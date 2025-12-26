FacebookTwitterYoutubeInstagram
भारत के अलावा कमल और किस देश का National Flower है? जानें दोनों ने एक ही फूल को क्यों बनाया अपना प्रतीक

क्या आप जानते हैं कि भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय फूल कमल है और कमल को चुनने के पीछे दोनों देशों का क्या इतिहास रहा है? आगे जानें पूरी कहानी...

जया पाण्डेय | Dec 26, 2025, 10:06 AM IST

1.भारत और वियतनाम दोनों के एक ही राष्ट्रीय फूल

भारत और वियतनाम दोनों के एक ही राष्ट्रीय फूल
1

कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वियतनाम भी कमल को अपना राष्ट्रीय फूल मानता है. भारत से हजारों किलोमीटर दूर स्थित अलग संस्कृति और इतिहास वाले इस देश ने भी अपनी आधुनिक पहचान के लिए एक ही प्रतीक को चुना है. लेकिन इस फूल को राष्ट्रीय पुष्प चुनने का दोनों देशों का कारण एक जैसा नहीं है. 

2.भारत ने कमल को क्यों बनाया अपना राष्ट्रीय फूल

भारत ने कमल को क्यों बनाया अपना राष्ट्रीय फूल
2

दोनों देशों में कमल की कहानी यह बताती है कि प्रतीक भूगोल, राजनीति और स्मृति के पार कैसे यात्रा करते हैं. भारत में कमल सदियों से सार्वजनिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है. यह प्राचीन ग्रंथों, मंदिरों, राजनीतिक प्रतीकों और रोजमर्रा की भाषा में दिखाई देता है. स्वतंत्रता के बाद नेशनल बॉटेनिकल सर्वे ने इसे औपचारिक रूप से राष्ट्रीय फूल के रूप में मान्यता दी.

3.कमल के गुण और भारतीय गणतंत्र का प्रतीक

कमल के गुण और भारतीय गणतंत्र का प्रतीक
3

कमल का पौधा कीचड़ भरे पानी में उगता है फिर भी साफ रहता है. यह सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है. इन्हीं विशेषताओं के कारण यह अनुशासन, निरंतरता और लचीलेपन का प्रतीक बन गया. एक नए गणतंत्र के लिए यह अर्थ बेहद महत्वपूर्ण था. कमल भारतीय मूर्तिकला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. यह मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगर काल की मूर्तियों में पाया जाता है. बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं में यह देवताओं के चरणों के नीचे दिखाई देता है.

4.भारतीय मूर्तिकला और धार्मिक परंपराएं

भारतीय मूर्तिकला और धार्मिक परंपराएं
4

कमल का पौधा कीचड़ भरे पानी में उगता है फिर भी साफ रहता है. यह सूर्योदय के साथ खिलता है और सूर्यास्त के साथ बंद हो जाता है. इन्हीं विशेषताओं के कारण यह अनुशासन, निरंतरता और लचीलेपन का प्रतीक बन गया. एक नए गणतंत्र के लिए यह अर्थ बेहद महत्वपूर्ण था. कमल भारतीय मूर्तिकला का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. यह मौर्य, गुप्त, चोल और विजयनगर काल की मूर्तियों में पाया जाता है. बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं में यह देवताओं के चरणों के नीचे दिखाई देता है.

5.आधुनिक भारत में कमल: परंपरा और राजनीति

आधुनिक भारत में कमल: परंपरा और राजनीति
5

यह एक राजनीतिक प्रतीक भी बन गया जिसका इस्तेमाल दल और नेता पवित्रता और नवीनीकरण की भावना व्यक्त करने के लिए करते थे. आधुनिक भारत में कमल एक प्राचीन प्रतीक होने के साथ-साथ एक समकालीन संदेश भी है.

6.वियतनाम ने कमल को क्यों चुना अपना राष्ट्रीय फूल?

वियतनाम ने कमल को क्यों चुना अपना राष्ट्रीय फूल?
6

कमल के साथ वियतनाम की यात्रा एक अलग ही इतिहास से आकार लेती है. 20वीं शताब्दी के दौरान वियतनाम ने औपनिवेशिक शासन, युद्ध और पुनर्निर्माण का दौर देखा. इस दौरान कमल एक राष्ट्रीय प्रतीक बन गया. कमल उस समय शांति, ईमानदारी और सहनशीलता का प्रतीक था जब देश कठिन परिस्थितियों में अपना पुनर्निर्माण कर रहा था. 

7.वियतनाम का संघर्ष और कमल का उदय

वियतनाम का संघर्ष और कमल का उदय
7

भारत में कमल का प्रतीक प्राचीन परंपरा से विकसित हुआ जबकि वियतनाम ने इसका इस्तेमाल एक नए राष्ट्रीय भाव को परिभाषित करने के लिए किया. सभ्यता की जड़ों से लेकर युद्ध के बाद की एकता तक कमल दो राष्ट्रीय कहानियों को अपने भीतर समेटे हुए है. आज वियतनाम में सार्वजनिक भवनों, लोकप्रिय संस्कृति, नोटों और शिक्षा अभियानों में कमल का फूल दिखाई देता है. 

8.वियतनाम की आधुनिक पहचान में कमल

वियतनाम की आधुनिक पहचान में कमल
8

इसका इस्तेमाल आधुनिक वियतनामी पहचान के विचार को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है जो परंपरा का सम्मान करती है लेकिन भविष्य की ओर देखती है. सरकार अक्सर इस फूल को इस बात के प्रतीक के रूप में वर्णित करती है कि कठिनाइयों में भी गरिमा बनी रह सकती है. वियतनाम का कमल को चुनने का निर्णय धार्मिक या प्राचीन अर्थों पर आधारित नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं पर आधारित था.

9.एक फूल और अनेक कहानियां

एक फूल और अनेक कहानियां
9

भारत और वियतनाम ने इसे एक-दूसरे से उधार नहीं लिया. दोनों ने अपने-अपने इतिहास से प्रेरित होकर इसे अपनाया. फिर भी दोनों ने शक्ति और पहचान के प्रतीक के रूप में एक ही फूल को चुना. ऐसे समय में जब राष्ट्र अपनी पहचान बताने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं, कमल का फूल यह दर्शाता है कि अर्थ स्थिर नहीं होता. एक फूल में अनेक कहानियां समाहित हो सकती हैं.

