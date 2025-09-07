महाराष्ट्र के अशोक खेमका: न राजनीति झुका सकी और न हिला सका मैला सिस्टम, 23 ट्रांसफर झेल चुका है यह ईमानदार IAS

ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 07, 2025, 02:35 PM IST
1.कौन हैं आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे?
हम अक्सर सुनते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है. लेकिन क्या हो जब आपकी ईमानदारी दूसरों के लिए समस्या बन जाए? आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के लिए यह कोई दार्शनिक सवाल नहीं, बल्कि उनके करियर की कहानी है.
2. दिव्यांग कल्याण विभाग के सचिव बने तुकाराम मुंढे
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 5 नौकरशाहों का तबादला किया है जिनमें 2005 बैच के आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे भी शामिल थे. उन्हें मुंबई में विकास आयुक्त के पद से हटाकर दिव्यांग कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है. ज़्यादातर लोगों के लिए यह एक सामान्य तबादला होता लेकिन मुंढे के लिए यह सिर्फ़ 19 साल की सेवा में 23वां ट्रांसफर था.
3.अशोक खेमका से होती है तुलना
ज़्यादातर आईएएस अधिकारियों को एक ही पद पर कम से कम दो से तीन साल तक काम करने का मौका मिलता है. दूसरी ओर मुंढे को यह सुविधा कम ही मिली है. उनकी नौकरियां तेजी से बदलती रहीं जिससे वे देश में सबसे ज़्यादा बार तबादले पाने वाले अधिकारियों में से एक बन गए हैं और उनकी तुलना हरियाणा के जाने-माने अधिकारी अशोक खेमका से की जा रही है.
4.पहली पोस्टिंग से ही सुर्खियों में आ गए थे तुकाराम मुंढे
इसका जवाब मुंढे की प्रतिष्ठा में छिपा है. महाराष्ट्र के बीड ज़िले के एक छोटे से गांव से आने वाले मुंढे एक तेज-तर्रार, ईमानदार और बेबाक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने पहली बार सोलापुर में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान सुर्खियाँ बटोरीं, जहां उन्होंने अवैध शराब के अड्डों पर छापे मारे. बाद में उन्होंने रेत माफिया से लोहा लिया, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और एक सख्त नौकरशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई.
5.तुकाराम मुंढे के काम का गुणगान करती है जनता
जनता अक्सर उनकी कार्यशैली की सराहना करती थी लेकिन उनका तरीका हमेशा सभी को रास नहीं आता था. नियमों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण अक्सर राजनेताओं के साथ टकराव और कर्मचारियों में बेचैनी होती थी, जिसे कई लोग उनके लगातार तबादलों की असली वजह मानते हैं.
6.मुश्किलों में डटे रहना सिखाते हैं तुकाराम
लेकिन मुंढ़े की कहानी सिर्फ़ तबादलों की नहीं है बल्कि डटे रहने की भी है. तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने लगातार अपना कर्तव्य निभाया है. उनके काम के लिए उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ कलेक्टर' और 'महाराष्ट्र के वाटरमैन' जैसे पुरस्कारों से नवाज़ा जा चुका है.
7.ईमानदारी का प्रतीक हैं तुकाराम मुंढे
तुकाराम मुंढ़े ईमानदारी के एक शांत प्रतीक के रूप में खड़े हैं, जो याद दिलाते हैं कि कुछ अधिकारी सही बात पर समझौता करने के बजाय ट्रांसफर होना ज्यादा पसंद करेंगे.
