IAS-IPS के अलावा भी UPSC देता है मौके, बिना एग्जाम दिए भी यूं बन सकते हैं सरकारी अफसर

4 . डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी की साइट पर रखें नजर

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UPSC के नियमों के अनुसार अगर किसी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होती है या पद टेक्निकल नेचर का होता है तो आयोग केवल इंटरव्यू के आधार पर ही चयन कर सकता है. हालांकि अगर आवेदकों की संख्या ज्यादा होती है तो पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट या रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू के जरिए फाइनल सिलेक्शन किया जाता है इसलिए उम्मीदवारों को UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट और ORA पोर्टल पर जारी होने वाली वैकेंसी पर नजर बनाए रखनी चाहिए.

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