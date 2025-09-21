FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

मोमो बेचते-बेचते ब्यूटी झा ने NEET में किया टॉप, दिल्ली की गलियों से MBBS की क्लास तक का यूं रहा सफर

आज हम आपको दिल्ली की सड़कों पर मोमो का ठेला लगाने वाली उस लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसने नीट की परीक्षा बढ़िया रैंक के साथ पास की और अब अपना एमबीबीएस करने का सपना पूरा कर रहीं हैं...

जया पाण्डेय | Sep 21, 2025, 01:21 PM IST

1.बहुत प्रेरणादायक है ब्यूटी झा की कहानी

बहुत प्रेरणादायक है ब्यूटी झा की कहानी
1

दिल्ली की व्यस्त सड़कों में से निकलने वाली तमाम कहानियों में से ब्यूटी झा की कहानी जितनी प्रेरणादायक शायद ही कोई कहानी हो. यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसने मोमोज बेचने में अपने परिवार की मदद करने से लेकर भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक नीट यूजी पास करने तक का सफर तय किया.

2.6 साल की उम्र में बिहार से दिल्ली आ गया था परिवार

6 साल की उम्र में बिहार से दिल्ली आ गया था परिवार
2

लेकिन असली कहानी सिर्फ़ स्कोर की नहीं है बल्कि संघर्ष, प्यार और कड़ी मेहनत की है जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया. जब वह महज 6 साल की थीं तब उनका परिवार बिहार के एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था.
 

3.पिता की ये बात बन गई प्रेरणा

पिता की ये बात बन गई प्रेरणा
3

उनके पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा के लिए कारखाने में मजदूरी, माली और यहां तक कि सड़क पर चना और मोमोज़ बेचने का काम किया. वह हमेशा कहते थे कि अगर मुझे चना भी बेचना पड़े तो भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा. पिता का यही वादा ब्यूटी के लिए प्रेरणा बन गया.

4.कोविड में और भी मुश्किल हो गए हालात

कोविड में और भी मुश्किल हो गए हालात
4

वह अपने माता-पिता को हर दिन संघर्ष करते देखती थीं. वह जानती थी कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन निराश होने के बजाय उन्होंने और दृढ़ निश्चय किया. वह शिक्षा के ज़रिए उनके जीवन को बदलना चाहती थी. जब कोविड-19 महामारी आई तो हालात और भी मुश्किल हो गए.

5.पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर की परिवार की मदद

पड़ोस के बच्चों को पढ़ाकर की परिवार की मदद
5

ब्यूटी के पिता की नौकरी चली गई. मदद के लिए ब्यूटी ने अपने पड़ोस के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया. उन्होंने अपनी पहली कक्षाओं से 1100 रुपये कमाए और अपनी दादी के लिए जूस और परिवार के खाने पर खर्च कर दिए. वह खुद भी स्कूल में पढ़ती थीं. 

6.मां के संग मिलकर बनाती थीं मोमो

मां के संग मिलकर बनाती थीं मोमो
6

ग्यारहवीं कक्षा में ज़िंदगी और भी चुनौतीपूर्ण हो गई. स्कूल के बाद पढ़ाई के बजाय ब्यूटी अपनी मां की मोमोज़ बनाने में मदद करती थी. वे आटा गूंथती थीं, भरावन तैयार करती थीं और सैकड़ों मोमोज़ बनाकर बेचती थीं. पढ़ाई के लिए इतना कम समय मिलने के कारण उनके ग्रेड गिरने लगे. उन्हें खुद पर शक होने लगा. शायद डॉक्टर बनना उसके जैसे किसी के लिए बहुत बड़ा सपना था.

7.ऑनलाइन कोचिंग बना मददगार

ऑनलाइन कोचिंग बना मददगार
7

लेकिन उन्होंने अपने इस सपने को कभी मरने नहीं दिया. बारहवीं कक्षा में चीज़ें बदल गईं. उन्हें ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता चला. यहां वह सीख सकती थीं, टॉपिक्स को दोहरा सकती थीं और बचे समय का पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकती थीं. ऑफलाइन क्लासेस से ज्यादा उनके लिए ऑफलाइन क्लासेस ज्यादा कारगर रहीं.

8. NEET 2023 में लाईं 4809वीं रैंक

NEET 2023 में लाईं 4809वीं रैंक
8

ब्यूटी झा ने NEET 2023 में 4809वीं रैंक हासिल की. ​​उनकी सफलता हमें याद दिलाती है कि कुछ सबसे उज्ज्वल भविष्य सबसे कठिन अतीत से ही बनते हैं और कभी-कभी सबसे मज़बूत सपने सबसे साधारण शुरुआत से ही जन्म लेते हैं.

