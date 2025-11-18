दुनिया के वो 5 देश जहां के लोग होते हैं सबसे ज्यादा Hard Working, जानें किस पायदान पर आता है भारत

जम्मू मेडिकल कॉलेज में पुलिस की छापेमारी | दिल्ली कार धमाके में पुलिस की जांच तेज, देशभर में 25 जगहों पर जांच टीम की रेड, आतंकियों के मददगारों की तलाश में छापेमारी | डॉक्टर परवेज के दस्तावेजों से हुआ खुलासा, जांच एजेंसियां 150 फोन की डिटेल खंगाल रहीं, IP एड्रेस से संदिग्धों का पता लगाया जा रहा | दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट पर बड़ी खबर, अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग की जांच | दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर, तीन लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही, 4 लोगों को तीन दिन पूछताछ के बाद छोड़ा
जया पाण्डेय | Nov 18, 2025, 11:04 AM IST
1.दुनिया के सबसे ज्यादा मेहनती देश
क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा मेहनती होते है? कुछ देशों में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2,000 से ज़्यादा काम के घंटे दर्ज किए गए हैं जो उनके कार्यबल के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं. इन देशों के लोग न सिर्फ कड़ी मेहनत बल्कि कार्यकुशलता के लिए भी जाने जाते हैं.
2.भूटान
भूटान दुनिया का सबसे मेहनती देश है. यहां लोग औसतन हर हफ़्ते लगभग 54.5 घंटे काम करते हैं. कृषि और पर्यटन यहां के मुख्य रोज़गार हैं. यह देश छोटा ज़रूर है, लेकिन यहां की कार्य संस्कृति मज़बूत है. कई लोग अपने परिवारों की मदद के लिए लंबे समय तक काम करते हैं. सरकार भी मज़दूरों की मदद करती है.
3.सूडान
सूडान लगभग 50.8 घंटे प्रति सप्ताह काम के घंटों के साथ दूसरे स्थान पर है. पुरुष लगभग 51.9 घंटे काम करते हैं और महिलाएं लगभग 45.7 घंटे प्रति सप्ताह काम करती हैं. कार्यस्थल पर रिश्ते मज़बूत और महत्वपूर्ण होते हैं. सूडान की अर्थव्यवस्था खेती और व्यापार पर निर्भर करती है.
4.लेसोथो
लेसोथो तीसरा सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला देश है, जहां औसतन प्रति सप्ताह 50.2 घंटे काम होता है. पुरुष प्रति सप्ताह लगभग 51.5 घंटे और महिलाएं प्रति सप्ताह लगभग 48.4 घंटे काम करती हैं. यहां की अर्थव्यवस्था कृषि और खनन पर निर्भर है. कई मज़दूर रोज़गार के लिए विदेश भी जाते हैं.
5.कांगो गणराज्य
कांगो गणराज्य में लोग प्रति सप्ताह लगभग 48.7 घंटे काम करते हैं. पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने परिवारों का भरण-पोषण करने के लिए लंबे समय तक काम करते हैं. यह देश तेल, खनन और कृषि पर अर्थव्यवस्था के लिए निर्भर है. सरकार ने कामकाजी परिस्थितियों में सुधार लाने की कोशिश की है हालांकि आर्थिक मांगों के कारण लोग कई घंटे काम पर लगे रहते हैं.
6.संयुक्त अरब अमीरात
संयुक्त अरब अमीरात में लोग प्रति सप्ताह लगभग 48.4 घंटे काम करते हैं. पुरुष और महिलाएं लगभग 48 घंटे काम करते हैं. यह देश एक आधुनिक और तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है. यहां निर्माण, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में कई नौकरियां हैं. संयुक्त अरब अमीरात में श्रमिकों की सुरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून हैं.
7.भारत
भारत दुनिया के सबसे मेहनती देशों में से एक है. यह इस लिस्ट में 15वें नंबर पर आता है. यहां के कर्मचारी औसतन 45.8 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं जो उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और अनुशासन को दर्शाता है. पुरुष प्रति सप्ताह लगभग 49.8 घंटे काम करते हैं जबकि महिलाएं लगभग 35.9 घंटे काम करती हैं. भारत की कड़ी मेहनत इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधार है. देश के सबसे महत्वपूर्ण तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में आईटी सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण, खुदरा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं.
