राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

4 . असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अशोक चौधरी को कितनी मिलेगी सैलरी?

4

इस नियुक्ति के बाद लोगों के मन में यह सवाल भी उठा कि क्या वे मंत्री पद पर बने रहेंगे और कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाएंगे. अशोक चौधरी ने साफ किया है कि वे सक्रिय राजनीति जारी रखेंगे और शैक्षणिक सेवा को सामाजिक योगदान के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे बिना वेतन शैक्षणिक सेवा देने को तैयार हैं.