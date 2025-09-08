FacebookTwitterYoutubeInstagram
Dussehra 2025 Date: इस दिन है दशहरा का त्योहार, जानें सही तारीख से लेकर तिथि और शास्त्र पूजा का समय

Jharkhand: कूड़े के ढेर में मिला महिला का अधजला शव, निर्मम हत्या के बाद फेंकी गई बॉडी, जांच में जुटी पुलिस

उत्तर भारत में बादल फटने से मची तबाही, उत्तराखंड से लेकर पंजाब-हरियाणा तक में करोड़ों का नुकसान, जानें क्या हैं मौजूदा स्थिति

Cholesterol Risk: शरीर के किस अंग में सबसे पहले जमता है कोलेस्ट्रॉल? हार्ट अटैक ही नहीं, इन 5 बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा आज का मौसम? नोएडा-गाजियाबाद या गुरुग्राम में बारिश होगी?

रूस को घेरने के लिए भारत जैसे देशों पर और टैरिफ की प्लानिंग, ट्रंप ने कहा पुतिन को अब...

मिलिए 15 साल के कंप्यूटर जीनियस 'ईश्वर के प्रभावक' से जो बनने जा रहा है पहला मिलेनियल कैथोलिक 'संत'

ट्रायल में पूरी तरह कारगर रही रूस की कैंसर वैक्सीन, जानें मरीजों के लिए कब होगी उपलब्ध

Asia Cup 2025 Live Streaming: कब और कहां देखें एशिया कप 2025 के मुकाबले, यहां जानें लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल्स

Hockey Asia Cup 2025 Final: टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, फाइनल में साउथ कोरिया को रौंदा

एजुकेशन

Physics की दुनिया के 6 भारतीय महारथी जो अमेरिका में बजा रहे डंका, किसी ने वुल्फ तो किसी ने जीता नोबेल अवॉर्ड

अमेरिका में भारतीय मूल के फिजिस्ट न सिर्फ मॉडर्न साइंस की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि उनकी शैक्षणिक जड़ें भी काफी समृद्ध हैं. भारतीय यूनिवर्सिटीज से लेकर एमआईटी और यूसी बर्कले जैसे इंस्टीट्यूट तक उनकी यात्राएं दर्शाती हैं कि कैसे मज़बूत शैक्षिक नींव अभूतपूर्व खोजों की ओर ले जा सकती है.

जया पाण्डेय | Sep 08, 2025, 10:12 AM IST

1.अमेरिका में डंका बजा रहे भारत के ये 6 फिजिक्स के धुरंधर

अमेरिका में डंका बजा रहे भारत के ये 6 फिजिक्स के धुरंधर
1

औपनिवेशिक भारत के प्रेसीडेंसी कॉलेज से लेकर आज़ादी के बाद के भारत के आईआईटी तक, ये साइंटिस्ट दिखाते हैं कि कैसे भारतीय शिक्षा की मजबूत नींव अंतरराष्ट्रीय सफलताओं की सीढ़ी बन सकती है. उनके रास्ते अमेरिकी विश्वविद्यालयों की भूमिका को भी उजागर करते हैं, जहां वे ऐसे रिसर्च का माहौल प्रदान करते हैं जहां उनकी प्रतिभा फल-फूल सके.

2.अशोक गाडगिल

अशोक गाडगिल
2

मुंबई में जन्मे और पले-बढ़े अशोक गाडगिल ने मुंबई यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में बी.एससी. की पढ़ाई पूरी की. बाद में वे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए अमेरिका चले गए और फिर वहीं प्रोफेसर के तौर पर जॉइन कर लिया. आज गाडगिल को उनके किफायती स्वच्छ जल नवाचारों और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए जाना जाता है.

3.ईसी जॉर्ज सुदर्शन

ईसी जॉर्ज सुदर्शन
3

ईसी जॉर्ज सुदर्शन ने अपनी शैक्षणिक यात्रा मद्रास यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पोस्टग्रेजुएशन से शुरू की. इसके बाद वे अमेरिका के रोचेस्टर यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने पीएचडी की उपाधि हासिल की. क्वांटम ऑप्टिक्स और क्वांटम ज़ेनो इफेक्ट में उनके काम ने उन्हें अपने समय के सबसे सम्मानित थ्योरेटिकल फिजिस्ट में से एक बना दिया.

4.जैनेंद्र के. जैन

जैनेंद्र के. जैन
4

जैनेंद्र के. जैन ने अमेरिका में ग्रेजुएट स्टडीज से पहले आईआईटी कानपुर से फिजिक्स की पढ़ाई की. स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी से उनकी पीएचडी ने उनके अभूतपूर्व समग्र फर्मियन सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया. अब पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्हें फिजिक्स में 2025 के वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

5.सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर

सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर
5

चेन्नई के एक प्रतिभाशाली छात्र सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर ने प्रेसीडेंसी कॉलेज (मद्रास यूनिवर्सिटी) में फिजिक्स की पढ़ाई की. बाद में वे हायर स्टडीज के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज चले गए और आखिर में उन्होंने अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां तारकीय विकास पर उनके काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला.

6.सुब्रा सुरेश

सुब्रा सुरेश
6

सुब्रा सुरेश ने आईआईटी मद्रास से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि हासिल की. उन्होंने आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी से एमएस और बाद में एमआईटी से पीएचडी की. उनका करियर इंजीनियरिंग और फिजिक्स दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है और उन्हें उनके योगदान के लिए यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है.

7.अभय अष्टेकर

अभय अष्टेकर
7

अभय अष्टेकर ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी (अब मुंबई यूनिवर्सिटी) से फिजिक्स में बी.एससी. करने के बाद शिकागो यूनिवर्सिटी से भौतिकी में पीएचडी की. अब उन्हें दुनिया भर में लूप क्वांटम ग्रेविटी के विकास के लिए जाना जाता है, जो जनरल रिलेटिविटी और क्वॉन्टम ग्रेविटी को एकीकृत करने का एक अग्रणी प्रयास है.

