रोल मिला.

