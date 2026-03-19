IAS-IPS के अलावा भी UPSC देता है मौके, बिना एग्जाम दिए भी यूं बन सकते हैं सरकारी अफसर

एजुकेशन
1.UPSC का सिर्फ इंटरव्यू क्रैक कर भी मिलती है सरकारी नौकरी
अधिकतर लोग UPSC का नाम सुनते ही सिविल सेवा परीक्षा की लंबी प्रक्रिया के बारे में सोचने लगते हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू शामिल होते हैं. लेकिन यह कम ही लोगों को पता होता है कि UPSC सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा ही नहीं आयोजित करता बल्कि कई सरकारी पदों पर सीधी भर्ती भी करता है, जहां चयन प्रक्रिया अलग होती है और कई मामलों में उम्मीदवारों का सिलेक्शन केवल इंटरव्यू के आधार पर भी किया जाता है.
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2.UPSC किन पदों के लिए करता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट?
UPSC की रिक्रूटमेंट ब्रांच विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रक्रिया चलाती है. इसके लिए आवेदन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन (ORA) पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं. उम्मीदवार अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर आवेदन करते हैं जिसके बाद आयोग शॉर्टलिस्टिंग करता है. चयनित उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और उनके प्रदर्शन के आधार पर फाइनल सिलेक्शन किया जाता है.
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3.एक्सपर्ट और टेक्निकल पदों के लिए यूपीएससी समय-समय पर निकालता है भर्ती
इस प्रक्रिया के तहत UPSC समय-समय पर कई एक्सपर्ट और टेक्निकल पदों के लिए भर्ती निकालता है. इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, साइंटिफिक ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, लीगल ऑफिसर और विभिन्न इंजीनियरिंग व टेक्निकल पद शामिल होते हैं. ये भर्तियां अलग-अलग मंत्रालयों, सरकारी विभागों और रिसर्च संस्थानों की जरूरतों के अनुसार होती हैं और इनमें खास स्किल्स व अनुभव को प्राथमिकता दी जाती है.
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4.डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यूपीएससी की साइट पर रखें नजर
UPSC के नियमों के अनुसार अगर किसी पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कम होती है या पद टेक्निकल नेचर का होता है तो आयोग केवल इंटरव्यू के आधार पर ही चयन कर सकता है. हालांकि अगर आवेदकों की संख्या ज्यादा होती है तो पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट या रिक्रूटमेंट टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसके बाद इंटरव्यू के जरिए फाइनल सिलेक्शन किया जाता है इसलिए उम्मीदवारों को UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट और ORA पोर्टल पर जारी होने वाली वैकेंसी पर नजर बनाए रखनी चाहिए.
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5.पूरी तरह से अलग है UPSC का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस
यह समझना भी जरूरी है कि सिविल सेवा एग्जाम के जरिए मिलने वाली सेवाएं जैसे IAS, IPS या IRS के लिए पूरी तीन चरणों वाली परीक्षा प्रक्रिया अनिवार्य होती है. वहीं UPSC का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरी तरह अलग है और यह खासतौर पर एक्सपर्ट पदों के लिए होती है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों के पास विशेष योग्यता और अनुभव है, उनके लिए बिना लंबी परीक्षा प्रक्रिया के भी UPSC के जरिए सरकारी नौकरी पाने का यह एक अच्छा अवसर हो सकता है.
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