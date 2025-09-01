मां बनने के बाद पति और ससुराल वालों के साथ से क्रैक की UPSC, पुष्पलता यादव की कहानी हर महिला को देगी हिम्मत

Test इतिहास में सबसे ज्यादा दोहरा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में विराट कोहली समेत इस दिग्गज का नाम
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 01, 2025, 04:50 PM IST
1.शादी के बाद बदल जाती है महिलाओं की जिंदगी
शादी अक्सर कई महिलाओं के लिए बड़े बदलाव लेकर आती है और कई बार उन्हें प्रोफेशनल लाइफ से हटकर पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं. इन बदलावों के बावजूद अगर उन्हें समझदार ससुराल वालों और पति का साथ मिले तो शादी के बाद भी महिलाएं सफलता पा सकती हैं.
2.कौन हैं आईएएस पुष्पलता यादव?
आज हम आईएएस अधिकारी पुष्पलता यादव की सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे जिन्होंने अपने पति के निरंतर प्रोत्साहन की बदौलत अपने करियर में सफलता हासिल की है और आज आईएएस अधिकारी के तौर पर देशसेवा कर रही हैं.
3.MBA तक की पढ़ाई
IAS अधिकारी पुष्पलता यादव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के छोटे से गांव खुशबूरा गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव से ही की है और 2016 में उन्होंने बीएससी डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और साथ में एमबीए भी किया.
4.स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में भी किया काम
पुष्पलता की शादी साल 2011 में हुई और वह गुरुग्राम चली आईं. शादी से पहले उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 2 साल नौकरी की और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब की. शादी के बाद अपनी नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने का फैसला किया.
5.बेटे के जन्म के बाद शुरू की यूपीएससी की तैयारी
पुष्पलता यादव ने शादी के 4 साल बाद यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी. उस वक्त उनका बेटा 2 साल का था. इस समय परीक्षा की तैयारी और परिवार की जिम्मेदारियों में बैलेंस करना काफी मुश्किल हो गया था.
6.पति ने तैयारी में दिया भरपूर साथ
वह रोजाना सुबह 4 बजे उठकर परीक्षा की तैयारी करतीं और इसके बाद का समय अपने पारिवारिक काम करती थीं. फिर वह अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद दोबारा अपनी तैयारी में जुट जाती थीं. इस वक्त उनके पति ने उनका बहुत साथ दिया. जब भी पुष्पलता पढ़ाई कर रही होतीं तो उनके पति बच्चे की देखभाल करते थे.
7.तीसरे प्रयास में लाईं 80वीं रैंक
हालांकि पुष्पलता को अपने पहले दो प्रयासों में सफलता नहीं मिली लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेके. साल 2017 में अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने 80वीं रैंक के साथ देश की इस मुश्किल परीक्षा को क्रैक कर लिया. इस सफर के दौरान उनके ससुराल वालों का सहयोग भी अमूल्य था और उन्होंने उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया.
8.लगन और दृढ़ता का प्रमाण है पुष्पलता की सफलता
पुष्पलता की सफलता उनकी लगन और दृढ़ता का प्रमाण है. चुनौतियों और असफलताओं के बावजूद उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करती रहीं. आज वह लाखों कैंडिडेट्स के लिए प्रेरणास्रोत हैं.
