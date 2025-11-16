FacebookTwitterYoutubeInstagram
'इन जयचंदों को जमीन में गाड़...', बहन रोहिणी आचार्य मामले पर तेज प्रताप यादव का फूटा गुस्सा, लालू यादव से किया एक इशारे की मांग

Horror Film On OTT: क्या आपने अभी तक नहीं देखी 7.1 रेटिंग वाली ये फिल्म? क्लाइमैक्स देखकर तो फटी रह जाएंगी आखें

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! दिल्ली मेट्रो के इन तीन स्टेशनों के बदले जाएंगे नाम, CM रेखा गुप्ता ने की घोषणा

स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo

37 करोड़ का कर्ज लेकर शुरू किया था बिजनेस, आज बना दी 2400 करोड़ की कंपनी; आप भी ले सकते है प्रेरणा

Test में भारतीय सरजमीं पर सबसे छोटा टारगेट डिफेंड करने वाली टीमें, लिस्ट में साउथ अफ्रीका की एंट्री

एजुकेशन

स्काइड्राइवर ने जब सूरज के सामने लगाई छलांग, कैमरे में कैद हुई दुर्लभ तस्वीर, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Photo

मरुस्थल में खगोल फोटोग्राफी के शौकीन एक युवा ने सूरज के सामने से गुजरते स्काइड्राइवर की परछाईं को कैमरे में कैद किया. यह पल सही टाइमिंग और उपकरणों के सही इस्तेमाल का नतीजा था. तस्वीर ने सोशल मीडिया पर खूब ध्यान आकर्षित किया.

राजा राम | Nov 16, 2025, 05:48 PM IST

1.सूरज की अनोखी तस्वीर

इन दिनों सोशल मीडिया पर सूरज की एक ऐसी अनोखी तस्वीर वायरल हो रही है, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए हैं. यह तस्वीर इतनी दुर्लभ है कि शायद इससे पहले आपने इसे कभी नहीं देखा होगा. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर यह तस्वीर कैसे कैद की गई.

2.टेलीस्कोप की मदद से दुर्लभ तस्वीरें खींचीं

यह तस्वीर Cosmic_background नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. जहां एक युवक ने अपने Explore Scientific टेलीस्कोप की मदद से सूर्य की सतह की साफ और दुर्लभ तस्वीरें खींचीं. उन्होंने खास Solar Filter लगाया ताकि सूर्य की तेज रोशनी से आंखों और उपकरण को नुकसान न हो.

3.ऐस्ट्रोकैमरा को टेलीस्कोप से जोड़ा

फिर उन्होंने टेलीस्कोप को मोटराइज्ड इक्वेटोरियल माउंट पर सेट किया, ताकि यह पृथ्वी के घूर्णन के साथ सूरज को लगातार ट्रैक करता रहे. इसके बाद DSLR या ऐस्ट्रोकैमरा को टेलीस्कोप से जोड़ा और एक्सपोजर, ISO और शटर को ठीक से एडजस्ट किया.

4.पावर स्टेशन से पूरे सेटअप को कंट्रोल किया

युवक ने लैपटॉप और पावर स्टेशन से पूरे सेटअप को कंट्रोल किया. लाइव-फीड की मदद से उन्होंने sunspot, solar granulation और photosphere की तस्वीरें फोकस में लीं.

5.खगोल समुदाय में चर्चा का विषय

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी फोटोग्राफी में सावधानी जरूरी है. बिना सही Solar Filter के कैमरा या टेलीस्कोप सूर्य की ओर करना बहुत खतरनाक हो सकता है. युवक की यह उपलब्धि स्थानीय खगोल समुदाय में चर्चा का विषय बनी. उनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और खगोल फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए प्रेरणा बन रही हैं.

 

 

