महाराष्ट्र के अशोक खेमका: न राजनीति झुका सकी और न हिला सका मैला सिस्टम, 23 ट्रांसफर झेल चुका है यह ईमानदार IAS

4 . पहली पोस्टिंग से ही सुर्खियों में आ गए थे तुकाराम मुंढे

इसका जवाब मुंढे की प्रतिष्ठा में छिपा है. महाराष्ट्र के बीड ज़िले के एक छोटे से गांव से आने वाले मुंढे एक तेज-तर्रार, ईमानदार और बेबाक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं. उन्होंने पहली बार सोलापुर में अपनी पहली पोस्टिंग के दौरान सुर्खियाँ बटोरीं, जहां उन्होंने अवैध शराब के अड्डों पर छापे मारे. बाद में उन्होंने रेत माफिया से लोहा लिया, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी और एक सख्त नौकरशाह के रूप में अपनी पहचान बनाई.