ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 13, 2025, 03:45 PM IST
1.वो राजा जिन्होंने विदेशी जमीं पर किया राज
भारतीय इतिहास को अक्सर बाहरी दुनिया के आक्रमणों के इर्द-गिर्द ही देखा जाता है. चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में नंद वंश और राजा पोरस के शासनकाल के दौरान सिकंदर का आगमन सबसे अधिक चर्चित घटनाओं में से एक है. हालांकि उन राजाओं के बारे में कम ही चर्चा की जाती है जिन्होंने विदेशों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया. प्राचीन काल में विदेश का मतलब भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर के क्षेत्र था न कि वर्तमान में मौजूद राजनीतिक सीमाएं.
2.राजेंद्र चोल प्रथम का समुद्रों पर विस्तार
11वीं शताब्दी में शासन करने वाले राजेंद्र चोल प्रथम ने भारतीय इतिहास के सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक अभियानों में से एक का नेतृत्व किया. चोल साम्राज्य पहले से ही दक्षिण भारत और श्रीलंका के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखता था लेकिन राजेंद्र ने इस विस्तार को और आगे बढ़ाया. उनकी नौसेना बंगाल की खाड़ी पार करके श्रीविजय साम्राज्य पर हमला करने के लिए रवाना हुई, जिसमें आधुनिक इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड के कुछ हिस्से शामिल थे. इस अभियान का लक्ष्य प्रमुख बंदरगाह और व्यापार मार्ग थे. इन विजयों ने यह साबित किया कि एक भारतीय साम्राज्य दक्षिणपूर्व एशिया में अपनी शक्ति का विस्तार कर सकता है. उनका शासनकाल किसी भारतीय राजा के सफल समुद्री विस्तार के शुरुआती उदाहरणों में से एक है.
3.कनिष्क का मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य
कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क का साम्राज्य हिमालय पर्वतमाला तक फैला हुआ था. उनके राज्य में वर्तमान उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे. उसने बैक्ट्रिया और तारिम बेसिन के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जिससे वह मध्य एशिया के भीतरी इलाकों पर शासन करने वाले कुछ भारतीय शासकों में शुमार हो गए. कनिष्क की प्रमुख राजधानियों में मथुरा थी जो भारत के मध्य में स्थित थी. यह उनके साम्राज्य की विशालता और उनकी प्रजा पर उसके प्रभाव को दर्शाती है. विदेशी मूल के होने के बावजूद कुषाण भारतीय शासक परंपरा का हिस्सा बन गए और उन्होंने कई भारतीय संस्कृतियों और प्रथाओं के साथ-साथ बौद्ध धर्म को भी अपना लिया. कनिष्क के साम्राज्य ने रेशम मार्ग के साथ व्यापार को आकार दिया और भारत से बहुत दूर बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया.
4.चंद्रगुप्त मौर्य का सिंधु घाटी के पार नियंत्रण
मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राचीन भारत की सबसे विशाल राजनीतिक इकाइयों में से एक का निर्माण किया. नंद वंश को पराजित करने के बाद उन्होंने पश्चिम की ओर विस्तार किया और उन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया जो कभी सिकंदर के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे. पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस प्रथम के साथ हुए उनके समझौते के परिणामस्वरूप आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्र और ईरान के कुछ हिस्से मौर्य साम्राज्य के नियंत्रण में आ गए. उनके शासनकाल के दौरान ये भूभाग साम्राज्य का हिस्सा बने रहे. सिंधु नदी के पार चंद्रगुप्त के विस्तार ने उन्हें उत्तर-पश्चिम में विदेशी क्षेत्रों पर शासन करने वाले प्रारंभिक भारतीय शासकों में से एक बना दिया.
5.ललितादित्य मुक्तापीड एक कश्मीरी राजा जिन्होंने हिंदू कुश को पार किया
आठवीं शताब्दी में कर्कोटा वंश के ललितादित्य मुक्तापीड ने कश्मीर पर शासन किया. राजतरंगिणी जैसे प्राचीन ग्रंथों में उनका वर्णन एक ऐसे राजा के रूप में किया गया है जिन्होंने हिंदू कुश पर्वतमाला से परे अभियान चलाए थे. मध्य एशिया के सीमावर्ती क्षेत्रों तक उनका प्रभाव माना जाता है जिसमें वर्तमान उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के निकट के क्षेत्र भी शामिल थे. कई इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने उपमहाद्वीप के उत्तर में एक मजबूत सैन्य उपस्थिति स्थापित की और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.