Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 03, 2025, 02:19 PM IST
1.बिग बॉस 19 की चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं तान्या मित्तल
तान्या मित्तल बिग बॉस 19 की सबसे ज्यादा चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक हैं. वह एक उद्यमी होने के साथ-साथ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर भी हैं. हालांकि बिग बॉस 19 के मंच पर जाकर उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है.
2.क्या सिर्फ 12वीं पास हैं तान्या मित्तल?
बिग बॉस के शो में तान्या मित्तल खुद को 12वीं पास बताती हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह सच में कितना पढ़ी-लिखी है. उनके एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन के बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं.
3.कितनी पढ़ी-लिखी हैं तान्या मित्तल?
तान्या मित्तल मध्य प्रदेश के ग्वालियर की रहने वाली हैं. उन्होंने विद्या पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है और उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है.
4.कौन सा बिजनेस करती हैं तान्या मित्तल?
तान्या अपना 'हैंडमेड विद लव बाय तान्या' नाम का एक ब्रांड भी चलाती हैं जो हैंडबैग, हैंडकफ और साड़ियां बेचता है. उनका यह बिजनेस उनके उद्यमशीलता कौशल और रचनात्मकता को उजागर करता है.
5.तान्या मित्तल ने जीते हैं कौन से ब्यूटी कॉन्टेस्ट?
तान्या मित्तल ने एक मॉडल और ब्यूटी क्वीन के रूप में भी काम किया है. उन्होंने कई खिताब जीते हैं और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा तान्या अपना पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं जिसमें वह पर्सनल डेवलेपमेंट से लेकर आध्यात्मिकता तक कई विविध विषयों पर चर्चा करती हैं.
6.सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं तान्या मित्तल
तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर 4 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं. उन्हें मिस एशिया टूरिज्म 2018 का ताज पहनाया गया और उन्होंने लेबनान में मिस एशिया टूरिज्म यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली.
