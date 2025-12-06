FacebookTwitterYoutubeInstagram
IND vs SA 3rd ODI: खत्म हुआ भारत का टॉस हारने का सिलसिला, केएल राहुल का 'टोटका' आया टीम इंडिया के काम

Indigo Flight Crisis: इंडिगो पर सरकार सख्त, 7 दिसंबर तक रिफंड और लगेज वापस लौटाने का दिया आदेश

चलते समय पुतिन का दाहिना हाथ क्यों नहीं हिलता? क्या कोई समस्या है या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ?

एजुकेशन

Blood Groups: इंसानों में कैसे तय किया जाता है ब्लड ग्रुप, यहां समझिए इसकी पूरी प्रक्रिया

हर इंसान के खून में एक अनोखा बायोलॉजिकल सिग्नल होता है, जिसे हम ब्लड ग्रुप के नाम से जानते हैं. लेकिन क्या आप जातने है कि इंसानों का ब्लड ग्रुप कैसे तय किया जाता है. ये कैसे पता चलता है कि कौन निगेटिव है और कौन पॉजिटिव 

सुमित तिवारी | Dec 06, 2025, 04:10 PM IST

1.पहचान

पहचान
1

ब्लड ग्रुप वाली पहचान लाइफस्टाइल या फिर डाइट से नहीं बनती बल्कि जन्म से पहले ही हमारे डीएनए में होती है.

2.माता-पिता दोनों से मिले जीन

माता-पिता दोनों से मिले जीन
2

बता दें कि जिस पल बच्चा गर्भ में आता है माता-पिता दोनों से मिले कुछ जीन तय करते हैं कि उसका ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होगा और यह पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव

3.ABO जीन 

ABO जीन 
3

बच्चों को माता-पिता से एक ABO जीन मिलता है. यह मिलकर तय करते हैं कि ब्लड ग्रुप A, B, AB या O होगा. अब गौर करने वाली बात ये है कि O रिसेसिव होता है.

4.O जीन की जरूरत

O जीन की जरूरत
4

इसलिए इस ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए दो O जीन की जरूरत होती है जबकि A और B डोमिनेंट होते हैं.

5.ABO ग्रुप की पहचान 

ABO ग्रुप की पहचान 
5

ABO ग्रुप की पहचान इस बात से होती है कि रेड ब्लड सेल्स की सतह पर कौन से एंटीजन छोटे प्रोटीन मार्कर मौजूद हैं. A एंटीजन का मतलब ग्रुप A, B एंटीजन का मतलब ग्रुप B, दोनों का मतलब AB और दोनों के न होने का मतलब ग्रुप O.

