दुनिया के वो 5 देश जहां के लोग होते हैं सबसे ज्यादा Hard Working, जानें किस पायदान पर आता है भारत

7 . भारत

भारत दुनिया के सबसे मेहनती देशों में से एक है. यह इस लिस्ट में 15वें नंबर पर आता है. यहां के कर्मचारी औसतन 45.8 घंटे प्रति सप्ताह काम करते हैं जो उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और अनुशासन को दर्शाता है. पुरुष प्रति सप्ताह लगभग 49.8 घंटे काम करते हैं जबकि महिलाएं लगभग 35.9 घंटे काम करती हैं. भारत की कड़ी मेहनत इसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का आधार है. देश के सबसे महत्वपूर्ण तेज़ी से बढ़ते क्षेत्रों में आईटी सेवाएं, विनिर्माण, निर्माण, खुदरा और स्वास्थ्य सेवा शामिल हैं.

