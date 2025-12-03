Bigg Boss 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के पास है कौन सी डिग्री? जानें किस स्कूल से की है पढ़ाई-लिखाई

5 . तान्या मित्तल ने जीते हैं कौन से ब्यूटी कॉन्टेस्ट?

तान्या मित्तल ने एक मॉडल और ब्यूटी क्वीन के रूप में भी काम किया है. उन्होंने कई खिताब जीते हैं और विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. इसके अलावा तान्या अपना पॉडकास्ट भी होस्ट करती हैं जिसमें वह पर्सनल डेवलेपमेंट से लेकर आध्यात्मिकता तक कई विविध विषयों पर चर्चा करती हैं.