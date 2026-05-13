लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Com, विदेश से MBA की डिग्री... जानें मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे Prateek Yadav का एजुकेशन प्रोफाइल

1 . 38 की उम्र में प्रतीक यादव का निधन

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समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का बुधवार को लखनऊ में 38 साल की आयु में निधन हो गया. वे बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति थे. शुरुआती जानकारी के अनुसार, उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. अधिकारियों ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है.

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