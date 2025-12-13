ब्रिटिश राज से पहले भारतीय शासकों का था ग्लोबल दबदबा, ये 4 राजा विदेशों में चलाते थे साम्राज्य

3 . कनिष्क का मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य

कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क का साम्राज्य हिमालय पर्वतमाला तक फैला हुआ था. उनके राज्य में वर्तमान उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तरी भारत के कुछ हिस्से शामिल थे. उसने बैक्ट्रिया और तारिम बेसिन के आसपास के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जिससे वह मध्य एशिया के भीतरी इलाकों पर शासन करने वाले कुछ भारतीय शासकों में शुमार हो गए. कनिष्क की प्रमुख राजधानियों में मथुरा थी जो भारत के मध्य में स्थित थी. यह उनके साम्राज्य की विशालता और उनकी प्रजा पर उसके प्रभाव को दर्शाती है. विदेशी मूल के होने के बावजूद कुषाण भारतीय शासक परंपरा का हिस्सा बन गए और उन्होंने कई भारतीय संस्कृतियों और प्रथाओं के साथ-साथ बौद्ध धर्म को भी अपना लिया. कनिष्क के साम्राज्य ने रेशम मार्ग के साथ व्यापार को आकार दिया और भारत से बहुत दूर बौद्ध धर्म के प्रसार में योगदान दिया.