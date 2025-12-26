AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन | यूपी के महोबा में इनामी बदमाश से मुठभेड़, 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में लगी गोली
जया पाण्डेय | Dec 26, 2025, 12:25 PM IST
1.कौन हैं अल हिंद ग्रुप के मालिक?
भारत के विमानन क्षेत्र में जल्द ही क्रांति आने वाली है. तीन नई एयरलाइंस देश में अपना परिचालन शुरू करने वाली हैं जिसमें अल हिंद एयर भी शामिल है. आज हम आपको बताएंगे कि इस कंपनी के मालिक कौन हैं और उनकी क्या क्वॉलिफिकेशन है. साथ ही हम आपको उनकी बिजनेस जर्नी के बारे में भी बताएंगे.
2.33 साल पहले हुई थी अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत
अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड भारत की एक ट्रैवल एजेंसी है जिसकी शुरुआत 33 साल पहले हुई थी. केरल के कोझिकोड में स्थित अलहिंद ग्रुप के मालिक मोहम्मद हारिस टी हैं जिनका ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है. उनकी कंपनी यूएई और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के दूसरे देशों में एक जानी-मानी ट्रैवल कंपनी है.
3.मोहम्मद हारिस टी का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
मोहम्मद हारिस टी ने हिस्ट्री और इकोनॉमी में बीए किया और फार्माकोलॉजी में भी डिग्री हासिल की. उन्होंने कालीकट यूनिवर्सिटी से टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विसेज मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री हासिल की है. इसके अलावा उन्होंने टूरिज्म एंड ट्रैवल सर्विसेज मैनेजमेंट में IATA ट्रेनिंग भी की है.
4. इंडियन हज उमराह एसोसिएशन में भी बड़ा पद रखते हैं हारिस
मोहम्मद हारिस इंडियन हज उमराह एसोसिएशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी भी हैं. अल हिंद ग्रुप उन्हें अल हिंद एयरलाइन का प्रमुख प्रमोटर और इस ग्रुप के एविएशन इंडस्ट्री में एंट्री के पीछे का अहम स्ट्रैटेजिस्ट भी बताता है. इस कंपनी के स्थापना करने वाले हारिस वर्तमान में कंपनी के डायरेक्टर भी हैं.
5.कंपनी की सफलता में इस शख्स की भी है बड़ी भूमिका
इस कंपनी के एक और प्रमुख सदस्य पी.वी. वलसराज हैं. वह अलहिंद ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने भी कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. शुरुआत में कंपनी ने भारत में ही अपना ऑपरेशन शुरू किया था लेकिन तीन साल बाद 1995 में इसने मिडिल ईस्ट में अपने कारोबार का इंटरनेशनल लेवल पर विस्तार किया.
6.साल 2014 में कंपनी ने हासिल किया बड़ा मुकाम
साल 2014 में कंपनी ने अपना बी2बी (बिजनेस-टू-बिजनेस) पोर्टल लॉन्च किया, जो फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, वीजा सेवाएं जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराता था. इसके बाद 2020 में इसने धनहिंद यूटिलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया जो फिनटेक, यात्रा और दूसरी सेवाओं पर केंद्रित है.
7.कहां है अल हिंद एयरलाइन का मुख्यालय?
अल हिंद एयरलाइन का मुख्यालय कोचीन में है और यह कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रही है. यह ग्रुप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, कार किराये पर देना, बसें, माल ढुलाई और लॉजिस्टिक्स सेवाएं और होटल एवं रिसॉर्ट सेवाएं भी प्रदान करता है. इतना ही नहीं अलहिंद टूर्स एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड केरल में बस संचालन उद्योग में एक जाना-पहचाना नाम है.
