दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

6 . मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में किस नंबर पर है भारत?

भारत अब मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में ग्लोबल लेवल पर 26वें स्थान पर है जिसकी औसत डाउनलोड स्पीड 133.51 एमबीपीएस है. पिछले साल की तुलना में इसमें तीन स्थान का सुधार हुआ है जिसमें 5जी नेटवर्क का तेजी से विस्तार, प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों के इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंडिया पर केंद्रित सरकारी पहल और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच जैसे प्रयास शामिल हैं.