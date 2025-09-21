मोमो बेचते-बेचते ब्यूटी झा ने NEET में किया टॉप, दिल्ली की गलियों से MBBS की क्लास तक का यूं रहा सफर

6 . मां के संग मिलकर बनाती थीं मोमो

ग्यारहवीं कक्षा में ज़िंदगी और भी चुनौतीपूर्ण हो गई. स्कूल के बाद पढ़ाई के बजाय ब्यूटी अपनी मां की मोमोज़ बनाने में मदद करती थी. वे आटा गूंथती थीं, भरावन तैयार करती थीं और सैकड़ों मोमोज़ बनाकर बेचती थीं. पढ़ाई के लिए इतना कम समय मिलने के कारण उनके ग्रेड गिरने लगे. उन्हें खुद पर शक होने लगा. शायद डॉक्टर बनना उसके जैसे किसी के लिए बहुत बड़ा सपना था.