कम उम्र में शादी के बाद आई तीन बच्चों की जिम्मेदारी, बाधाओं से पार पाकर 40 की उम्र में दीपा भाटी यूं बनीं PCS अधिकारी

3 . केंद्रीय विद्यालय से हुई दीपा भाटी की पढ़ाई

दीपा भाटी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के कोंडली बंगर गांव में पली-बढ़ीं. उन्होंने शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से की. आगे चलकर उन्होंने केमिस्ट्री विषय से ग्रेजुएशन किया और इतिहास में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. पढ़ाई के दौरान ही उनके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा थी, लेकिन कम उम्र में शादी हो जाने के कारण पारिवारिक जिम्मेदारियां जल्दी आ गईं और वे तीन बच्चों की मां बन गईं.

(Photo: Deepa Bhati Pcs Facebook)