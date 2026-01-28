B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

3 . यूं शुरू हुआ था अजित पवार का राजनीतिक सफर

अपने चाचा शरद पवार के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा. उन्होंने 1982 में सहकारी क्षेत्र से राजनीति की शुरुआत की और 1991 में बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन बाद में इस सीट को अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली किया. इसके बाद वे महाराष्ट्र विधानसभा में कई बार विधायक रहे और कृषि, बिजली, जल संसाधन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे.