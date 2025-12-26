AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

5 . कंपनी की सफलता में इस शख्स की भी है बड़ी भूमिका

5

इस कंपनी के एक और प्रमुख सदस्य पी.वी. वलसराज हैं. वह अलहिंद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने भी कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शुरुआत में कंपनी ने भारत में ही अपना ऑपरेशन शुरू किया था लेकिन तीन साल बाद 1995 में इसने मिडिल ईस्ट में अपने कारोबार का इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार किया.