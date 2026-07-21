दिल्ली के अलावा भारत में और कहां-कहां हैं जंतर-मंतर? किसी पर होता है विरोध प्रदर्शन तो कोई है UNESCO साइट

1 . भारत में बनाए गए थे 5 जंतर-मंतर

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दिल्ली का जंतर-मंतर आज देशभर में विरोध-प्रदर्शनों के लिए जाना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के अलावा भी भारत में तीन और जंतर-मंतर मौजूद हैं. वहीं, एक जंतर-मंतर अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है. 18वीं सदी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने भारत के 5 शहरों में पांच खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया था. इनमें दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा शामिल थे. आज इनमें से चार वेधशालाओं के अवशेष मौजूद हैं, जबकि मथुरा वाली वेधशाला अब अस्तित्व में नहीं है.

(All Image Credit: Wikimedia Commons)