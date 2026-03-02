क्या इजरायल और ईरान खाड़ी देश हैं? समझ लें Middle East देशों का पूरा भूगोल

3 . UAE देश है या देशों का समूह?

संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है, जबकि कई लोग इसे देशों का समूह समझने की भूल कर देते हैं. 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ. यह सात अमीरातों का एक संघ है. इसमें अबू धाबी (राजधानी), दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल कुवैन, रस अल खैमाह और फुजैरा शामिल हैं. हर अमीरात का अपना शासक होता है लेकिन सभी मिलकर एक संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं. देश का राष्ट्रपति आमतौर पर अबू धाबी के शासक होते हैं और प्रधानमंत्री दुबई के शासक होते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, खेल प्रतियोगिताओं, व्यापार और कूटनीति में UAE को एक ही देश के रूप में मान्यता प्राप्त है.

