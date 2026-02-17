राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला है. जानें वह किस कॉलेज में पढ़ाएंगे और उनकी सैलरी कितनी होगी...

जया पाण्डेय | Feb 17, 2026, 04:31 PM IST

1.बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर

बिहार के मंत्री अशोक चौधरी बने असिस्टेंट प्रोफेसर
बिहार में नीतीश कुमार की कैबिनेट में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी को असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए नियुक्ति पत्र मिला है. यह नियुक्ति बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की चयन प्रक्रिया के आधार पर की गई थी जिसका रिजल्ट 2025 में जारी हुआ था. 
 

2.अब राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगे अशोक चौधरी

अब राजनीति विज्ञान पढ़ाएंगे अशोक चौधरी
आयोग द्वारा विषयवार मेरिट और आरक्षण नियमों के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन किया जाता है. इसी प्रक्रिया के तहत अशोक चौधरी का चयन राजनीति विज्ञान विषय में हुआ. मंत्री पद पर रहते हुए उनकी यह अकादमिक नियुक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है.

3.पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में पढ़ाएंगे अशोक चौधरी

पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज में पढ़ाएंगे अशोक चौधरी
नियुक्ति के बाद उन्हें पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से संबद्ध अनुग्रह नारायण कॉलेज (एएन कॉलेज) पटना के राजनीति विज्ञान विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में योगदान देना है. एएन कॉलेज बिहार के पुराने और प्रमुख कॉलेजों में गिना जाता है और यहां स्नातक-स्नातकोत्तर स्तर पर राजनीति विज्ञान की पढ़ाई होती है. 

4.असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अशोक चौधरी को कितनी मिलेगी सैलरी?

असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अशोक चौधरी को कितनी मिलेगी सैलरी?
इस नियुक्ति के बाद लोगों के मन में यह सवाल भी उठा कि क्या वे मंत्री पद पर बने रहेंगे और कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाएंगे. अशोक चौधरी ने साफ किया है कि वे सक्रिय राजनीति जारी रखेंगे और शैक्षणिक सेवा को सामाजिक योगदान के रूप में देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि वे बिना वेतन शैक्षणिक सेवा देने को तैयार हैं. 

5.बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी

बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी
सामान्य तौर पर बिहार के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर का शुरुआती वेतन सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्तों सहित लगभग एक लाख रुपये प्रतिमाह के आसपास होता है. हालांकि वास्तविक सैलरी जगह और दूसरे कारकों पर भी निर्भर करती है. 

6.कितने पढ़े-लिखे हैं अशोक चौधरी?

कितने पढ़े-लिखे हैं अशोक चौधरी?
अशोक चौधरी की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से राजनीति विज्ञान में एमए किया और बाद में बोधगया की मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की. अकादमिक क्षेत्र में उनकी रुचि लंबे समय से रही है और उनके कई रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं. 

7.हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी आ चुका है बुलावा

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी आ चुका है बुलावा
मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी उल्लेख मिलता है कि उन्हें सामाजिक विषयों पर रिसर्च प्रस्तुत करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान से भी उनको आमंत्रण मिल चुका है जिससे उनके अकादमिक प्रोफाइल को और मजबूती मिली.

