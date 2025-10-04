FacebookTwitterYoutubeInstagram
कभी एक छोटे से कमरे में पढ़ाया करता था ट्यूशन, आज शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर ये टीचर

क्या Fast Charging से बैटरी होती है कमजोर, मोबाइल को नुकसान होने का रहता है डर? जानिए सच

कभी खाने के लिए जेब में थे सिर्फ 11 रुपये, आज 235 करोड़ की नेटवर्थ, जानिए इस 'लाफ्टर क्वीन' की कहानी

कम लागत में चाहिए ज्यादा फायदा, ये हैं पांच सबसे सस्ते स्टार्टअप, दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी कमाई

PAK की 'नापाक' साजिश, भारत के चाबहार के पास Donald Trump को दिया बंदरगाह बनाने का ऑफर

Weather Update: विदाई से पहले जमकर बरसेगा मानसून, पंजाब-उत्तराखंड समेत इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

Indian Student Murder in US: टेक्सास में भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या, डॉक्टर बनने का सपना लेकर गया था अमेरिका

UP News: फर्रुखाबाद के एक कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत 7 घायल

IND-W vs PAK-W Handshake Controversy: महिला टीम इंडिया भी पाकिस्तानियों से नहीं मिलाएगी हाथ, BCCI ने लिया बड़ा फैसला

'कहां है भूत हम चुटकियों में भगा देंगे', ये कंपनी भूतों को भगाने का लेती है ठेका, चार्ज करती है इतना पैसा

एजुकेशन

कभी एक छोटे से कमरे में पढ़ाया करता था ट्यूशन, आज शाहरुख खान से भी ज्यादा अमीर ये टीचर

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को सबसे अमीर एक्टर माना जाता है. नकी नेटवर्थ कई एक्टरों से ज्यादा है. लेकिन हाल ही में एक टीचर ने नेटवर्थ के मामले में किंग खान को भी पीछे छोड़ दिया है. आइए जानते हैं वो कौन हैं. 

सुमित तिवारी | Oct 04, 2025, 11:40 PM IST

1.अलख पांडे 

अलख पांडे 
1

एडटेक कंपनी फिजिक्स वाला के को-फाउंडर अलख पांडे की नेटवर्थ में पिछले एक साल में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इसी वजह से उनका नाम अब हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में शामिल हो गया है. 
 

2.पिछले साल हुई जबरदस्त बढोत्तरी

पिछले साल हुई जबरदस्त बढोत्तरी
2

हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार, आलख पांडे की नेटवर्थ में पिछले एक साल में 223% बढ़ी है. उन्होंने नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है. 
 

3.अलख पांडे की नेटवर्थ

अलख पांडे की नेटवर्थ
3

अलख पांडे की कुल संपत्ति अब ₹14,510 करोड़ है, वहीं  बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की संपत्ति ₹12,490 करोड़ रुपये हैं. अब अलख पांडे भारत के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं. 

4.सबसे पहले खोला यूट्यूब चैनल

सबसे पहले खोला यूट्यूब चैनल
4

1991 में प्रयागराज में जन्मे अलख पांडे ने एक छोटे से कमरे से ट्यूशन पढ़ाने की शुरूआत की थी. उन्होंने 2016 में Physics Wallah नाम से YouTube चैनल शुरू किया और ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया में कदम रखा.

5.सफल कंपनी का निर्माण

सफल कंपनी का निर्माण
5

जल्द ही अलख पांडे आईआईटी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच फेमस हो गए और बाद में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के नाम पर ही अपनी कंपनी खोल ली. ये कंपनी आज देश की सबसे सफल एडटेक कंपनियों में से एक हैं.  

