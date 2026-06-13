FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Explainer: भारतीय वायु सेना का AN-32 कैसे हुआ हादसे का शिकार? 40 साल से भर रहा उड़ान, IAF के ट्रांसपोर्ट बेड़े की रीढ़

Explainer: भारतीय वायु सेना का AN-32 कैसे हुआ हादसे का शिकार? 40 साल से भर रहा उड़ान, IAF के ट्रांसपोर्ट बेड़े की रीढ़

El Nino कैसे बिगाड़ सकता है भारत में बारिश का पूरा गणित? आसान भाषा में समझें IMD की चेतावनी

El Nino कैसे बिगाड़ सकता है भारत में बारिश का पूरा गणित? आसान भाषा में समझें IMD की चेतावनी

PM Modi Europe Visit 2026: PM मोदी के यूरोप दौरे से भारत को क्या मिलेगा? किन डील्स पर टिकी हैं नजरें

PM Modi Europe Visit 2026: डिफेंस से लेकर स्टार्टअप्स तक... पीएम मोदी के यूरोप दौरे से भारत को क्या मिलेगा? किन डील्स पर टिकी हैं नजरें

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल

प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग

प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग

समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा

समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा

HomePhotos

एजुकेशन

प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग

आखिर भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है और इस फसल में किन राज्यों का दबदबा है. प्याज की बढ़ी कीमत के बीच जानें इन सवालों के जवाब...

Jaya Pandey | Jun 13, 2026, 02:16 PM IST

1.भारत में प्याज का किंग कौन?

भारत में प्याज का किंग कौन?
1

केंद्र सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत दिलाने और बफर स्टॉक को मजबूत करने के लिए प्याज की खरीद कीमत 15.80 रुपये से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिए हैं. इस फैसले के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर भारत में सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है और इस फसल में किन राज्यों का दबदबा है.
(All Image: Canva)

Advertisement

2.दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है प्याज

दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है प्याज
2

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है. भारतीय प्याज अपनी तीखी स्वाद और लंबे समय तक स्टोर करके रखने की क्षमता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. देश में प्याज की खेती पूरे साल होती है और इसकी तीन प्रमुख फसलें खरीफ, लेट खरीफ और रबी सीजन में ली जाती हैं. इनमें रबी की फसल उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा देती है और लंबे समय तक स्टोरेज के लिए बेस्ट रहती है.

3.भारत में उगाई जाने वाली प्याज की किस्में

भारत में उगाई जाने वाली प्याज की किस्में
3

भारत में प्याज की कई बढ़िया किस्में उगाई जाती हैं. इनमें एग्रीफाउंड डार्क रेड, एग्रीफाउंड लाइट रेड, एनएचआरडीएफ रेड, एग्रीफाउंड व्हाइट, एग्रीफाउंड रोज, पूसा रेड, पूसा रत्नार और पूसा व्हाइट राउंड जैसी किस्में प्रमुख हैं. इसके अलावा कुछ पीली प्याज की किस्में भी विकसित की गई हैं, जिसकी मांग यूरोप और बाहर के देशों में ज्यादा रहती है. 

4.प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य

प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य
4

एपीडा (APEDA) और कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है. साल 2023-24 में देश के कुल प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 35% से अधिक रही. इसके बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा. एमपी की कुल हिस्सेदारी करीब 17 प्रतिशत रही. गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी प्याज के प्रमुख उत्पादक देशों में से एक है. 

TRENDING NOW

5.किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार?

किस नंबर पर आते हैं यूपी-बिहार?
5

बिहार और पश्चिम बंगाल का भी प्याज उत्पादन में बड़ा योगदान है. वहीं, उत्तर प्रदेश भी प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्यों में गिना जाता है, लेकिन उत्पादन के मामले में वह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से काफी पीछे है.

6.विदेशों में कहां होता है भारत के प्याज का निर्यात?

विदेशों में कहां होता है भारत के प्याज का निर्यात?
6

भारत में उगाई जाने वाली प्याज की घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी मांग है. भारतीय प्याज का निर्यात बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और कुवैत जैसे देशों को किया जाता है. महाराष्ट्र की जलवायु, बड़े पैमाने पर खेती और एडवांस स्टोरेज सिस्टम उसे देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक बनाती है. यहां प्याज का उत्पादन बढ़ने या घटने का असर पूरे देश में प्याज की कीमतों पर पड़ता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
FIFA वर्ल्ड कप 2026 के टॉप-7 सबसे अमीर फुटबॉलर, जिनके आगे विराट-धोनी भी फेल
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग
समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा
समुद्र में 'मौत का गलियारा' जहां जाकर कभी वापस नहीं आती व्हेल, जानें इस रहस्यमयी जगह पर कैसे मरना भी है फायदे का सौदा
James Clerk Maxwell Quotes: टॉपर बनने से पहले सीखें ये 5 बातें, महान साइंटिस्ट ने कई साल पहले दिया था सफलता का मंत्र
James Clerk Maxwell Quotes: टॉपर बनने से पहले सीखें ये 5 बातें, महान साइंटिस्ट ने कई साल पहले दिया था सफलता का मंत्र
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी
भारत का वो रेलवे स्टेशन जो म्यांमार से है बेहद करीब, जानें कितनी है पड़ोसी देश से दूरी
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement