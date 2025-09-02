FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

गांव की लड़की ने रोजाना 15 घंटे पढ़ाई कर क्रैक की UPSC, जानें कैसे IAS वंदना मीणा बनीं प्रेरणा की मिसाल

आज हम आपको आईएएस वंदना मीणा की सफलता की कहानी बताएंगे जिन्होंने गांव से निकलकर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा क्रैक की और आईएएस बनकर अपने परिवार का नाम रोशन किया है.

जया पाण्डेय | Sep 02, 2025, 05:41 PM IST

1.कौन हैं आईएएस वंदना मीणा?

कौन हैं आईएएस वंदना मीणा?
1

राजस्थान के एक छोटे से गांव टोकसी की रहने वाली वंदना बचपन से ही पढ़ाई में काफी मेधावी थीं. अपने शुरुआती साल गांव में बिताने के बाद वह अपने माता-पिता के साथ दिल्ली आ गईं. उनके पिता पृथ्वीराज मीणा दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां सम्पति देवी गृहिणी हैं.

2.IAS वंदना मीणा की पढ़ाई-लिखाई

IAS वंदना मीणा की पढ़ाई-लिखाई
2

आईएएस वंदना मीणा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी स्थित ज्ञान रश्मि सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शुरू की. दिल्ली आने के बाद उन्होंने सेंट कोलंबा स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के आचार्य नरेंद्र जैन कॉलेज से गणित ऑनर्स की डिग्री हासिल की. ​​

3.15-16 घंटे पढ़ाई कर क्रैक की यूपीएससी

15-16 घंटे पढ़ाई कर क्रैक की यूपीएससी
3

आईएएस वंदना मीणा का मानना ​​है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. यूपीएससी की तैयारी के दौरान वंदना रोज़ाना 15-16 घंटे पढ़ाई करती थीं. यहां तक कि आम दिनों में भी वह 10 घंटे तक पढ़ाई करती थीं. 

4.कड़ी मेहनत और लगन के दम पर हमेशा रहीं टॉपर

कड़ी मेहनत और लगन के दम पर हमेशा रहीं टॉपर
4

उनकी लगातार कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें स्कूल और कॉलेज में हमेशा टॉपर बने रहने में मदद की. उन्होंने हमेशा बेहतरीन मार्क्स हासिल किए और यूपीएससी की परीक्षा भी बढ़िया रैंक के साथ पास की.

TRENDING NOW

5.331वीं रैंक के साथ क्रैक की यूपीएससी

331वीं रैंक के साथ क्रैक की यूपीएससी
5

2021 की यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में आईएएस वंदना मीणा ने 331वीं रैंक हासिल की. ​​यूपीएससी के नतीजे जारी होने के बाद वह अपने दोनों स्कूलों में गईं, जहां उनका सम्मान किया गया. उन्हें अपने गांव की पहली आईएएस अधिकारी होने का गौरव हासिल है.

6.इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर हैं वंदना मीणा

इंस्टाग्राम पर काफी पॉपुलर हैं वंदना मीणा
6

आईएएस वंदना मीणा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी खूब पॉपुलर हैं. वह इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं और यहां उनके 73.1K फॉलोवर्स हैं. 

7.यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत हैं वंदना

यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए प्रेरणास्रोत हैं वंदना
7

उनकी कहानी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे कई उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है. वंदना का सफर दर्शाता है कि सही सोच और मेहनत से कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियां कुछ भी हों.

8.मई 2025 में इस आईएएस से रचाई शादी

मई 2025 में इस आईएएस से रचाई शादी
8

आईएएस वंदना मीणा 17 मई 2025 को आईआईटीयन से आईएएस बने प्रतीक जैन के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं. उन्होंने 1 जून को अपने इंस्टाग्राम से अपने फॉलोवर्स से यह जानकारी शेयर की.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

