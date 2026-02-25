कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 25, 2026, 02:11 PM IST
1.दीपा भाटी की प्रेरणादायक कहानी
ओम शांति ओम में शाहरुख खान का मशहूर डायलॉग है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है. उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली दीपा भाटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही प्रेरणादायक है. तीन बच्चों की मां दीपा ने यह साबित किया कि सफलता पाने के लिए उम्र बाधा नहीं होती.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
2.40 की उम्र में पीसीएस अधिकारी बनीं दीपा भाटी
करीब 40 साल की उम्र में उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर पीसीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया और दिखाया कि निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
3.केंद्रीय विद्यालय से हुई दीपा भाटी की पढ़ाई
दीपा भाटी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के कोंडली बंगर गांव में पली-बढ़ीं. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की. आगे चलकर उन्होंने केमिस्ट्री विषय से ग्रेजुएशन किया और इतिहास में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन कम उम्र में शादी हो जाने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं और वे तीन बच्चों की मां बन गईं.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
4.स्कूल में पढ़ाकर की परिवार की मदद
परिवार और बच्चों की देखभाल के चलते उन्हें कुछ समय के लिए अपने करियर और आगे की पढ़ाई को रोकना पड़ा, फिर भी उन्होंने जीवन में कुछ सार्थक हासिल करने का सपना कभी नहीं छोड़ा. घर संभालने के साथ उन्होंने कुछ समय तक स्कूल शिक्षिका के रूप में भी काम किया ताकि परिवार को सहयोग मिल सके और पढ़ाई से जुड़ाव बना रहे.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
5.भाई ने दी सिविल सेवा की तैयारी की सलाह
बाद में व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. इसी दौरान उनके भाई ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने की सलाह दी. इसके बाद उन्होंने गंभीरता से तैयारी शुरू की और नियमित समय निकालकर पढ़ाई करने लगीं. घरेलू काम, बच्चों की पढ़ाई और अपनी तैयारी के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और छोटे-छोटे समय का इस्तेमाल कर लगातार सेल्फ स्टडी जारी रखा.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
6.समाज के तानों से भी नहीं डिगा फैसला
पीसीएस परीक्षा की तैयारी लंबी और चुनौतीपूर्ण होती है. दीपा को समाज के तानों और संदेह का भी सामना करना पड़ा क्योंकि कई लोग मानते थे कि इस उम्र में और पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ यह लक्ष्य मुश्किल है. फिर भी वे अपने फैसले पर डटी रहीं.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
7.शादी के 18 साल बाद मिली सफलता
शादी के लगभग 18 साल बाद उनकी मेहनत सफल हुई और साल 2021 के परिणाम में उन्होंने परीक्षा पास कर 166वीं रैंक हासिल की. उस समय उनकी बड़ी बेटी 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी, जिससे उनकी उपलब्धि और भी प्रेरणादायक बन गई.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
8.महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है दीपा भाटी की कहानी
आज दीपा भाटी पीसीएस अधिकारी के रूप में काम कर रही हैं और उनका सफर हजारों अभ्यर्थियों खासकर महिलाओं और गृहिणियों के लिए प्रेरणा है. उनकी कहानी यह संदेश देती है कि सही योजना, परिवार का सहयोग और लगातार मेहनत से किसी भी उम्र में नई शुरुआत की जा सकती है और सफलता हासिल की जा सकती है.
(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से