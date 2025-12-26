भारत के अलावा कमल और किस देश का National Flower है? जानें दोनों ने एक ही फूल को क्यों बनाया अपना प्रतीक

3 . कमल के गुण और भारतीय गणतंत्र का प्रतीक

कमल का पौधा कीचड़ भरे पानी में उगता है फिर भी साफ रहता है. यह सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है. इन्हीं विशेषताओं के कारण यह अनुशासन, निरंतरता और लचीलेपन का प्रतीक बन गया. एक नए गणतंत्र के लिए यह अर्थ बेहद महत्वपूर्ण था. कमल भारतीय मूर्तिकला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. यह मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगर काल की मूर्तियों में पाया जाता है. बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं में यह देवताओं के चरणों के नीचे दिखाई देता है.