दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

3 और नई वंदे भारत का शुभारंभ, पीएम मोदी ने बेंगलुरु में एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी

वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ

IG की बेटी ने वकील बनते ही पिता को कोर्ट में घसीटा, वादी से लेकर जज तक हो गए हैरान जब पूरी कहानी आई सामने?

SSC CGL 2025: रद्द होने के बाद अब कब होगी एसएससी सीजीएल की परीक्षा? इस तारीख तक अपने फॉर्म में कर सकेंगे बदलाव

अमिताभ बच्चन ने गुस्से जब पिता से पूछा था, उन्हें क्यों पैदा किया?, जवाब जो मिला उससे बिग बी हो गए थे पानी-पानी

Dead Skin Cells के कारण त्वचा पर नजर आता है कालापन, इन चीजों से करें चेहरे पर जमा गंदगी की सफाई

क्या महिलाओं का लिविंग पार्टनर की संपत्ति पर अधिकार होता है? लिव-इन रिलेशनशिप में मिलते हैं ये 4 अधिकार 

क्या है Open Marriage का नया ट्रेंड? शादीशुदा जोड़ों को आ रहा है पसंद, यहां समझें

दुनिया के 5 देश जहां इंटरनेट स्पीड है सबसे तेज, जानें किस नंबर पर आता है भारत

आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां इंटरनेट स्पीड सबसे तेज है और साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है...

जया पाण्डेय | Aug 10, 2025, 01:47 PM IST

1.वर्तमान समय की जरूरत है तेज इंटरनेट

वर्तमान समय की जरूरत है तेज इंटरनेट
1

इस डिजिटल युग में मोबाइल इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है. 5G तकनीक के चल रहे प्रसार ने दुनिया भर में मोबाइल इंटरनेट की गति में भारी वृद्धि में योगदान दिया है.

2.लगातार बढ़ रहा इंटरनेट का इस्तेमाल

लगातार बढ़ रहा इंटरनेट का इस्तेमाल
2

Ookla के स्पीडटेस्ट ग्लोबल इंडेक्स की जून 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो साल में औसत वैश्विक मोबाइल डाउनलोड गति में 80% से अधिक की वृद्धि हुई है. वहीं DataReportal के अनुसार इंटरनेट का उपयोग भी लगातार बढ़ रहा है और दुनिया भर में 5.56 अरब से ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं. 

3.दुनिया के किन देशों में सबसे तेज चलता है इंटरनेट?

दुनिया के किन देशों में सबसे तेज चलता है इंटरनेट?
3

अब इंटरनेट की गति शिक्षा, संचार और मनोरंजन जैसे रोजमर्रा के कामों के लिए बेहद जरूरी है. आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताएंगे जहां इंटरनेट स्पीड सबसे तेज है और साथ ही यह भी बताएंगे कि भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है. 

4.इन 5 खाड़ी देशों का इंटरनेट स्पीड है कमाल

इन 5 खाड़ी देशों का इंटरनेट स्पीड है कमाल
4

हाई इंटरनेट स्पीड वाले दस देशों की लिस्ट में पांच खाड़ी क्षेत्र के देश हैं जो मोबाइल इंटरनेट के बुनियादी ढांचे में तेजी से विकाल को दर्शाते हैं. संयुक्त अरब अमीरात 546.14 MBPS की शानदार मोबाइल इंटरनेट स्पीड के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है जबकि कतर 517.44 MBPS स्पीड के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है.

5.कितने MBPS में यहां चलता है इंटरनेट?

कितने MBPS में यहां चलता है इंटरनेट?
5

इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर कुवैत 378.45 एमबीपीएस स्पीड के साथ, चौथे नंबर पर बहरीन 236.77 एमबीपीएस स्पीड के साथ और पांचवें नंबर पर ब्राजील 228.89 एमबीपीएस स्पीड के साथ हाई स्पीड इंटरनेट स्पीड वाले देशों में टॉप के देश हैं.

6.मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में किस नंबर पर है भारत?

मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में किस नंबर पर है भारत?
6

भारत अब मोबाइल इंटरनेट स्पीड के मामले में ग्लोबल लेवल पर 26वें स्थान पर है जिसकी औसत डाउनलोड स्पीड 133.51 एमबीपीएस है. पिछले साल की तुलना में इसमें तीन स्थान का सुधार हुआ है जिसमें 5जी नेटवर्क का तेजी से विस्तार, प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों के इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इंडिया पर केंद्रित सरकारी पहल और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच जैसे प्रयास शामिल हैं.

7.इन कारणों से लगातार बढ़ रही इंटरनेट स्पीड

इन कारणों से लगातार बढ़ रही इंटरनेट स्पीड
7

2025 की ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग खाड़ी और एशियाई देशों की तकनीकी प्रगति को उजागर करती है. जहां संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देश बिजली की तेज गति के साथ टॉप पर हैं, वहीं भारत भी तेजी से आगे निकल रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

