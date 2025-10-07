टीना डाबी की इस बैचमेट ने वकालत छोड़ थामा था प्रशासन का दामन, तीसरे प्रयास में UPSC क्रैक कर यूं IAS बनी किसान की बेटी
एजुकेशन
Oct 07, 2025
1.कौन हैं आईएएस मीशा सिंह?
कई बार हमारा बचपन का सपना कुछ और होता है लेकिन जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम अपनी मंजिल किसी दूसरी चीज को बना लेते हैं. आज हम आपको ऐसी शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने एलएलबी की पढ़ाई के बाद जज बनने का सपना देखा था लेकिन किस्मत चाहती थी कि वो कलेक्टर बनें.
2.किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं मीशा सिंह
मीशा सिंह उत्तर प्रदेश के गांव से ताल्लुक रखती हैं. साधारण परिवार से आने वाली मीशा के पिता आनंद सिंह एक किसान हैं जबकि उनकी मां विनोद कंवर एक गृहिणी हैं. हालांकि परिवार ने उनकी पढ़ाई-लिखाई में कभी भी कोई आर्थिक दिक्कतें नहीं आने दीं.
3.अवध यूनिवर्सिटी से की थी एलएलबी की पढ़ाई
उन्होंने स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने फैजाबाद के डॉ. राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बीए और एलएलबी की पढ़ाई की. यहां पढ़ाई के दौरान ही उन्हें सिविल सेवा की प्रतिष्ठा का एहसास हुआ और उन्होंने इसकी तैयारी शुरू कर दी.
4.दो बार फेल होकर यूपीएससी को तीसरे प्रयास में किया पास
लेकिन मीशा के लिए यूपीएससी पास करने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था. वह दो बार इस परीक्षा में बुरी तरह से फेल हो गईं लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी असफलता को अपनी मंजिल के आड़े नहीं आने दिया.
5.64वीं रैंक लाकर बनीं आईएएस
अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 64वीं रैंक लाकर इतिहास रच दिया और आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया. उन्होंने यह साबित किया कि अगर मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी सपना देखा जाए तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता.
6.रतलाम की डीएम हैं मीशा सिंह
मीशा सिंह टीना डाबी की ही बैचमेट हैं. उन्हें LBSNAA में ट्रेनिंग के बाद मध्य प्रदेश कैडर अलॉट किया गया और फिलहाल वह रतलाम की कलेक्टर हैं. इससे पहले वह जबलपुर में अपर कलेक्टर के पद पर तैनात थीं. आज उनकी सफलता लाखों युवाओं को प्रेरणा दे रही है.
