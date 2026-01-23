17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच

5 . ShareChat की शुरुआत और विस्तार

इसी सोच से ShareChat की शुरुआत हुई. शुरुआत हिंदी भाषा से की गई और धीरे-धीरे यह प्लेटफॉर्म कई भारतीय भाषाओं तक फैल गया. ShareChat सिर्फ अंग्रेजी ऐप का अनुवाद नहीं था बल्कि इसे खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था. इस प्लेटफॉर्म पर हास्य, लोकल खबरें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा कंटेंट देखने को मिला. यही वजह है कि ShareChat ने गैर महानगरीय भारत में तेजी से लोकप्रियता हासिल की और आज यह देश के सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल है. अंकुश सचदेवा की कहानी यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाती है.

