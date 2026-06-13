प्याज के बढ़े दामों के बीच जानें किस राज्य में होती है इसकी सबसे ज्यादा खेती, जानें यूपी-बिहार की रैंकिंग

6 . विदेशों में कहां होता है भारत के प्याज का निर्यात?

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भारत में उगाई जाने वाली प्याज की घरेलू बाजार ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़ी मांग है. भारतीय प्याज का निर्यात बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका, नेपाल और कुवैत जैसे देशों को किया जाता है. महाराष्ट्र की जलवायु, बड़े पैमाने पर खेती और एडवांस स्टोरेज सिस्टम उसे देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक बनाती है. यहां प्याज का उत्पादन बढ़ने या घटने का असर पूरे देश में प्याज की कीमतों पर पड़ता है.



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