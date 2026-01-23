17 स्टार्टअप फेल होने के बाद अंकुश सचदेवा की बड़ी उड़ान, जानें कैसे IIT की पढ़ाई ने बदली ShareChat फाउंडर की सोच

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 23, 2026, 03:02 PM IST
1.अंकुश सचदेवा की सफलता की कहानी
'सब्र का फल मीठा होता है' यह कहावत हम अक्सर एक-दूसरे से कहते सुनते हैं, लेकिन अंकुश सचदेवा इसकी असल और जीती-जागती मिसाल हैं. लगातार 17 स्टार्टअप फेल होने के बावजूद इस IIT ग्रेजुएट ने हार नहीं मानी और आखिरकार ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जो आज भारत के सबसे बड़े सोशल मीडिया स्टार्टअप्स में गिना जाता है. आज हम आपको अंकुश सचदेवा की पढ़ाई-लिखाई और उनके बिजनेस सफर के बारे में विस्तार से बताएंगे.
2.अंकुश सचदेवा कौन हैं?
अंकुश सचदेवा की कहानी किसी फिल्मी IIT टॉपर की नहीं बल्कि जमीनी संघर्ष और धैर्य की कहानी है. उनकी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के Somerville School से हुई. इसके बाद उन्होंने IIT कानपुर से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की. जहां अधिकतर IIT ग्रेजुएट्स बड़ी कंपनियों में शानदार पैकेज वाली नौकरी पा लेते हैं, वहीं अंकुश ने उद्यमिता का रास्ता चुना. यह रास्ता आसान नहीं था. शुरुआती सालों में वे लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहे और एक के बाद एक उनके आइडिया असफल होते चले गए.
3.17 बार असफल, लेकिन हार नहीं मानी
ई-कॉमर्स, यूटिलिटी ऐप्स और अलग-अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स सहित कई स्टार्टअप आइडिया पर उन्होंने काम किया. लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया. हालांकि अंकुश के लिए हर असफलता एक सीख बनकर आई. वे असफलताओं से टूटे नहीं, बल्कि यह समझते गए कि क्या काम नहीं कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा है. धीरे-धीरे वे एक ऐसी बड़ी समस्या के करीब पहुंच रहे थे, जिसे टेक इंडस्ट्री लंबे समय तक नजरअंदाज करती रही थी. भारत की विशाल आबादी, जो अंग्रेजी नहीं बल्कि अपनी स्थानीय भाषा में इंटरनेट का इस्तेमाल करना चाहती थी, उन्होंने उन्हें टार्गेट करके एक ऐप शुरू किया.
4.आखिरकार सफलता किस वजह से मिली?
साल 2015 में अंकुश सचदेवा ने अपने IIT कानपुर के दोस्तों फरीद अहसान और भानु प्रताप सिंह के साथ मिलकर एक नए विचार पर काम शुरू किया. उन्होंने महसूस किया कि छोटे शहरों और गांवों में इंटरनेट तेजी से पहुंच रहा है लेकिन वहां के यूजर्स के लिए उनकी भाषा और संस्कृति से जुड़ा कोई मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है. मौजूदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न तो उनकी भाषा में थे और न ही उनके कंटेंट से लोग खुद को जोड़ पा रहे थे. यही वह मोड़ था जिसने अंकुश और उनकी टीम की दिशा तय कर दी.
5.ShareChat की शुरुआत और विस्तार
इसी सोच से ShareChat की शुरुआत हुई. शुरुआत हिंदी भाषा से की गई और धीरे-धीरे यह प्लेटफॉर्म कई भारतीय भाषाओं तक फैल गया. ShareChat सिर्फ अंग्रेजी ऐप का अनुवाद नहीं था बल्कि इसे खासतौर पर भारतीय यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया था. इस प्लेटफॉर्म पर हास्य, लोकल खबरें, ट्रेंडिंग टॉपिक्स और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा कंटेंट देखने को मिला. यही वजह है कि ShareChat ने गैर महानगरीय भारत में तेजी से लोकप्रियता हासिल की और आज यह देश के सबसे प्रभावशाली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शामिल है. अंकुश सचदेवा की कहानी यह सिखाती है कि असफलता अंत नहीं होती, बल्कि सही दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाती है.
