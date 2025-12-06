Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

एजुकेशन
सुमित तिवारी | Dec 06, 2025, 04:10 PM IST
1.पहचान
ब्लड ग्रुप वाली पहचान लाइफस्टाइल या फिर डाइट से नहीं बनती बल्कि जन्म से पहले ही हमारे डीएनए में होती है.
2.माता-पिता दोनों से मिले जीन
बता दें कि जिस पल बच्चा गर्भ में आता है माता-पिता दोनों से मिले कुछ जीन तय करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होगा और यह पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव
3.ABO जीन
बच्चों को माता-पिता से एक ABO जीन मिलता है. यह मिलकर तय करते हैं कि ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होगा. अब गौर करने वाली बात ये है कि O रिसेसिव होता है.
4.O जीन की जरूरत
इसलिए इस ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए दो O जीन की जरूरत होती है जबकि A और B डोमिनेंट होते हैं.
5.ABO ग्रुप की पहचान
ABO ग्रुप की पहचान इस बात से होती है कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कौन से एंटीजन छोटे प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं. A एंटीजन का मतलब ग्रुप A, B एंटीजन का मतलब ग्रुप B, दोनों का मतलब AB और दोनों के न होने का मतलब ग्रुप O.