बिल गेट्स ने बताई वो तीन नौकरियां, जिन्हें 100 साल बाद भी नहीं कर पाएगा AI, ये रही लिस्ट
Test की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में इस भारतीय का नाम शामिल
Test की एक पारी में सबसे बड़ा टोटल करने वाली 10 टीमें, एक ने बना दिया था 1000 के करीब स्कोर
इस्तीफे के 40 दिन बाद जगदीप धनकड़ ने छोड़ा उपराष्ट्रपति एनक्लेव, जानें अब कहां होगा नया ठिकाना और कितनी मिलेगी पेंशन
ITR Filing Last Date: 15 दिन भी नहीं बचे, ये प्रोसेस फॉलो करके झट से फाइल कर लें इनकम टैक्स रिटर्न
Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
क्या लौटेगा हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर? अमेरिका के खिलाफ रंग लाएगी ये जुगलबंदी!
ये हैं भारत के 10 सबसे बड़े मॉल! शॉपिंग लवर्स के लिए है बेहद खास
CPL 2025: RCB के स्टार प्लेयर ने लगाया रिकॉर्ड तोड़ शतक, आंद्रे रसेल की इस मामले में की बराबरी
Delhi: फिर डूब जाएगी दिल्ली? यमुना का बढ़ता जलस्तर दिल्लीवासियों के लिए बन सकता है आफत, इन इलाकों पर संकट के बादल
एजुकेशन
राजा राम | Sep 01, 2025, 09:12 PM IST
1.करोड़ों नौकरियां खत्म हो सकती हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence) मौजूदा समय में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल दिया है. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, आने वाले सालों में करोड़ों नौकरियां खत्म हो सकती हैं. ऐसे माहौल में लोग यह सोचने लगे हैं कि आखिर कौन-सी जॉब्स सुरक्षित रहेंगी.
2. 100 सालों में भी AI का कोई असर नहीं होगा
माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने साफ कहा कि कोडिंग, बायोलॉजी और एनर्जी से जुड़ी नौकरियां ऐसी हैं, जिन पर AI कभी पूरी तरह हावी नहीं हो पाएगा.
3.कोडिंग
गेट्स के मुताबिक, कोडिंग (Coding) सिर्फ टाइपिंग का काम नहीं है. यह गहराई से सोचने और कठिन समस्याओं का हल खोजने की कला है. AI डिबगिंग जैसे कामों में मदद कर सकता है, लेकिन 'क्रिएटिविटी' और 'नवाचार' की जगह मशीनें नहीं ले सकतीं.
4.बायोलॉजी
दूसरे क्षेत्र बायोलॉजी (Biology) के बारे में गेट्स ने कहा कि AI डेटा का विश्लेषण कर बीमारियों को समझने में मदद तो कर सकता है, लेकिन नई थ्योरी बनाना और रिसर्च में रचनात्मक खोज करना केवल इंसानों के बस की बात है.
5.एनर्जी सेक्टर
गेट्स का तीसरा उदाहरण एनर्जी सेक्टर (Energy Sector) है. उन्होंने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में AI से कार्यक्षमता बढ़ सकती है, लेकिन संकट की स्थिति में निर्णय लेना, भविष्य की प्लानिंग और रणनीति बनाना इंसानों के ही हाथ में रहेगा.
6.इंसानी दिमाग की क्षमता बेमिसाल
बिल गेट्स का मानना है कि आने वाले समय में भी इंसानी दिमाग और उसकी सोच की क्षमता बेमिसाल रहेगी. यही वजह है कि इन क्षेत्रों की नौकरियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं.
7.निर्णय लेने की क्षमता को मशीनें कभी नहीं बदल सकतीं
दरअसल, AI भले ही तेजी से आगे बढ़ रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि मानव रचनात्मकता, कल्पना और निर्णय लेने की क्षमता को मशीनें कभी नहीं बदल सकतीं.