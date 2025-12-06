Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

5 . ABO ग्रुप की पहचान

ABO ग्रुप की पहचान इस बात से होती है कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कौन से एंटीजन छोटे प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं. A एंटीजन का मतलब ग्रुप A, B एंटीजन का मतलब ग्रुप B, दोनों का मतलब AB और दोनों के न होने का मतलब ग्रुप O.