क्या इजरायल और ईरान खाड़ी देश हैं? समझ लें Middle East देशों का पूरा भूगोल

Jaya Pandey | Mar 02, 2026, 01:45 PM IST
1.खाड़ी देश और मिडिल ईस्ट देशों में क्या है अंतर?
इजरायल और ईरान के बीच के तनाव ने एक बार फिर पश्चिम एशिया को सुर्खियों में ला दिया है. कई लोगों को इस बात में कंफ्यूजन रहता है कि आखिर खाड़ी देश और मिडिल ईस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किसके लिए होता है. कई लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हैं कि आखिर UAE एक देश है या कई देशों का समूह है. आज हम आपको इन्हीं के बारे में विस्तार से बताएंगे.
(Image: AI Generated)
2.गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल क्या है?
गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC का गठन 1981 में हुआ था और इसका मकसद खाड़ी क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना है. GCC में छह देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान शामिल हैं. आमतौर पर जब मीडिया या लोग खाड़ी देश कहते हैं तो उनका इशारा इन्हीं छह देशों की ओर होता है. ये सभी देश अरब प्रायद्वीप में स्थित हैं और फारस की खाड़ी या उससे जुड़े जलक्षेत्र के आसपास बसे हुए हैं. हालांकि भौगोलिक रूप से फारस की खाड़ी से लगे सभी देश GCC में शामिल नहीं हैं.
(Image: Wikimedia Commons)
3.UAE देश है या देशों का समूह?
संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE एक संप्रभु और स्वतंत्र देश है, जबकि कई लोग इसे देशों का समूह समझने की भूल कर देते हैं. 1971 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता के बाद इसका गठन हुआ. यह सात अमीरातों का एक संघ है. इसमें अबू धाबी (राजधानी), दुबई, शारजाह, अजमान, उम्म अल कुवैन, रस अल खैमाह और फुजैरा शामिल हैं. हर अमीरात का अपना शासक होता है लेकिन सभी मिलकर एक संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं. देश का राष्ट्रपति आमतौर पर अबू धाबी के शासक होते हैं और प्रधानमंत्री दुबई के शासक होते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र, खेल प्रतियोगिताओं, व्यापार और कूटनीति में UAE को एक ही देश के रूप में मान्यता प्राप्त है.
(Image: AI Generated)
4.अमीरात कौन होते हैं?
अमीरात शब्द अरबी भाषा से आया है और इसका अर्थ है ऐसा क्षेत्र जहां एक अमीर यानी शासक शासन करता हो. ऐतिहासिक रूप से पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया के कई हिस्सों में अमीरात हुआ करते थे. आज के समय में UAE इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, जहां पारंपरिक शासकीय व्यवस्था और आधुनिक संघीय ढांचा साथ-साथ काम करते हैं.
(Image: AI Generated)
5.क्या ईरान खाड़ी का देश है?
ईरान की बात करें तो यह भी फारस की खाड़ी से लगा हुआ देश है और इसकी लंबी तटरेखा खाड़ी के उत्तरी हिस्से में फैली है. लेकिन ईरान GCC का सदस्य नहीं है. इसका कारण यह है कि GCC मूल रूप से अरब राजशाहियों का संगठन है, जबकि ईरान एक इस्लामी गणराज्य है और जातीय रूप से फारसी बहुल देश है. भौगोलिक रूप से ईरान खाड़ी क्षेत्र का अहम देश है, लेकिन राजनीतिक रूप से इसे खाड़ी देशों के उस समूह में शामिल नहीं किया जाता जिनका जिक्र आमतौर पर GCC के संदर्भ में होता है. ईरान को व्यापक रूप से पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व का देश कहा जाता है.
(Image: Wikimedia Commons)
6.क्या इजरायल खाड़ी देश है?
इजरायल की स्थिति अलग है. इजरायल मध्य पूर्व का ही देश है, लेकिन इसकी सीमा फारस की खाड़ी से नहीं लगती. यह भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है और दक्षिण में लाल सागर की एक छोटी सी खाड़ी अकाबा तक इसकी पहुंच है. इसी वजह से इसे खाड़ी देशों में शामिल नहीं किया जाता. हालांकि क्षेत्रीय राजनीति में इजरायल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और हाल के वर्षों में कुछ खाड़ी देशों के साथ इसके संबंध सामान्य भी हुए हैं, लेकिन भौगोलिक परिभाषा के आधार पर यह खाड़ी देश नहीं है.
(Image: Wikimedia Commons)
7.मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में अंतर
इस तरह आसान शब्दों में समझें तो खाड़ी देश आमतौर पर GCC के छह सदस्य देशों के लिए इस्तेमाल होता है, मिडिल ईस्ट या पश्चिम एशिया एक बड़ा भौगोलिक और राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें कई और देश भी शामिल हैं और संयुक्त अरब अमीरात एक ही देश है जो सात अमीरातों का संघ है.
(Image: Wikimedia Commons)
