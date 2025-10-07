टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी

1 . कौन हैं आईएएस मीशा सिंह?

कई बार हमारा बचपन का सपना कुछ और होता है लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी मंजिल किसी दूसरी चीज को बना लेते हैं. आज हम आपको ऐसी शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एलएलबी की पढ़ाई के बाद जज बनने का सपना देखा था लेकिन किस्मत चाहती थी कि वो कलेक्टर बनें.