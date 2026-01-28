B.Com अधूरी, लेकिन राजनीति में पूरी पकड़...जानें कितने पढ़े-लिखे थे महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार?

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 28, 2026, 12:29 PM IST
1.दुखद प्लेन हादसे में अजित पवार का निधन
एक दुखद प्लेन हादसे में आज भारत की राजनीति ने अपना चमकता सितारा अजित पवार को खो दिया है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित अनंतराव पवार का 66 साल की उम्र में निधन हो गया है. ऐसे में लोगों में उनकी शिक्षा और राजनीतिक सफर को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है.
2.अजित पवार का एजुकेशनल बैकग्राउंड
अजित पवार का जन्म अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवारा में हुआ था. वह अनंतराव पवार और आशाताई पवार के बेटे थे. उनकी पढ़ाई-लिखाई देवलाली प्रवारा के स्थानीय स्कूल में ही हुई. स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने कोल्हापुर के शाहजी कॉलेज में बी.कॉम के कोर्स में दाखिला लिया लेकिन अपने पिता अनंतराव पवार के निधन के बाद परिवार की मदद करने के लिए कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.
3.यूं शुरू हुआ था अजित पवार का राजनीतिक सफर
अपने चाचा शरद पवार के पदचिन्हों पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा. उन्होंने 1982 में सहकारी क्षेत्र से राजनीति की शुरुआत की और 1991 में बारामती से लोकसभा सांसद चुने गए, लेकिन बाद में इस सीट को अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली किया. इसके बाद वे महाराष्ट्र विधानसभा में कई बार विधायक रहे और कृषि, बिजली, जल संसाधन और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री रहे.
4.6 बार रहे महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री
अजित पवार लंबे समय तक महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री रहे और उन्होंने छह बार यह पद संभाला जिससे वे राज्य की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शुमार हुए. वे महा विकास अघाड़ी और बाद में बीजेपी-समर्थक गठबंधन सरकारों का हिस्सा रहे.
5.अपनी प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते थे अजित पवार
उनकी तेज-तर्रार, रणनीतिक राजनीति और प्रशासनिक क्षमता ने उन्हें पश्चिम महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन से लेकर राज्य के राजनीतिक केंद्र तक एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित किया.
